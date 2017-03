Με το απλό αλλά ιδιαίτερο στυλ που τους χαρακτηρίζει οι Damnation Project, η μπάντα από την Καβάλα, μας κεντρίζει το ενδιαφέρον με το τρίτο προσωπικό της άλμπουμ. Το γνήσιο ροκ φλερτάρει με πιο heavy ακούσματα αλλά και progressive ήχους και το αποτέλεσμα δε μπορεί παρά να είναι εντυπωσιακό.

Ένας δίσκος που κατά το ήμισυ παρουσιάζεται ήρεμος, με μελωδικές μπαλάντες και αναλογικούς ροκ ήχους και στη συνέχεια τσιτώνεται με «βίαια» ξεσπάσματα από πιο σκληροτράχηλες συνθέσεις. Η εντύπωση αυτή γίνεται απόλυτα αντιληπτή ακούγοντας τα δύο ομώνυμα κομμάτια του δίσκου.

Χωρίς ενδοιασμό πρόκειται για μια άρτια, καλοδουλεμένη προσπάθεια όπου στίχοι, συνθέσεις και ενορχήστρωση απογειώνονται. Αποκλείεται ακούγοντας κάποιος το Reflections να μπορέσει να αγνοήσει τραγούδια όπως το Chronicles of Life and Death, Dorian Grey, Fearless, Madness και Breathless. Μπαλάντες που αναδύουν συναισθήματα όπως το You και Elements of Love and Hate. Αλλά και εκπληκτικά instrumental, κατά την ταπεινή μου άποψη, υψηλών προδιαγραφών ,όπως είναι τα δύο ομώνυμα τραγούδια του δίσκου, Reflections I, II.

Ο δίσκος βέβαια ξεχωρίζει για ένα ακόμα λόγο και δεν είναι άλλος από το καταπληκτικό του εξώφυλλο. Αναμφισβήτητα ένας από τους καλύτερους δίσκους της προηγούμενης χρονιάς που ξάφνιασε με την απαράμιλλη αισθητική και το πλούσιο ροκ περιεχόμενό του.

Κώστας Π.

The Damnation Project-Reflections

Chronicles of Life and Death Tears of Love You Stay Away Reflections Part I Reflections Part II Dorian Grey (without a portrait) Myself Elements of Love and Hate Fearless Madness Breathless

Μουσική: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΓΔΕΚΗΣ (εκτός από το “Reflections”).

Μουσική στο “Reflections” : ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΓΔΕΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Στίχοι: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΓΔΕΚΗΣ (εκτός από τα “Chronicles of life and death”, “Madness” και “Breathless”).

Στίχοι στα “Chronicles of life and death” και “Madness”: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΓΔΕΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΤΙΚΑΡΗ

Στίχοι στο “Breathless”: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΓΔΕΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ.

Official links

www.thedamnationproject.com