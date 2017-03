Scar Of The Sun + special guests: Serenity Broken & EIEN

Μερικούς μήνες μετά την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου δεύτερου full length άλμπουμ τους “In Flood”, το οποίο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ήρθε η ώρα για τους Scar Of The Sun να παρουσιάσουν το δίσκο τους και στο Αθηναικό κοινό.

Το συγκρότημα θα ανεβεί στη σκηνή του θρυλικού ΑΝ Club στα Εξάρχεια, λίγες μόνο μέρες αφού επέστρεψε από την τέταρτη και μακράν πιό επιτυχημένη Ευρωπαική του περιοδεία με τους Firewind του μεγάλου Gus G. και τους Σουηδούς Manimal. Η περιοδεία αυτή κάλυψε επτά χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης σε δεκατέσσερα shows, στα οποία η μπάντα κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων και απέσπασε κολακευτικότατες κριτικές.

Οι Έλληνες Modern Metallers θα παρουσιάσουν ένα σετ βασισμένο στα δύο τους άλμπουμ “A Series Of Unfortunate Concurrencies” και “In Flood”, αλλά θα παρουσιάσουν και καινούρια τραγούδια από τον επερχόμενο τρίτο δίσκο τους, ο οποίος ηχογραφείται αυτό τον καιρό στα ιδιόκτητα τους Zero Gravity Studios. Στα δύο πρώτα άλμπουμ τους, τα οποία κυκλοφόρησαν απο την Ιταλική δισκογραφική εταιρία Scarlet Records, η μπάντα είχε την τύχη να αποσπάσει την προσοχή και να δουλέψει με τον παγκοσμίας φήμης Καναδό παραγωγό Rhys Fulber (γνωστό απο τις δουλειές του με τους Fear Factory, Machine Head και Paradise Lost μεταξύ άλλων). Μαζί με τους Scar Of The Sun θα εμφανιστεί ο Μάριος Ηλιόπουλος, των μεγάλων Nightrage σε κάποια κομμάτια-έκπληξη!

Την βραδιά θα ανοίξουν δύο ανερχόμενες Ελληνικές μπάντες, οι EIEN και οι Serenity Broken.

Οι EIEN, ένα επίσης Modern Metal συγκρότημα, έχουν κυκλοφορήσει ήδη δύο full length άλμπουμ, το “Vacant Expressions” και το “Closure” (στο οποίο δούλεψαν με τον παγκοσμίου φήμης mastering engineer Alan Douches) και ενα EP με τίτλο “The Sickening EP”, στο οποίο δούλεψαν με έναν απο τους καλύτερους Ευρωπαίους mixing engineers, τον Σουηδό Frederic Nordstrom. Το EP απέσπασε πολύ καλές κριτικές, δίνοντας την ευκαιρία στη μπάντα να παρουσιάσει τη δουλειά της στην Αθήνα και σε πόλεις της Ελληνικής περιφέρειας. Αυτή την εποχή, οι EIEN ετοιμάζουν πυρετωδώς τη νέα τους δουλειά.

Οι Αθηναίοι Serenity Broken είναι ενα Alternative Metal κουιντέτο, το οποίο μετρά 7 χρόνια στην Ελληνική σκηνή. Έχουν κυκλοφορήσει ένα full length άλμπουμ με τίτλο “Commercial Suicide”, (αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές απο παγκόσμια αλλα και εγχώρια μέσα), ένα EP με τίτλο “Live ‘n Unplugged” και ένα digital single με τίτλο “Savior”. Έχοντας στις αποσκευές τους το επερχόμενο δεύτερο full length άλμπουμ τους τους επόμενους μήνες, με ανανεωμένο line up και δαιμωνιώδη διάθεση, θα χτυπήσουν αλύπητα τη σκηνή του ΑΝ Club, υποσχόμενοι… μόνο ιδρώτα!

Τιμή εισιτηρίου: 7 ευρώ