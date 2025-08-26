Το Rockap.gr αναζητά νέα φωνή – Γίνε συντάκτης, γίνε μέρος της σκηνής

Πλησιάζουμε στον 26ο χρόνο λειτουργίας στον κόσμο του διαδικτύου — και η μουσική επιστρέφει ξανά στο επίκεντρο του Rockap.gr

Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε εκ νέου τις πόρτες μας σε ανθρώπους με πάθος, μουσικό φλέγμα και μολύβι (ή πληκτρολόγιο!).

Αν είσαι:

Εθισμένος στους ήχους της rock,

Γραφιάς με συναίσθηση, ύφος και άποψη,

Δημιουργικός και μαχητικός με χρόνους και λέξεις,

τότε ίσως είσαι ακριβώς αυτός/ή που ψάχνουμε.

Τι χρειάζεται να κάνεις:

Στείλε μας λίγα λόγια για εσένα και τις μουσικές σου προτιμήσεις. Δοκίμασέ μας με ένα κείμενο (μικρό ή μεγάλο) για την αγαπημένη σου μπάντα ή το πιο πρόσφατο άλμπουμ που σε τράνταξε. Εμείς θα διαβάσουμε προσεκτικά — και σύντομα θα ακούσεις νεότερα από εμάς.

Στείλε τα στο email της συντακτικής ομάδας (ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο site), και, αν νιώθεις πως έχεις κάτι να πεις για την ελληνική rock σκηνή, δεν υπάρχει χρόνος να χάσεις.

Τι σου προσφέρουμε:

Τη δυνατότητα να γράψεις σε ένα από τα πιο εμβληματικά ελληνικά rock portals.

Τακτική προβολή του γραψίματός σου σε χιλιάδες αναγνώστες.

Επαφή με συγκροτήματα, συναυλίες, άλμπουμ και εξελίξεις της μουσικής σκηνής.

Ένα δημιουργικό περιβάλλον για να εξελιχθείς ως συντάκτης και να δείξεις τη φωνή σου.

Αν η rock είναι μέσα στις φλέβες σου και θες να νιώσεις το Rockap από μέσα — με τη δική σου πένα, τη δική σου ματιά — στείλε το κείμενό σου σήμερα. Σε περιμένουμε!