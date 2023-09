Οι “The Pigeonhole Project” είναι μία αγγλόφωνη grunge/alternative rock μπάντα με έδρα την Αθήνα.

Με σταθερό line up από το 2019 η τετράδα συνεχίζει την πορεία της μέχρι σήμερα. Στις 2 Απριλίου του 2021 κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο άλμπουμ τους με τίτλο “THE PLAN IS THERE IS NO PLAN”. Πρόκειται για μία συλλογή από ηχογραφήσεις των τελευταίων δέκα χρόνων συμπεριλαμβανομένου και ενός Remix που είχε γίνει στο τραγούδι τους “It’s Insane” από τον Καναδό παραγωγό “Zenchuk”.

Οι “The Pigeonhole Project” από τότε συνεχίζουν να γράφουν νέο υλικό που σύντομα θα κυκλοφορήσει και ξαναξεκίνησαν τις λαιβ τους εμφανίσεις.

https://www.facebook.com/ThePigeonHoleProject

https://thepigeonholeproject.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/the_pigeonhole_project/