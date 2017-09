Οι The Curf κινούνται στα πλαίσια του StonerRock, με ιδιαίτερη προτίμηση προς Psychedelic και Doom καταστάσεις.

Ξεκινώντας το 2007 οι The Curf εμφανίζονται στους καθιερωμένους Αθηναϊκούς συναυλιακούς χώρους και όχι μόνο. Με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου μετεγκαταστάθηκαν στο Βέλγιο, το οποίο ήταν παράλληλα και το γεωγραφικό τους κέντρο για συναυλίες που έγιναν σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Γαλλία και φυσικά το Βέλγιο. Το καλοκαίρι του 2009 οι The Curf ύστερα από σκαμπανεβάσματα της τύχης βρέθηκαν αντιμέτωποι με το ψυγείο, και πάγωσαν.

Ο πυρήνας όμως των The Curf δεν σταμάτησε ποτέ να καίει, να φτύνει αργόσυρτη λάβα και να βροντάει σαν πυροκλαστικό μάγμα στα έγκατα της Γης… Το καλοκαίρι του 2014 οι The Curf διέλυσαν τα ψυχρά τους δεσμά και με την ανανεωμένη τους σύνθεση βρέθηκαν για άλλη μια φορά στην συναυλιακή πραγματικότητα της Αθήνας, προσφέροντας γενναιόδωρα λάσπη και λαίλαπα.

Στις αρχές του 2016 οι The Curf κυκλοφορούν το EP τους’ Royal Water’ και συνεχίζουν ναρίχνουν πράμα βαρύ και διάπυρο.

Τον Ιούνιο του 2017 το μουσικό χωνευτήρι των The Curf ξερνάει το νέο LP τους με τίτλο ‘Death and Love’. Οι The Curf εδώ μας δείχνουν πώς μπορείς να εξελιχθείς χωρίς να ξεχάσεις από πού ξεκίνησες. Χαρακτηριστικό τους συνεχίζει να είναι το γνωστό ‘πράμα βαρύ, πράμα καλό’, τα ασήκωτα riffs και οι ατελείωτες και αλελούειες γκρούβες.

