Η Ζανκτ Πάουλι δεν κατάφερε να βρει τον κατάλληλο προμηθευτή που εκπληρώνει τους στόχους του συλλόγου για βιωσιμότητα και άλλους τομείς, οπότε επέλεξε να φτιάχνει η ίδια τις εμφανίσεις της στο μέλλον. Επίσης, ανακοινώθηκε ότι ο σύλλογος στοχεύει να προμηθεύσει φανέλες και σε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες.

“Αυτή η ανεξαρτησία και η αναζήτηση νέων μεθόδων ήταν πάντα σήμα κατατεθέν της Ζανκτ Πάουλι. Οπότε με τη δική μας συλλογή συνεχίζουμε επίμονα να κυνηγάμε το δρόμο προς την ανεξαρτησία” δήλωσε ο πρόεδρος του κλαμπ, Όκε Γκέτλιχ.

Η νέα εταιρεία – πάροχος ένδυσης θα ονομάζεται D!IY. Το όνομα προέρχεται από την έκφραση Do it yourself, εξηγεί ο Γκέτλιχ. “Αυτό ήταν πάντα η Ζανκτ Πάουλι, όχι διαρκής γκρίνια, αλλά προσωπική δράση προς το καλύτερο”.

Η ποδοσφαιρική ομάδα της Ζανκτ Πάουλι επέλεξε να μην επεκτείνει το συμβόλαιο συνεργασίας με τη γνωστή εταιρεία αθλητικής ένδυσης Under Armour. Ο σύλλογος έψαχνε για έναν νέο εξωτερικό συνεργάτη, αλλά κανείς δεν έπιασε τα κριτήρια βιωσιμότητας, διαφάνειας και δίκαιου εμπορίου που έψαχνε.

Τα μέλη της διοίκησης της Ζανκτ Πάουλι, Μπερντ φον Γκέλντερν και Μάρτιν Ντρουστ εξήγησαν περισσότερα για το project.

“Ο στόχος είναι να παράξουμε την πιο βιώσιμη αθλητική συλλογή στον κόσμο. Θέλουμε να δείξουμε ότι ποιότητα, βιωσιμότητα και δίκαιες συνθήκες εργασίας μπορούν να συνυπάρξουν,ακόμη και για ενδυμασία υψηλού επιπέδου”.

Όταν ρωτήθηκαν για το ποιο ήταν το σκεπτικό τους να πάρουν μία τέτοια απόφαση, που περιλαμβάνει οικονομικό ρίσκο, αφού η παραγωγή θα γίνει υπ ευθύνη του συλλόγου, απάντησαν:

“Δεν δηλώνουμε ότι θα είναι η πιο βιώσιμη φανέλα. Θα είναι η πιο βιώσιμη αθλητική συλλογή, με όλα τα 55 προϊόντα της. Θα τα φτιάξουμε όλα μόνοι μας, από τις κάλτσες μέχρι τα αδιάβροχα. Έχουμε ήδη αποδείξει ότι μπορεί να γίνει δίχως να αυξήσουμε τις τιμές αν το κάνουμε έξυπνα, όπως όταν μεταφέραμε την παραγωγή του “κρανίου και των κοκάλων” (χαρακτηριστικό σήμα της ομάδας) στις Fairtrade και GOTS.

Αλλάξαμε την τοποθεσία της παραγωγής και προσαρμόσαμε άλλα πράγματα. Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε ως δικαιολογία να αυξήσουμε τις τιμές. Θα υπάρχει κόστος, αλλά αυτή είναι η θέση μας επί του θέματος. Γι αυτό ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν μιμητές που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται απλά για μία ποδοσφαιρική φανέλα, είναι μία δήλωση”.

Όταν ρωτήθηκε για το αν πραγματικά κάτι τέτοιο είναι βιώσιμο, ο φον Γκέλντερν απάντησε:

“Έχουμε πάρει μία δυνατή και γεμάτη αυτοπεποίθηση επιχειρηματική απόφαση ως κλαμπ. Σε εποχές όπως αυτή του κορονοϊού αρχίζεις και διστάζεις, είναι λογικό. Παίρνεις τα χρήματα ενός συγκεκριμένου παρόχου ή παίρνεις το ρίσκο; Αποφασίσαμε να προσεγγίσουμε το θέμα ως κοινότητα, ως μία συλλογική δράση, που περιλαμβάνει τους υπαλλήλους, τα μέλη, τους φιλάθλους και τους μετόχους.

Θα επεκτείνουμε τις πωλήσεις και θα μειώσουμε το επιχειρηματικό ρίσκο. Θα είναι μεγάλο φορτίο για τις αποθήκες και το online shop μας, αλλά το προσεγγίζουμε με τεράστια χαρά και αισιοδοξία”.

Η νέα φανέλα εσωτερικής παραγωγής της Ζανκτ Πάουλι θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά την 1η Δεκέμβρη και θα είναι προς πώληση στα 70 ευρώ. Δηλαδή 5 ευρώ λιγότερα από τη φανέλα της Under Armour. Η πλήρης συλλογή θα είναι διαθέσιμη το Μάιο του 2021.

Σύμφωνα με το γνωστό αθλητικό περιοδικό Kicker, στο μέλλον και άλλες ομάδες θα επιλέξουν την ίδια οδό. Η Ζανκτ Πάουλι θέλει να εφοδιάσει τους άλλους συλλόγους με μία ουδέτερη γραμμή.