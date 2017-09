THE WRINKLED SUITS & AN CLUB PRESENT:

DEMOLITION PARTY with:

The Wrinkled Suits, Allen’s Hand & HoneyBadger

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου@AN CLUB!

https://www.facebook.com/events/118527508766901/

damage 5 euros



Μετά τον πανικό των καλοκαιρινών φεστιβάλ, την υποχρεωτική πρέσα στο καθαριστήριο, και τον απαραίτητο διαλογισμό του Αυγούστου, οι The Wrinkled Suits είναι έτοιμοι να τσαλακωθούν στη σκηνή του AN Club. Χάος, μπύρες και εκρηκτικό rock n roll σε ένα πάρτυ κατεδάφισης!Μαζί τους οι Honeybadger και οι Allen’s Hand, δυο συγκροτήματα που έχουν αποδείξει αρκετές φορές την αξία τους, θα βάλουν τις βάσεις για μια νύχτα απόλυτου και καθαρόαιμου rock’n’roll.

Οι The Wrinkled Suits δημιουργήθηκαν το 2015 και αποτελούνται από τον Κωνσταντίνο Κύρτση (Κιθάρα/Φωνή), τον Χρήστο Ηλιόπουλο (Μπάσο/Φωνή) και τον Ηλία Σαμαρτζή (Τύμπανα).

Πέρασαν τα δύο πρώτα χρόνια της πορείας τους κάνοντας εμφανίσεις σε κάποια από τα πιο γνωστά venues της Αθήνας, ενώ, στις 29 Απριλίου κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους.

Ο χαρακτηριστικός ήχος του συγκροτήματος προέρχεται από τις πολλές και διαφορετικές επιρροές των μελών του, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τα blues και r’n’b των δεκαετιών

του ’50 και του ’60, το κλασσικό rock, το heavy metal και το punk των 70s και των 80s.

Οι Allen’s Hand είναι μια progressive/alternative rock μπάντα από την Αθήνα. Ιδρύθηκαν το 2008 και από τότε έχουν κυκλοφορήσει δύο EP’s, το ντεμπούτο full length album τους «Linear» και το διάδοχό του, το διπλό album ‘French Fries are the Devil/ The Devil’s in the Mayo’. Έχουν συμμετάσχει στο schoolwave και κέρδισαν το πρώτο βραβείο Nakas Bandfestival 2012.

Οι Honeybadger The Band, πρωτοβρέθηκαν μαζί το Νοέμβρη του 2014. Άλλοι γνωστοί και άλλοι φίλοι μουσικά και κοινωνικά, μπήκαν τζαμάροντας στο studio κουβαλώντας μαζί τους τις παιδικές τους ασθένειες. Το grunge του Seattle, το stoner, τα 70’s, την αμερικάνικη και βρετανική ροκ σκηνή, το σύγχρονο indie και το garage. Εκεί γεννήθηκε το δικό τους κράμα που έντυσαν με στίχο βγαλμένο από την αρρώστια της ρουτίνας, την ανάποδη ψυχολογία της ζωής, την ανυπακοή. Η απάντηση είναι μία. Rock n roll!