Το νέο single ‘Filth And Disorder’ των Honeybadger ακούγεται δυνατά

Λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ με τίτλο ‘ Let There Be Light ‘, οι Αθηναίοι heavy / desert rockers Honeybadger παρουσιάζουν το νέο τους single με το τίτλο ‘ Filth And Disorder ‘.

Κυκλοφορεί σε όλες τις streaming πλατφόρμες την 31η Αυγούστου.

Το “Filth And Disorder” είναι εδώ και εισχωρεί στις φλέβες των κοινωνικών μας δομών.

Ακούστε το ‘Filth And Disorder’ εδώ:

Το νέο single των Honeybadger οδηγεί σε μια ξέφρενη διαδρομή μέσα από μια σκοτεινή πόλη, ταλαντευόμενο ανάμεσα στην πραγματικότητα και το όνειρο, βουτώντας βαθιά στη διάβρωση του συλλογικού νου.

Το τελευταίο single πριν την πλήρη κυκλοφορία του ‘Let There Be Light’ LP έχει σμιλευτεί πάνω σε νευρικά, βαριά riffs, παλλόμενες μπασογραμμές, στιβαρούς ρυθμούς και ένα υπνωτικό και ψυχεδελικό φινάλε. Έτσι οι Αθηναίοι heavy/desert rockers κάνουν αυτό το ταξίδι χωρίς να διστάζουν να εκφράσουν περιφρόνηση τους για τις ψεύτικες ηγετικές φιγούρες και τους αφοσιωμένους ακόλουθούς τους.

«Leaders posing with their phony crowns

Laughing for the masses»

Αιχμάλωτοι ανάμεσα στη Βρωμιά και την Αταξία, οι εμπνευσμένοι από την μουσική έρημο Honeybadger καλούν σε πνευματική και σωματική αντίσταση.

“Now you know you got nothing to lose

Strike ’em back again”



Το ερώτημα παραμένει: θα ανατείλουμε και θα εξελιχθούμε ή θα βυθιστούμε στο σκοτάδι και θα διαλυθούμε;

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 31 Αυγούστου 2025



