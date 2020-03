Οι The BuzzDealers δημιουργήθηκαν στην Αθήνα το 2015 για να παίξουν ένα κράμα αγνού blues ‘n’ roll και γκαραζοψυχεδέλειας. Πιστοί υπηρέτες της αναβλείζουσας μάντρας της γενέτειρας τους, οι The BuzzDealers παρουσιάζονται ωμοί, δυναμικοί, γεμάτοι fuzzαριστά riffs και κολλητικά grooves. Με περήφανες αναφορές σε μουσικές προηγούμενων δεκαετιών, η μπάντα σφυρηλατεί υπομονετικά τον ήχο της αναδεικνύοντας έτσι τον πολυσυλλεκτικό και ανήσυχο χαρακτήρα της.

Έχοντας καταθέσει τα διαπιστευτήρια τους με εμφανίσεις σ’ ολόκληρη την Ελλάδα κι έχοντας ιδρώσει το σανίδι ιστορικών σκηνών όπως το Gagarin 205, AN Club, Θέατρο Βράχων, Rover, Café Santan κ.α.

Οι The BuzzDealers άνοιξαν την συναυλία του Hanni El Khatib το 2017, ενώ έχουν μοιραστεί τη σκηνή με φημισμένες μπάντες της ελληνικής και όχι μόνο underground σκηνής όπως Puta Volcano, Big Nose Attack, Godsleep. Η μπάντα συνεργάστηκε με τον φημισμένο παραγωγό Άλεξ Μπόλπαση και κυκλοφορεί το ντεμπούτο της Blooming στις 19 Φεβρουαρίου 2020.

Η μπάντα

Ζαννής – φωνητικά

Αποστόλης – κιθάρες

Αλέξ – κιθάρες

Βούδας – τύμπανα

Social media

Facebook: https://www.facebook.com/thebuzzdealers/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCS8kmgXMSwpCXEKZbF5O9hg

Spotify: https://open.spotify.com/artist/7JH1oV6iN7VSMAWgxJqbxK

Instagram: https://www.instagram.com/thebuzzdealers/?hl=el

Δισκογραφία

2020 Ÿ Who’s Gonna Save My Roll (single)

2020 Ÿ Blooming (CD/digital)

Εξώφυλλο δίσκου

Tracklist

1. Like an Old Song

2. Electrocution

3. Sweaty Moves

4. Sling

5. So Divine

6. Who’s Gonna Save my Roll

7. Sex Me

8. Hypersonic Jaunt

9. Pretty Maze

10. For So Long (Bonus Track for the Vinyl Edition)*