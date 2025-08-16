Το αναπάντεχο EP των “Διάφανων Κρίνων” αποκαλύπτεται

Το 1999, κάνει εντελώς ξαφνικά την εμφάνιση του στα δισκάδικα, ένα 7ιντζο δισκάκι (EP) που έχει για εξώφυλλο ένα είδος ερπετού και κάτω δεξιά γράφει με κεφαλαία γράμματα “ΚΟΡΚΟΦΙΛΟΣ“.

Το δισκάκι, αντικείμενο συλλεκτικής αξίας, φέρει στην πίσω πλευρά την ένδειξη DREAM RECORDS, DR01 καθώς και MADE IN GREECE, στοιχείο που ενισχύει το τοπικό του χαρακτήρα. Περιλαμβάνεται σε gatefold sleeve, ενδεικτικό της προσοχής στην αισθητική ακόμη και σε μικρής κυκλοφορίας εκδόσεις.

Ένα δισκάκι (που φημολογείται ότι τυπώθηκε σε 1000 κομμάτια μόνο), αγνώστου συγκροτήματος, άγνωστης εταιρείας, με παράξενο όνομα και δύο ορχηστρικά τραγούδια!

Στην πορεία, κυκλοφόρησαν φήμες ότι οι «Κορκόφιλοι» μπορεί να ήταν — ή ίσως και να μην ήταν — μέλη των Διάφανων Κρίνων, προσδίδοντας έναν αέρα μυστηρίου και εφηβικής νοσταλγίας στο όλο αντικείμενο.

Η επικρατέστερη φήμη που διατηρείται ακόμα, είναι ότι οι “ΚΟΡΚΟΦΙΛΟΣ” ήταν κάποιοι από τα μέλη του σπουδαίου συγκροτήματος Διάφανα Κρίνα!

Εμείς πάλι στο Rockap.gr γνωρίζουμε ότι πίσω αυτό ήταν ο Νίκος Μπάρδης και ο Κυριάκος Τσουκαλάς από τα Διάφανα Κρίνα και ηχογραφήθηκε σε κάποια πρόβα τους.

Σύμφωνα πάντως με τα στατιστικά του Discogs, το δισκάκι πωλήθηκε στην συγκεκριμένη σελίδα για πρώτη φορά το 2015 στην τιμή των €25 και τελευταία φορά το 2017 στην τιμή των €35. Σήμερα πωλείται στα 80€ και 110 ευρώ αντίστοιχα σε δυο αγγελίες που υπάρχουν.

Ακούστε τα τραγούδια: