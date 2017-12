Στις 24 Νοεμβρίου οι Terra IncΩgnita κυκλοφόρησαν το νέο τους full length album με τίτλο ‘Fragments Of A Ruined Mind’. Η παραγωγή έγινε από τον Bob Katsionis και αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία της νέας του δισκογραφικής εταιρείας SYMMETRIC RECORDS.

Ο εμβληματικός frontman Bill Vass μαζί με τους Στέλιο ‘Zoulou’ Ζούλια, Μάνο Κυριτλόγλου, Τόλη ‘AVG’ Αυγέρο και Δημήτρη ‘Κοκο’ Κοκονέζη μας παρουσιάζουν 11 νέα τραγούδια στο γνώριμο δυναμικό και ιδιαίτερο ύφος τους αναμιγνύοντας τις κλασσικές metal φόρμες με ατμοσφαιρικά στοιχεία, δημιουργώντας έτσι ένα αποτέλεσμα ιδιαίτερης καλαισθησίας ικανό να τραβήξει το ενδιαφέρον και στο εκτός metal πλαισίων κοινό.

H καλή μέρα απ το πρωί φαίνεται καθώς η αρχή γίνεται με το επικό instrumental intro ‘Strahd’s Revenge’ και συνεχίζεται με τα «ξεσηκωτικά» ‘My Emptiness’, ‘In The Mist’ και ‘The Word’ που από μόνα τους είναι ικανά να σου δώσουν μια εικόνα για το που βρίσκεσαι, τι γίνεται γύρω σου και τι θα επακολουθήσει. Στη συνέχεια ακολουθεί το ‘A Day Without Loss’…1:43 όπου μια φωνή, ένα πιάνο κι ένα βιολί αναλαμβάνουν να σε στείλουν αδιάβαστο!! Θα με θυμηθείτε!!!

Ακολουθεί το ‘Conqueror’ με μια απ΄τις κορυφαίες -κατά τη γνώμη μου- ανάμεσα τις έτσι κι αλλιώς επιβλητικές ερμηνείες του Bill Vass σε όλο το δίσκο. Το επόμενο ‘Life Begins Again’ με τη ατμόσφαιρα μπαλάντας και την δυναμική κορύφωση και το καταπληκτικό ‘The Midnight Lies’ συνεχίζουν να σε ταξιδεύουν κι εκεί που νομίζεις ότι τα χεις ακούσει όλα έρχεται το ‘Covenant’ ένα απ τα κορυφαία κομμάτια του δίσκου να σου υπενθυμίσει ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη!!!!

Και πράγματι ο δίσκος κλείνει με δύο εκπληκτικά τραγούδια, τα ‘Sign With Blood’ και ‘My Ruined Mind’. Τα πρώτο είχε δώσει το όνομα του στο ΕP προπομπό που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό, και το δεύτερο ενέπνευσε τους Terra IncΩgnita για την ονομασία του δίσκου. Τυχαίο;..Δε νομίζω!!!

Εν κατακλείδι το ‘Fragments Of A Ruined Mind’ αποτελεί αν όχι την κορυφαία, τουλάχιστον απ τις καλύτερες στιγμές των Terra IncΩgnita. Και δεν λέω κορυφαία γιατί δεν ξέρεις η παρέα του Bill Vass τι μας επιφυλάσσει για το μέλλον!!.

Κώστας Π.

Tracklist:

1. Strahd’s Revenge

2. My Emptiness

3. In The Mist

4. The Word

5. A Day Without Loss

6. Conqueror

7. Life Begins Again

8. The Midnight Lies

9. Covenant

10. Sign With Blood

11. My Ruined Mind

