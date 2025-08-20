Το BBC επιβεβαιώνει ότι η προβολή ντοκιμαντέρ για τον Όζι Όσμπορν αναβλήθηκε λόγω «επιθυμίας της οικογένειας»

Ποιοι είμαστε
Το Rockap Music Portal είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τις τέχνες πάνω στην Rock μουσική.
Βγήκε στον αέρα του διαδικτύου στις αρχές του 2000.
Το αφιέρωμα, με τίτλο «Ozzy Osbourne: Coming Home» γυρίστηκε σε διάστημα τριών ετών και περιγράφεται ως «μια εμπνευσμένη αφήγηση του τελευταίου κεφαλαίου της ζωής του Όζι».
Το ντοκιμαντέρ για τον πρωτοπόρο της heavy metal περιλαμβάνει στιγμιότυπα με τη σύζυγό του Σάρον Όσμπορν και τα παιδιά τους Κέλι και Τζακ, καθώς ο μουσικός προετοιμαζόταν να δώσει την αποχαιρετιστήρια συναυλία του στην πόλη καταγωγής του, το Μπέρμιγχαμ, η οποία διοργανώθηκε μόλις δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.
Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Όζι Όσμπορν, ο οποίος πέθανε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 76 ετών, αφαιρέθηκε από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του BBC πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα του, στις 18 Αυγούστου κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του. Το αφιέρωμα, με τίτλο «Ozzy Osbourne: Coming Home» γυρίστηκε σε διάστημα τριών ετών και περιγράφεται ως «μια εμπνευσμένη αφήγηση του τελευταίου κεφαλαίου της ζωής του Όζι». Το ντοκιμαντέρ για τον πρωτοπόρο της heavy metal περιλαμβάνει […]
Οι θρυλική συλλογή Underground Όνειρα επιστρέφει δυναμικά! Μετά από 6 επιτυχημένες εκδόσεις που ανέδειξαν δεκάδες συγκροτήματα και καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής, ήρθε η στιγμή για το Vol. 7. 👉 Αν είσαι μέλος σε μπάντα ή solo καλλιτέχνης, αυτή είναι η ευκαιρία σου να ακουστείς πιο δυνατά από ποτέ! Γιατί να συμμετάσχεις; 📢 Προβολή & Αναγνώριση: Το όνομά σου και η μουσική σου θα παρουσιαστούν στο Rockap.gr, αλλά και σε όλα […]
Άλμπουμ: Κάνε τον πόνο σου άρπα Καλλιτέχνης: Μαρία Φιρλίγκου Είδος: Ποιητικό τραγούδι • Σύγχρονη κλασική μουσική • Πειραματική Το «Κάνε τον πόνο σου άρπα» είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Μαρίας Φιρλίγκου, με 12 μελοποιήσεις ποιημάτων του Κώστα Καρυωτάκη — τόσο δικών του όσο και μεταφράσεών του από ξένους ποιητές όπως ο Heinrich Heine. Η μουσική συνδυάζει κλασική αρμονία με ανατολίτικους δρόμους και πειραματικές ενορχηστρώσεις, με έντονη παρουσία φωνής και […]
Το 1999, κάνει εντελώς ξαφνικά την εμφάνιση του στα δισκάδικα, ένα 7ιντζο δισκάκι (EP) που έχει για εξώφυλλο ένα είδος ερπετού και κάτω δεξιά γράφει με κεφαλαία γράμματα “ΚΟΡΚΟΦΙΛΟΣ“. Το δισκάκι, αντικείμενο συλλεκτικής αξίας, φέρει στην πίσω πλευρά την ένδειξη DREAM RECORDS, DR01 καθώς και MADE IN GREECE, στοιχείο που ενισχύει το τοπικό του χαρακτήρα. Περιλαμβάνεται σε gatefold sleeve, ενδεικτικό της προσοχής στην αισθητική ακόμη και σε μικρής κυκλοφορίας εκδόσεις. Ένα δισκάκι […]
Οι The Skelters δίνουν στην δημοσιότητα το πρώτο single και video με τίτλο "AWESOME" από το επερχόμενο concept album τους "Con Man's Chronicles" που θα κυκλοφορήσει από την Sleaszy Rider Records στις 10 Οκτωβρίου 2025. Σε στιχουργικό επίπεδο, συστήνει τον κεντρικό χαρακτήρα του άλμπουμ — τη νοοτροπία του, τον τρόπο ζωής του και τη γοητεία του με μια σκοτεινή, διεστραμμένη πινελιά. Μουσικά, σηματοδοτεί μια τολμηρή νέα εποχή για τους Skelters, με έναν ήχο που παντρεύει τη ροκ […]
