Το αναπάντεχο EP των “Διάφανων Κρίνων” αποκαλύπτεται

Το δισκάκι, αντικείμενο συλλεκτικής αξίας, φέρει στην πίσω πλευρά την ένδειξη DREAM RECORDS, DR01 καθώς και MADE IN GREECE, στοιχείο που ενισχύει το τοπικό του χαρακτήρα. Περιλαμβάνεται σε gatefold sleeve, ενδεικτικό της προσοχής στην αισθητική ακόμη και σε μικρής κυκλοφορίας εκδόσεις.
Ένα δισκάκι (που φημολογείται ότι τυπώθηκε σε 1000 κομμάτια μόνο), αγνώστου συγκροτήματος, άγνωστης εταιρείας, με παράξενο όνομα και δύο ορχηστρικά τραγούδια!
Στην πορεία, κυκλοφόρησαν φήμες ότι οι «Κορκόφιλοι» μπορεί να ήταν — ή ίσως και να μην ήταν — μέλη των Διάφανων Κρίνων, προσδίδοντας έναν αέρα μυστηρίου και εφηβικής νοσταλγίας στο όλο αντικείμενο.
Η επικρατέστερη φήμη που διατηρείται ακόμα, είναι ότι οι “ΚΟΡΚΟΦΙΛΟΣ” ήταν κάποιοι από τα μέλη του σπουδαίου συγκροτήματος Διάφανα Κρίνα!
Εμείς πάλι στο Rockap.gr γνωρίζουμε ότι πίσω αυτό ήταν ο Νίκος Μπάρδης και ο Κυριάκος Τσουκαλάς από τα Διάφανα Κρίνα και ηχογραφήθηκε σε κάποια πρόβα τους.
Σύμφωνα πάντως με τα στατιστικά του Discogs, το δισκάκι πωλήθηκε στην συγκεκριμένη σελίδα για πρώτη φορά το 2015 στην τιμή των €25 και τελευταία φορά το 2017 στην τιμή των €35. Σήμερα πωλείται στα 80€ και 110 ευρώ αντίστοιχα σε δυο αγγελίες που υπάρχουν.
Ακούστε τα τραγούδια:
Το 1999, κάνει εντελώς ξαφνικά την εμφάνιση του στα δισκάδικα, ένα 7ιντζο δισκάκι (EP) που έχει για εξώφυλλο ένα είδος ερπετού και κάτω δεξιά γράφει με κεφαλαία γράμματα "ΚΟΡΚΟΦΙΛΟΣ".
Οι The Skelters δίνουν στην δημοσιότητα το πρώτο single και video με τίτλο "AWESOME" από το επερχόμενο concept album τους "Con Man's Chronicles" που θα κυκλοφορήσει από την Sleaszy Rider Records στις 10 Οκτωβρίου 2025. Σε στιχουργικό επίπεδο, συστήνει τον κεντρικό χαρακτήρα του άλμπουμ — τη νοοτροπία του, τον τρόπο ζωής του και τη γοητεία του με μια σκοτεινή, διεστραμμένη πινελιά. Μουσικά, σηματοδοτεί μια τολμηρή νέα εποχή για τους Skelters, με έναν ήχο που παντρεύει τη ροκ […]
Οι U2 εξέφρασαν δημόσια τη θέση τους για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας την ανάγκη για ειρήνη και υπερασπιζόμενοι την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος (Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr.) καταδίκασαν τόσο τις «απάνθρωπες» ενέργειες της Χαμάς όσο και την έντονη απάντηση της ισραηλινής κυβέρνησης υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. ➡️ Περισσότερα στο RockDog.gr 👉 •ΕΔΩ•
Ο γνωστός τραγουδιστής είχε πρόσφατα ένα ατύχημα Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου καθήλωσε το κοινό το βράδυ της Τετάρτης 6 Αυγούστου στο Ναύπλιο, σε μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα, πάθος και ένταση, όπως μόνο εκείνος ξέρει να προσφέρει. Παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του και την πατερίτσα με την οποία εμφανίστηκε στη σκηνή, η ενέργεια και η ψυχή του παρέμειναν αμείωτες. Με αυθεντικότητα και δύναμη, ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια που έχουν χαραχτεί βαθιά στη μνήμη […]
Ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών Πέθανε ο πρώτος τραγουδιστής των Iron Maiden, Πολ Μάριο Ντέι σε ηλικία 69 ετών. Η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή, ανακοινώθηκε από το συγκρότημα του, More εχθές Τρίτη 29 Ιουλίου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. ➡️ Περισσότερα στο RockDog.gr 👉 •ΕΔΩ•
