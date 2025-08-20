play_arrow

Διεθνή νέα

Το BBC επιβεβαιώνει ότι η προβολή ντοκιμαντέρ για τον Όζι Όσμπορν αναβλήθηκε λόγω «επιθυμίας της οικογένειας»

today20 Αυγούστου, 2025 1

Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Όζι Όσμπορν, ο οποίος πέθανε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 76 ετών, αφαιρέθηκε από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του BBC πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα του, στις 18 Αυγούστου κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του.

Το αφιέρωμα, με τίτλο «Ozzy Osbourne: Coming Home» γυρίστηκε σε διάστημα τριών ετών και περιγράφεται ως «μια εμπνευσμένη αφήγηση του τελευταίου κεφαλαίου της ζωής του Όζι».

Το ντοκιμαντέρ για τον πρωτοπόρο της heavy metal περιλαμβάνει στιγμιότυπα με τη σύζυγό του Σάρον Όσμπορν και τα παιδιά τους Κέλι και Τζακ, καθώς ο μουσικός προετοιμαζόταν να δώσει την αποχαιρετιστήρια συναυλία του στην πόλη καταγωγής του, το Μπέρμιγχαμ, η οποία διοργανώθηκε μόλις δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

➡️ Περισσότερα στο RockDog.gr 👉 •ΕΔΩ

 

 

 

 

Συντάχθηκε από: Rockap.gr

Ποιοι είμαστε

Το Rockap  Music Portal είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τις τέχνες πάνω στην Rock μουσική.

Βγήκε στον αέρα του διαδικτύου στις αρχές του 2000.

Ακούστε μας!

Το ραδιόφωνό μας είναι πάντα online!
Ακούστε τώρα εντελώς δωρεάν!
Rock Apodraseis Music Portal ©® 2000 - 2025