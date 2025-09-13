Το Ίδρυμα Ωνάση αποκτά τη συλλογή δίσκων του Γιάννη Πετρίδη – Μουσική και ιστορία υπό στέγη

Το Ίδρυμα Ωνάση έκανε ένα ξεχωριστό βήμα για τον πολιτισμό, αποκτώντας με δωρεά την τεράστια και πολυσχιδή συλλογή δίσκων του Γιάννη Πετρίδη.

Η συλλογή περιλαμβάνει σπάνιες και αγαπημένες κυκλοφορίες από τη δεκαετία του ’60, βιβλία, soundtracks, και μουσική από Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία — από ρεμπέτικα μέχρι σύγχρονα έργα.

Η συλλογή μεταφέρθηκε στη Στέγη, όπου σχεδιάζεται να στεγαστεί σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο αφιερωμένο στην ακρόαση, την έρευνα και την απόλαυση της μουσικής. Εκεί θα εκτίθενται δίσκοι, memorabilia (περίπου 300 μπλουζάκια), μουσικά gadgets και αντικείμενα που συγκέντρωσε ο Πετρίδης μέσα στα χρόνια.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ από τον σκηνοθέτη Γιώργο Τελτζίδη, που θα φωτίζει τόσο την πορεία του Γιάννη Πετρίδη όσο και την ιστορία πίσω από τη συλλογή του.