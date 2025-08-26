play_arrow

News

Το Rockap.gr αναζητά νέα φωνή – Γίνε συντάκτης, γίνε μέρος της σκηνής

today26 Αυγούστου, 2025 68

Πλησιάζουμε στον 26ο χρόνο λειτουργίας στον κόσμο του διαδικτύου — και η μουσική επιστρέφει ξανά στο επίκεντρο του Rockap.gr

Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε εκ νέου τις πόρτες μας σε ανθρώπους με πάθος, μουσικό φλέγμα και μολύβι (ή πληκτρολόγιο!).

Αν είσαι:

  • Εθισμένος στους ήχους της rock,

  • Γραφιάς με συναίσθηση, ύφος και άποψη,

  • Δημιουργικός και μαχητικός με χρόνους και λέξεις,

τότε ίσως είσαι ακριβώς αυτός/ή που ψάχνουμε.

Τι χρειάζεται να κάνεις:

  1. Στείλε μας λίγα λόγια για εσένα και τις μουσικές σου προτιμήσεις.

  2. Δοκίμασέ μας με ένα κείμενο (μικρό ή μεγάλο) για την αγαπημένη σου μπάντα ή το πιο πρόσφατο άλμπουμ που σε τράνταξε.

  3. Εμείς θα διαβάσουμε προσεκτικά — και σύντομα θα ακούσεις νεότερα από εμάς.

Στείλε τα στο email της συντακτικής ομάδας (ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο site), και, αν νιώθεις πως έχεις κάτι να πεις για την ελληνική rock σκηνή, δεν υπάρχει χρόνος να χάσεις.

Τι σου προσφέρουμε:

  • Τη δυνατότητα να γράψεις σε ένα από τα πιο εμβληματικά ελληνικά rock portals.

  • Τακτική προβολή του γραψίματός σου σε χιλιάδες αναγνώστες.

  • Επαφή με συγκροτήματα, συναυλίες, άλμπουμ και εξελίξεις της μουσικής σκηνής.

  • Ένα δημιουργικό περιβάλλον για να εξελιχθείς ως συντάκτης και να δείξεις τη φωνή σου.

Αν η rock είναι μέσα στις φλέβες σου και θες να νιώσεις το Rockap από μέσα — με τη δική σου πένα, τη δική σου ματιά — στείλε το κείμενό σου σήμερα. Σε περιμένουμε!

Συντάχθηκε από: Rockap.gr

News

Το Rockap.gr αναζητά νέα φωνή – Γίνε συντάκτης, γίνε μέρος της σκηνής

Πλησιάζουμε στον 26ο χρόνο λειτουργίας στον κόσμο του διαδικτύου — και η μουσική επιστρέφει ξανά στο επίκεντρο του Rockap.gr Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε εκ νέου τις πόρτες μας σε ανθρώπους με πάθος, μουσικό φλέγμα και μολύβι (ή πληκτρολόγιο!). Αν είσαι: Εθισμένος στους ήχους της rock, Γραφιάς με συναίσθηση, ύφος και άποψη, Δημιουργικός και μαχητικός με χρόνους και λέξεις, τότε ίσως είσαι ακριβώς αυτός/ή που ψάχνουμε. Τι χρειάζεται να κάνεις: […]

today26 Αυγούστου, 2025 68

Συγκροτήματα

Φέρ’ το Φόκο

Οι Φέρ’ το Φόκο είναι μια μπάντα που ξεκίνησε πριν περίπου δέκα χρόνια. Στο ενεργητικό της έχει δυο δίσκους και πέντε singles. Ο ήχος της μπάντας  συνδυάζει τον ηλεκτρισμό με post punk, indie και alterntive rock στοιχεία, τον πειραματισμό και την παράδοση. Σε συνδυασμό με τον αποκαλυπτικό και βαθιά υπαρξιακό στίχο δημιουργούν αυτό που η μπάντα ονομάζει «ηλεκτρικό λυρισμό». Στοίχημα για τους Φέρ’ το Φόκο είναι να συνεχίζουν να δημιουργούν […]

today23 Αυγούστου, 2025 72

Διεθνή νέα

Το BBC επιβεβαιώνει ότι η προβολή ντοκιμαντέρ για τον Όζι Όσμπορν αναβλήθηκε λόγω «επιθυμίας της οικογένειας»

Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Όζι Όσμπορν, ο οποίος πέθανε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 76 ετών, αφαιρέθηκε από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του BBC πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα του, στις 18 Αυγούστου κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του. Το αφιέρωμα, με τίτλο «Ozzy Osbourne: Coming Home» γυρίστηκε σε διάστημα τριών ετών και περιγράφεται ως «μια εμπνευσμένη αφήγηση του τελευταίου κεφαλαίου της ζωής του Όζι». Το ντοκιμαντέρ για τον πρωτοπόρο της heavy metal περιλαμβάνει […]

today20 Αυγούστου, 2025 29

Rock News

Underground Όνειρα Vol. 7 – Δήλωσε συμμετοχή τώρα!

Η θρυλική συλλογή Underground Όνειρα επιστρέφει δυναμικά! Μετά από 6 επιτυχημένες εκδόσεις που ανέδειξαν δεκάδες συγκροτήματα και καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής, ήρθε η στιγμή για το Vol. 7. 👉 Αν είσαι μέλος σε μπάντα ή solo καλλιτέχνης, αυτή είναι η ευκαιρία σου να ακουστείς πιο δυνατά από ποτέ! Γιατί να συμμετάσχεις; 📢 Προβολή & Αναγνώριση: Το όνομά σου και η μουσική σου θα παρουσιαστούν στο Rockap.gr, αλλά και σε όλα […]

today18 Αυγούστου, 2025 95 2

Δελτία ήχου

Νέα κυκλοφορία • Κάνε τον πόνο σου άρπα – Μαρία Φιρλίγκου

Άλμπουμ: Κάνε τον πόνο σου άρπα Καλλιτέχνης: Μαρία Φιρλίγκου Είδος: Ποιητικό τραγούδι • Σύγχρονη κλασική μουσική • Πειραματική Το «Κάνε τον πόνο σου άρπα» είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Μαρίας Φιρλίγκου, με 12 μελοποιήσεις ποιημάτων του Κώστα Καρυωτάκη — τόσο δικών του όσο και μεταφράσεών του από ξένους ποιητές όπως ο Heinrich Heine. Η μουσική συνδυάζει κλασική αρμονία με ανατολίτικους δρόμους και πειραματικές ενορχηστρώσεις, με έντονη παρουσία φωνής και […]

today16 Αυγούστου, 2025 83 7 2

Ποιοι είμαστε

Το Rockap  Music Portal είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τις τέχνες πάνω στην Rock μουσική.

Βγήκε στον αέρα του διαδικτύου στις αρχές του 2000.

Rock Apodraseis Music Portal ©® 2000 - 2025