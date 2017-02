Οι Skelters είναι ένα συγκρότημα από την Θεσσαλονίκη που μετράει καμιά 1500 και βάλε συναυλίες στο ενεργητικό τους, από το 2001 που άρχισα να χρησιμοποιούν το όνομα αυτό, εμπνευσμένο από ένα τραγούδι των BEATLES, το «Helter Skelter».

Δεν μασάνε να δείξουν τις επιρροές τους (δεν το κάνουν όλοι) και γιατί να μην το κάνουν, αφού μέσα στα ονόματα αυτά βρίσκονται οι καλύτεροι μουσικοί και συγκροτήματα του πλανήτη, όπως: The Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Elvis Presley, Queen, U2, Bon Jovi, Whitesnake, Aerosmith, Led Zeppelin, Deep Purple, Guns n’ Roses, Rolling Stones κ.α.

Το 2009 παρουσίασαν την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά, με τίτλο «Explain to me», το οποίο τους βοήθησε να ξεφύγουν από τις διασκευές που πάντα παίζουν στις συναυλίες τους και να παρουσιάσουν το δικό τους υλικό, το οποίο θα πάρει καλές κριτικές.

Τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι τους είχαμε χάσει και πάνω που αναρωτήθηκα για το τι κάνουν αυτές οι ψυχές, επιστρέφουν με τον δεύτερο δίσκο τους, που ακούει στο όνομα «Revive».

Οκτώ καλοδουλεμένα τραγούδια, με πολύ καλή παραγωγή, με καθαρό ροκ ήχο, με το μπάσο να αναδεικνύεται ηχητικά και να δίνει τον ρυθμό μαζί με τα τύμπανα, ένας ρυθμός που ρέει μέσα τους και σε παρασέρνει στο μουσικό τους ταξίδι. Οι κιθάρες επίσης στις σωστές εντάσεις και καλογραμμένες. Τα φωνητικά του Angel σε μεγάλη φόρμα, με πολύ καλή προφορά και το πάθος που χρειάζεται στο ερμηνευτικό κομμάτι. Όμορφα τραγούδια, όμορφοι στίχοι και όλα αυτά κυκλοφορούν σε ένα cd με ένα επίσης πανέμορφο artwork.

Οι Skelters το έχουν, το πονάνε, ζούνε μέσα από αυτό και για αυτό και πρέπει όλοι μας να τους στηρίζουμε στις συναυλίες που δίνουν, αλλά να αγοράσουμε και αυτό το δισκάκι. Εγώ να ευχηθώ σύντομα να καταφέρουν να ταξιδέψουν και εκτός Ελλάδας, γιατί το αξίζουν και επιβάλλεται η μουσική τους να ξεπεράσει τα σύνορα.

Νίκος Γραμμάτος

Τα τραγούδια:

1) Win this fight

2) Another change

3) Stay with me tonight

4) You showed me

5) Nothing at all

6) A dream

7) Living like im dying

8) What im gonna do

https://www.facebook.com/Skelters/