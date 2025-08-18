Underground Όνειρα Vol. 7 – Δήλωσε συμμετοχή τώρα!

Οι θρυλική συλλογή Underground Όνειρα επιστρέφει δυναμικά!

Μετά από 6 επιτυχημένες εκδόσεις που ανέδειξαν δεκάδες συγκροτήματα και καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής, ήρθε η στιγμή για το Vol. 7.

👉 Αν είσαι μέλος σε μπάντα ή solo καλλιτέχνης, αυτή είναι η ευκαιρία σου να ακουστείς πιο δυνατά από ποτέ!

Γιατί να συμμετάσχεις;

📢 Προβολή & Αναγνώριση: Το όνομά σου και η μουσική σου θα παρουσιαστούν στο Rockap.gr, αλλά και σε όλα τα social κανάλια μας.

🎧 Airplay: Τα τραγούδια της συλλογής θα παίζουν στο Rockap Radio, που λειτουργεί ήδη πιλοτικά και δυναμώνει μέρα με τη μέρα.

🌍 Διαφημιστική Προώθηση: Δίνουμε βαρύτητα στην καμπάνια της συλλογής ώστε να φτάσει στο ευρύτερο δυνατό κοινό.

🤝 Δικτύωση: Γίνε μέρος της μεγάλης παρέας των Underground Ονείρων, δίπλα σε συγκροτήματα που έχουν γράψει ιστορία.

✨ Μην χάσεις την ευκαιρία να μοιραστείς τη μουσική σου με το κοινό που διψάει για νέους ήχους.

📩 Δήλωσε συμμετοχή τώρα και γράψε κι εσύ το όνομά σου στην ιστορία των Underground Ονείρων Vol. 7!

Περιμένουμε το email σας και το τραγούδι σας στο info@rockap.gr με θέμα “Underground Όνειρα 7“.

Μην ξεχάσετε να μας γράψετε μερικά λόγια για εσάς και την μπάντα σας, όπως και να έχετε μέσα τους συνδέσμους σας.

* Η συμμετοχή προϋποθέτει μικρή οικονομική συνεισφορά για την κάλυψη της ηχητικής επεξεργασίας, της προώθησης της συλλογής και την υποστήριξη της Rockap Records.

Δείτε επίσης: Underground Όνειρα 6 – Κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ την τελευταία μας συλλογή