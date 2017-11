Το νέο ψηφιακό EP «The Acou-Strings», θα περιέχει 3 νέα κομμάτια μαζί με τρεις επανεκτελέσεις από τα προηγούμενα album.Παρακάτω μπορείτε να δείτε το εξώφυλλο, tracklist και links για να πάρετε μια πρώτη γεύση!

«The Acou-Strings» (EP)

—————————— —

1) Crash Me (acoustic version)

2) Hard to Face it

3) Tongue in Cheek

4) You Can Do Better (acoustic version)

5) Didn’t See That Comin’ (acoustic version)

6) Money to Burn

—————————— —-