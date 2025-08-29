Το νέο single ‘Filth And Disorder’ των Honeybadger ακούγεται δυνατά

Ποιοι είμαστε
Το Rockap Music Portal είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τις τέχνες πάνω στην Rock μουσική.
Βγήκε στον αέρα του διαδικτύου στις αρχές του 2000.
Κυκλοφορεί σε όλες τις streaming πλατφόρμες την 31η Αυγούστου.
Το “Filth And Disorder” είναι εδώ και εισχωρεί στις φλέβες των κοινωνικών μας δομών.
Ακούστε το ‘Filth And Disorder’ εδώ:
Το νέο single των Honeybadger οδηγεί σε μια ξέφρενη διαδρομή μέσα από μια σκοτεινή πόλη, ταλαντευόμενο ανάμεσα στην πραγματικότητα και το όνειρο, βουτώντας βαθιά στη διάβρωση του συλλογικού νου.
Το τελευταίο single πριν την πλήρη κυκλοφορία του ‘Let There Be Light’ LP έχει σμιλευτεί πάνω σε νευρικά, βαριά riffs, παλλόμενες μπασογραμμές, στιβαρούς ρυθμούς και ένα υπνωτικό και ψυχεδελικό φινάλε. Έτσι οι Αθηναίοι heavy/desert rockers κάνουν αυτό το ταξίδι χωρίς να διστάζουν να εκφράσουν περιφρόνηση τους για τις ψεύτικες ηγετικές φιγούρες και τους αφοσιωμένους ακόλουθούς τους.
«Leaders posing with their phony crowns
Laughing for the masses»
Αιχμάλωτοι ανάμεσα στη Βρωμιά και την Αταξία, οι εμπνευσμένοι από την μουσική έρημο Honeybadger καλούν σε πνευματική και σωματική αντίσταση.
“Now you know you got nothing to lose
Strike ’em back again”
Το ερώτημα παραμένει: θα ανατείλουμε και θα εξελιχθούμε ή θα βυθιστούμε στο σκοτάδι και θα διαλυθούμε;
Το “Filth And Disorder” είναι διαθέσιμο σε όλες τις streaming πλατφόρμες.
YouTube | Spotify | Bandcamp | Apple Music
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 31 Αυγούστου 2025
Pre–save link: https://bfan.link/filth–and–disorder
Ακολουθήστε τους Honeybadger στα social media για νέα και επερχόμενες εμφανίσεις
Instagram | Facebook | TikTok | www.honeybadger.band
Συντάχθηκε από: Rockap.gr
Filth And Disorder HoneyBadger
Το Rockap Music Portal είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τις τέχνες πάνω στην Rock μουσική.
Βγήκε στον αέρα του διαδικτύου στις αρχές του 2000.
