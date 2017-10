Το δεύτερο άλμπουμ των Road Miles, είναι η οσμή από το ποτισμένο χώμα της αμερικάνικης Δύσης, των τοπίων από το βιβλίο «The Dark Tower» του Stephen King, την πορεία του Οιδίποδα καθώς και των αρχετυπικών μορφών που πούλησαν την ψυχή τους στο διάβολο για την πεντατονική κλίμακα της μπλουζ μουσικής.

Με τις πρώτες νότες του «Where I was Born, There I Will End» μύρισε αμερικάνικη Δυση όπου στο πρώτο μισό του τραγουδιού το επαναλαμβανόμενο μοτίβο αναδεικνύει την φωνή της Αφροδίτης Ταβουλάρη που οριακά μοιρολογεί για να μπει όλη μπάντα με ένταση στο δεύτερο μισό. Καλωσήρθατε στον δισκο Ballads for the Wasteland των The Road Miles! Το «The Last Western Myth» με όνομα ταιριαστό και folk δυναμική μπαίνει με τις κιθάρες να αναδεικνύονται μέσα από μπλουζ ριφακια στρωμένα πάνω σε ένα υπόβαθρο από πλήκτρα ενώ η φωνή της Αφροδίτης συνεχίζει την αφήγηση με τόνο σχεδόν προστακτικό. Το «600 Miles» είναι ένα κομμάτι που συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά της μουσικής που μας παρουσιάζει η μπάντα στον δίσκο της, αλλά και γενικά όσα έχει να επιδείξει στο οπλοστάσιο της. Γεγονός διόλου τυχαίο λοιπόν το ότι επελέγει για να αντιπροσωπεύσει την ελληνική folk και ψυχεδελική σκηνή στην συλλογή The Sun, The Moon, The Mountain: A Passage Through Greek Psychedelia της Archaeopia (που κυκλοφορεί και τον δίσκο της μπαντας) και είχα μιλήσει εκτενώς για το κομμάτι. Και εκεί που νομίζεις ότι είχες γευτεί την μπάντα στην κορύφωσή της έρχεται το «Filthy Air» προσωπικά πιο αγαπημένο κομμάτι του δίσκου, που δεν χρειάζεται να αναδείξει με ζήλο όλα τα θετικά της μπάντας, αλλα με μια χαρακτηριστική α λα All Them Witches φυσικότητα στο παίξιμο και μια ροη στην ατμόσφαιρα σε ταξιδεύει σε dark Americana μονοπάτια. Ακόμη ηχεί σαν φυλαχτό και εσωτερική προσευχή/mantra το μελίρρυτο «filthy air» που επανέλαβε πολλές φορές η Αφροδίτη… Το «Ballad for the Wasteland» είναι ένα πρελούδιο πάλι σε πιο ήρεμο απαγγελτικό ύφος για να μας εισάγει στο ατμοσφαιρικότατο «The Third Man» με την αλανιαρικη μπασογραμμή του, την αφηγηματική φωνή της Αφροδίτης, και τις σεξυ κιθαριστικές μελωδίες σε μια πιο σύγχρονη προσέγγιση των Tom Waits και Leonard Cohen και ένα τεράστιο σόλο στο τέλος. Το τελευταίο τραγούδι με τίτλο «Wolves» παραμένει σε ατμόσφαιρα μπλουζ παιγμένων με έντονο συναίσθημα (όπως πρέπει δηλαδή) και ως ορχηστρικό κλείσιμο έρχεται και δένει όλοκληρο το πόνημα της μπάντας.

Μολονότι η κυκλοφορια είναι σχετικά μικρή σε διάρκεια, αυτό φτάνει για να περάσει το μήνυμα της μπάντας που φροντίζει να το αποδώσει με σοβαρότητα και με ένα οργανοπαικτικά πολύ δεμένο σύνολο που όσο ξετυλίγει τον μίτο της μαγευτικής μελωδίας από μιαν άλλη εποχή, ταυτόχρονα φέρνει στο κέντρο μια από τις καλύτερες φωνές της εγχώριας σκηνής που αποδίδει τους δέοντες μυσταγωγικούς και συναισθηματικούς ψαλμούς.

Σταύρος Παπαγεωργόπουλος

Λίστα Τραγουδιών:

Where I was Born, There I Will End

2. The Last Western Myth

3. 600 Miles

4. Filthy Air

5. Ballad for the Wasteland

6. The Third Man

7. Wolves Οι The Road Miles είναι:

Αφροδίτη Ταβουλάρη – Φωνητικά

Αλεξ Δαρμής – Πλήκτρα

Ανάργυρος Πανταζής – Τύμπανα

Επαμεινώνδας Κουτσούμπας – Κιθάρα

Μιχάλης Χρυσός – Κιθάρα

Γιάννης Ευθυμίου – Μπάσο