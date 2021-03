Της Μάρθας Γιαννακίδου & του Νίκου Κολίτση (Rock Αποδράσεις ‘zine)

Οι λίστες με τα καλύτερα ελληνόφωνα, αγγλόφωνα και debut albums του Rock Outing Series, μέσα από τη… συχνότητα του Rock Αποδράσεις ‘zine, προκάλεσαν αίσθηση, είναι η αλήθεια, στην ελληνική σκηνή, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για το… next step.

Μετά από ενδελεχή ακρόαση και μελέτη του 95% τουλάχιστον της ελληνικής μουσικής παραγωγής, στη διάρκεια του χρόνου, σας παρουσιάζουμε, με περισσή υπερηφάνεια, όχι ένα ούτε δύο αλλά τα 100+1 καλύτερα τραγούδια, ελληνόφωνα και αγγλόφωνα, της ελληνικής σκηνής για το 2020!

Τραγούδια που σιγοτραγουδήσαμε και στίχοι που απομνημονεύσαμε από δίσκους που αγαπήσαμε και λατρέψαμε -από ελληνικές μπάντες και τραγουδοποιούς από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την περιφέρεια και την Κύπρο-, συνθέτουν την πιο μακροσκελή κι αντιπροσωπευτική λίστα της μουσικής επικράτειας. 100+1 τραγούδια, με αλφαβητική σειρά, χωρίς εξαρτήσεις, συμβιβασμούς, στερεότυπα και προκαταλήψεις, με μοναδικό πάντα γνώμονα την αγάπη και την εξειδίκευση στην ελληνική σκηνή σε όλο της το φάσμα.

Καλή και δημιουργική Χρονιά!

10code Sloe

1000mods Pearl

Αντίθετα Πρόσημα Παρωπίδες

Απόστολος Ντίας Τίποτα

AHERUSIA Εri pali & Ikariotikos Palaios (Psara~Ikaria)

Apolia O διαβάτης

Balothizer Ponente & Levante

Γιάννης Ταυλάς Να μη φοβάσαι

Γυμνά Καλώδια feat. Δημήτρης Μητσοτάκης Στον Κώστα Βάρναλη

Δεσποινίς Τρίχρωμη Σιωπή για σένα

Δημήτρης Μητσοτάκης feat. Θραξ Πανκc Κυρά Κατίνα

Dramachine Σαν με κοιτάς

Eυάγγελος Βαγενάς Αποστροφή

Echidna Escape

Egoera Fortuna

Emi Path (ft Strange C) Petrichor

Fallen Arise Horizon

FULL HOUSE BREW CREW Black Flag

JADED STAR Higher Than Love

Joanna Drigo Θα προτιμούσα

Junkheart Παιδιά της βροχής

Harmonize Angel

Hekátē Kαταραμένο Σύνδρομο

Hume Assine Feat. Anna Paspati & Vangelis Kakoulakis Κυριακή

Irini Qn Παιχνίδια

Καταχνιά Ετών Δεκάξι

Kος Κ. Στον δρόμο

Κοινοί Θνητοί Σ’ αυτή τη μηχανή

Koύπες Σπάστο

Κούρο Σίβο Oυρλιαχτό

Κτίρια τη νύχτα Η σειρά που βγαίνουνε τα αστέρια

Κartel Ζω Μόνο για σένα

Katavasia Chthonic Oracle

KAWIR ft. Lindy-Fay Hella Colchis

Kosmogonia Daughter Of Zeus

K2 Bad times

λάμδα Άνοιξη

Λευκή Συμφωνία Black Twilight

Loud Silence After pain

Magic De Spell Eίμαι

Mazoha Μέχρι που φτάνει η αγάπη σου για μένα

Μ3ΜΦ1Σ Ραντεβού στα επείγοντα

METAMAN Φερμουάρ

Μόνο Γυμνό O ετερόφωτος

Μορμώ Αντικρίζοντας το νεκρόφως

Μπαράζ Σούπα

Μπάμπης Στεφανίδης Ζω

Meat Injection Time Infection

Mind Terrorist Μήνυμα Ελήφθη

Moa Bones Κρατάω

Moaning Silence The Lights Of Alexandria

My Wet Calvin Χαμομήλι

Nalyssa Green Mπλε Τροχιά

Όχεντρα Tη στιγμή που όλα τελειώνουν

OCEANDVST The Risk

On thorns I lay Odysseia

Παιδί Τραύμα feat. Sophie Lies Πάτσι

ΠΑΝ Χώμα και νερό

Πεθαίνουν Στο Τέλος Κατοπτρικό

ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ Εμπορεύματα

Πνευματική Διάψευση Μίασμα 1119 (COVID-19)

Πτέρυγα 3 Παραβολή Σε Σύγχυση Ελάσσονα

ΡΕΥΜΑ 102 Αόρατες Πόλεις

Pan Pan feat. Καλλιόπη Μητροπούλου, Φωτεινή Κορρέ, Πλαστελίνη

PASSENGERS IN PANIC feat. Dimitris Frangioglou Leap Of Faith

Peculiar Three Inkblot

PHASE REVERSE Sound Of My Stone

PLIVII Give us back the light

Project Theory Blood & Loyalty

Project Uncut Ivy

Psychedelic Trips To Death Headlock

Redeye Caravan At Gallows’ End

Σταύρος Δάλκος Ο Τζακ και το ζόμπι

Στρίψε Ίσα Μάτια του Κόσμου

Στρύχνο Άρωμα θανάτου

Συλλογική Ερμηνεία Φίλων Το Νερό Των Σταγιατών

SADDOLLS Call Me Pain

Silent Winter Holy Land Of Fire And Snow

Sober On Tuxedos Ft. Irene Ketikidi We Are One

Social Waste Λένε

Spinball Glow

Τα Παιδιά της Παλαιότητας Τα Πληγωμένα Μηνύματα Αναθεωρημένα

Τα φρούτα του δάσους (acoustic) Σκοτεινή λεωφόρος

The Beggar Belief Three Dreams

Τhe Boy To αγαπημένο μου μέρος στη γη

The Illusion Fades Dead and Buried

Thrax Punks Mαργούδι

Transparent Man Can I Call You Summer?

Υπόγεια Ρεύματα Ώρες

USHALA – ACT I: The Strange Tree

Usurum Δεν ξημερώνεις μαύρη αυγή

VAGINA LIPS NIHILIST

ΦΑΚΑ Κρίση Πανικού

Φαλκονέρα Εργοστάσιο

ΧΑΡΛΟΚ Morgana

Χατζηφραγκέτα Πρόταση Πολιτισμού

XAT TΡΙΚ Για σένα

Χριστόφορος Κροκίδης Ένας φίλος στην Παλιά Κοκκινιά

WINTER’S VERGE (feat. Teodora Stoyanova Freya) The Sea

Yoth Iria Under His Sway

Yovel Epitaph

Ακολουθεί το playlist: