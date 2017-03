Τον Ιούνιο του 2009 κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ των Skelters με τίτλο “ Explain To Me ” από την Lyra / Pan – Vox . Τον Ιούνιο του 2010 κυκλοφόρησε το πρώτο official video clip των Skelters στο τραγούδι “ See How Much I Love You ” ενώ τον Ιούνιο του 2011 κυκλοφόρησε και το δεύτερο video clip των Skelters “ Explain To Me ”.