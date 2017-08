The Low Spark – Few but many

Οι The Low Spark από την Κύπρο μας παρουσιάζουν την παρθενική τους δουλειά με τίτλο Few but many, έναν εκπληκτικό δίσκο που δίκαια τους τοποθετεί στην πρώτη γραμμή της νέας και δυναμικότατης μουσικής σκηνής που ξεπροβάλει σταθερά από την μεγαλόνησο τα τελευταία 3-4 χρόνια.

Τα μέλη της μπάντας έχουν την δική τους τεράστια ιστορία, αρχίζοντας με τον πολυδιάστατο και πολυπράγμονα Λευτέρη Μουμτζή (μουσική, στίχοι, φωνή,μπάσο, πλήκτρα) , ο οποίος μας απασχολεί τον τελευταίο καιρό μέσα από υπέροχα project όπου είτε συμμετέχει είτε είναι ο κύριος μοχλός, είτε μέσα από το όνομά του , είτε με τους Luup, Masters of Disguise, Trio Tekke, J.Kriste , Sotires και άλλα τόσα. Ακολουθεί ο Στέφανος Μελετίου (ντραμς, percussion) της μεγάλης μουσικής οικογένειας των Μελετίου, η οποία από τις αρχές της δεκαετίας του 60 βρίσκεται στην πρώτη μουσική γραμμή του νησιού ( the Aces, E.F.I. records, Accidentals, Ορχήστρα Ρ.Ι.Κ. ) ο οποίος συμμετέχει σε άλλα δυο αξιόλογα σχήματα (Zilla project, Dellirium Elephants) καθώς και ο Μάριος Μιχαήλ (κιθάρες). Με τα παραπάνω δεδομένα δεν περιμένουμε τίποτα λιγότερο από αυτό το δυναμικότατο τρίο και ρίχνοντας το cd στο player έχουμε:

Εισαγωγικό track συναντάμε το ομώνυμο Few but many, το οποίο μας εισάγει κατευθείαν στο “βρώμικο” ηχόχρωμα που έχει χτίσει η μπάντα, μπολιασμένο με πολλά στοιχεία ψυχεδέλειας, 70’ς ροκ αλλά και κάποια Progressive περάσματα, όλα μαζί καλοδουλεμένα και καλοχωνεμένα. Ακολουθεί το Counting the sheep, με τους ιδιοφυείς στίχους του Μουμτζή να κάνουν την διαφορά και την hard rock κιθάρα να οργιάζει στο υπόστρωμα, και μετά το Reminder με το φοβερό τέμπο στα πλήκτρα δίνει το σύνθημα για…ξεβίδωμα επί πίστας. To Loves comes from above , με τα υπέροχα progressive-ικα φωνητικά του σε παρασέρνει σε 70’ς ηχοχρώματα ενώ το Deep Deep Deep με τις κιθάρες και το άρες και το echo δημιουργούν ένα ασφυκτικό κλίμα. Ακολουθεί το Evil smirk με ένα νευρικό τέμπο το οποίο διαδέχεται αρμονικά το Mainstream, με τις βρώμικες κιθάρες και τους έξυπνους στίχους. Το cd κλείνει αρμονικά με το Dreamwaver, με το distortion στις κιθάρες να βγάζει αυτί και τα ντραμς να μπερδεύονται σε ένα ζεπελινικής έμπνευσης άσμα.

Συνολικά μιλάμε για μια τέλεια κυκλοφορία, ένα ακόμη λιθαράκι που δείχνει την πρόοδο της κυπριακής σκηνής των τελευταίων χρόνων, από την οποία αυτή την στιγμή ξεπετιούνται διαμάντια όπως αυτό. Συστήνεται ανεπιφύλακτα!

Βασιλειάδης Δημήτρης

Tracklist:

Few but many

Counting the sheep

Reminder

Love comes from above

Deep deep deep

Evil smirk

Mainstream

Dreamweaver

www.facebook.com/thelowsparkmusic