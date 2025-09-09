play_arrow

Σαν σήμερα το 2019, έφυγε από τη ζωή ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

9 Σεπτεμβρίου, 2025

Σαν σήμερα, στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, η ελληνική μουσική σκηνή βυθίστηκε στη θλίψη με την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, ενός από τους πιο αγαπημένους και σημαντικούς τραγουδοποιούς της σύγχρονης ελληνικής ροκ.

Ο Λαυρέντης γεννήθηκε στον Βόλο το 1956 και από μικρός έδειξε την αγάπη του για τη μουσική. Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 ξεκίνησε τη δισκογραφική του πορεία με το συγκρότημα PLJ Band, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Τερμίτες, αφήνοντας ιστορία στην ελληνική ροκ σκηνή. Με τραγούδια όπως το «Σκόνη», το «Διδυμότειχο Blues» και το «Νότος», κατάφερε να αγγίξει γενιές ακροατών.

Μετά τη διάλυση των Τερμιτών, ακολούθησε μία σπουδαία σόλο καριέρα γεμάτη συνεργασίες και επιτυχίες. Ο Μαχαιρίτσας υπήρξε δημιουργός και ερμηνευτής με ξεχωριστή φωνή και μοναδική ικανότητα να μετατρέπει προσωπικά βιώματα σε τραγούδια που άγγιζαν την ψυχή.

Συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως ο Γιώργος Νταλάρας, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ο Δημήτρης Μητροπάνος, ενώ οι συναυλίες του γέμιζαν πάντα με ανθρώπους που ήθελαν να τραγουδήσουν μαζί του.

Η απώλειά του σε ηλικία μόλις 63 ετών άφησε ένα μεγάλο κενό. Παρ’ όλα αυτά, η μουσική του συνεχίζει να ζει μέσα από τραγούδια που μιλούν για έρωτα, φιλία, ελευθερία και αναζήτηση.

Αξέχαστα τραγούδια του 🎧

  • «Τι να πω»

  • «Νότος»

  • «Διδυμότειχο Blues»

  • «Μικρός Τιτανικός»

  • «Έλα ψυχούλα μου»

  • «Σκόνη»

«Η μουσική είναι το μόνο μέρος που μπορείς να κρυφτείς από τον θόρυβο του κόσμου» — Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Συντάχθηκε από: Rockap.gr

