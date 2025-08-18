Underground Όνειρα Vol. 7 – Δήλωσε συμμετοχή τώρα!

Ποιοι είμαστε
Το Rockap Music Portal είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τις τέχνες πάνω στην Rock μουσική.
Βγήκε στον αέρα του διαδικτύου στις αρχές του 2000.
Μετά από 6 επιτυχημένες εκδόσεις που ανέδειξαν δεκάδες συγκροτήματα και καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής, ήρθε η στιγμή για το Vol. 7.
👉 Αν είσαι μέλος σε μπάντα ή solo καλλιτέχνης, αυτή είναι η ευκαιρία σου να ακουστείς πιο δυνατά από ποτέ!
Γιατί να συμμετάσχεις;
📢 Προβολή & Αναγνώριση: Το όνομά σου και η μουσική σου θα παρουσιαστούν στο Rockap.gr, αλλά και σε όλα τα social κανάλια μας.
🎧 Airplay: Τα τραγούδια της συλλογής θα παίζουν στο Rockap Radio, που λειτουργεί ήδη πιλοτικά και δυναμώνει μέρα με τη μέρα.
🌍 Διαφημιστική Προώθηση: Δίνουμε βαρύτητα στην καμπάνια της συλλογής ώστε να φτάσει στο ευρύτερο δυνατό κοινό.
🤝 Δικτύωση: Γίνε μέρος της μεγάλης παρέας των Underground Ονείρων, δίπλα σε συγκροτήματα που έχουν γράψει ιστορία.
✨ Μην χάσεις την ευκαιρία να μοιραστείς τη μουσική σου με το κοινό που διψάει για νέους ήχους.
📩 Δήλωσε συμμετοχή τώρα και γράψε κι εσύ το όνομά σου στην ιστορία των Underground Ονείρων Vol. 7!
Περιμένουμε το email σας και το τραγούδι σας στο info@rockap.gr με θέμα “Underground Όνειρα 7“.
Μην ξεχάσετε να μας γράψετε μερικά λόγια για εσάς και την μπάντα σας, όπως και να έχετε μέσα τους συνδέσμους σας.
* Η συμμετοχή προϋποθέτει μικρή οικονομική συνεισφορά για την κάλυψη της ηχητικής επεξεργασίας, της προώθησης της συλλογής και την υποστήριξη της Rockap Records.
Δείτε επίσης: Underground Όνειρα 6 – Κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ την τελευταία μας συλλογή
Συντάχθηκε από: Rockap.gr
Underground Όνειρα Underground Όνειρα 7
Άλμπουμ: Κάνε τον πόνο σου άρπα Καλλιτέχνης: Μαρία Φιρλίγκου Είδος: Ποιητικό τραγούδι • Σύγχρονη κλασική μουσική • Πειραματική Το «Κάνε τον πόνο σου άρπα» είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Μαρίας Φιρλίγκου, με 12 μελοποιήσεις ποιημάτων του Κώστα Καρυωτάκη — τόσο δικών του όσο και μεταφράσεών του από ξένους ποιητές όπως ο Heinrich Heine. Η μουσική συνδυάζει κλασική αρμονία με ανατολίτικους δρόμους και πειραματικές ενορχηστρώσεις, με έντονη παρουσία φωνής και […]
Το 1999, κάνει εντελώς ξαφνικά την εμφάνιση του στα δισκάδικα, ένα 7ιντζο δισκάκι (EP) που έχει για εξώφυλλο ένα είδος ερπετού και κάτω δεξιά γράφει με κεφαλαία γράμματα “ΚΟΡΚΟΦΙΛΟΣ“. Το δισκάκι, αντικείμενο συλλεκτικής αξίας, φέρει στην πίσω πλευρά την ένδειξη DREAM RECORDS, DR01 καθώς και MADE IN GREECE, στοιχείο που ενισχύει το τοπικό του χαρακτήρα. Περιλαμβάνεται σε gatefold sleeve, ενδεικτικό της προσοχής στην αισθητική ακόμη και σε μικρής κυκλοφορίας εκδόσεις. Ένα δισκάκι […]
Οι The Skelters δίνουν στην δημοσιότητα το πρώτο single και video με τίτλο "AWESOME" από το επερχόμενο concept album τους "Con Man's Chronicles" που θα κυκλοφορήσει από την Sleaszy Rider Records στις 10 Οκτωβρίου 2025. Σε στιχουργικό επίπεδο, συστήνει τον κεντρικό χαρακτήρα του άλμπουμ — τη νοοτροπία του, τον τρόπο ζωής του και τη γοητεία του με μια σκοτεινή, διεστραμμένη πινελιά. Μουσικά, σηματοδοτεί μια τολμηρή νέα εποχή για τους Skelters, με έναν ήχο που παντρεύει τη ροκ […]
Οι U2 εξέφρασαν δημόσια τη θέση τους για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας την ανάγκη για ειρήνη και υπερασπιζόμενοι την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος (Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr.) καταδίκασαν τόσο τις «απάνθρωπες» ενέργειες της Χαμάς όσο και την έντονη απάντηση της ισραηλινής κυβέρνησης υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. ➡️ Περισσότερα στο RockDog.gr 👉 •ΕΔΩ•
