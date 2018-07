Ναι, βρεθήκαμε εκεί, ίσως στην καλύτερη συναυλία επί ελληνικού εδάφους εδώ και χρόνια!

36.000 τρελαμένοι με τη «Σιδηρά Παρθένο» σε μια sold out συναυλία και με καθυστέρηση μισής ώρας, οι πόρτες στις 22:00 να ανοίγουν στο Terra Vibe και για τους τελευταίους παραπονεμένους δημιουργώντας εικόνες προσκυνήματος στις πλαγιές της Μαλακάσας.

Ανταπόκριση & φωτογραφίες: Γεώργιος Ελ. Τζιτζικάκης

Το πειραχτήρι Nicko McBrain κρυμμένος πίσω από τα πιατίνια του να ζητάει το χειροκρότημα του κοινού για τον ντραμίστα και ηχητική είσοδος από το «Doctor, doctor» των UFO, καπάκι η ιστορική ομιλία του Τσόρτσιλ που προλογίζει το «Aces High» και το βρετανικό Spitfire ανοίγει τα φτερά του στο Terra Vibe για να μας πάρει όλους σε μια μοναδική πτήση Κτήνους! Κορμιά ήδη πέφτουν μέσα στην αρένα καθώς ο αειθαλής Bruce Dickinson ήδη καλεί το εκστασιασμένο κοινό: «Scream for me Athens, scream for me Greece» ξανά και ξανά. Είσοδο κάνει το χειμωνιάτικο σκηνικό και το «Where Eagles Dare» για να ανεβάσει ρυθμό η μπάντα στο «2 minutes to midnight» και να αγκαλιαστούμε όλοι. Ο Steve Harris να πυροβολεί μπασοπρελούδια με τις παχιές νότες του και ο Dave Murray προσφέρει γκριμάτσες απόλαυσης σε κάθε ηλεκτρικό solo του.









Ολιγόλεπτη παύση και ο Dickinson να μιλάει για τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία πριν ξεκινήσουν το «The Clansman» και όλο το Terra Vibe αγκαλιασμένο να τραγουδάει τη λέξη «freedom». Σε λίγα λεπτά να ξιφομαχεί με τον Eddie που τον προκαλεί στο μοναδικό έπος «The Trooper», να βγαίνουν και τα πρώτα καπνογόνα σαν ανεμίζει την ελληνική σημαία.

Αλλαγή σκηνικού για να βρεθούμε στον καθεδρικό ναό του Κτήνους με βιτρό του Eddie σε σκηνές των δίσκων που όλοι αγαπήσαμε και βουτιά με το κεφάλι στο «Revelations» με την ομάδα παραταγμένη επί σκηνής να μας προσφέρει το δέσιμο της και την αγάπη για αυτό που ξέρει άριστα να κάνει. Συνεχίζουν με το «For the Greater Good of God» με τον Adrian Smith να αποτελεί μια μνημειώδη ροκ φιγούρα με τον κόκκινο σταυρό ραμμένο στο δεξί του πέτο και σε λίγο το speed-άτο «The Wicker Man» προκαλεί κύματα ρυθμού στο πλήθος. Ο Janick Gers να δίνει ρέστα εκτελώντας ακροβατικά δεκαπεντάχρονου με την ηλεκτρική του και ο Dickinson ενδεδυμένος τώρα μια μαύρη κάπα στο «Sign of the Cross» να μας εξορκίζει με έναν σταυρό που φωτίζει τη νύχτα και καπάκι να μας βάζει φωτιά, να φτύνει φλόγες με φλογοβόλα τραγουδώντας το «Flight of Icarus» που έχουν να συμπεριλάβουν στο setlist τους πάνω από τριάντα χρόνια μέχρι η θηριώδη puppet πίσω από την μπάντα να κλείσει τα φτερά της και να λιώσει από τον ήλιο των Maiden. Παίρνουμε μια ανάσα αλλά… όχι! Με βενετσιάνικη μάσκα και φαναράκι ανά χείρας ο Bruce κάνει είσοδο στο «Fear of the Dark» και όλοι γινόμαστε ξανά μια μάζα στη Μαλακάσα. Απόλαυση, χαμόγελα, ιδρώτας εκπλήρωσης αλλά αφήνουμε τις αγκαλιές ακούγοντας την είσοδο του «The Number Of The Beast» και τα βουνά να παίρνουνε φωτιά από τους κόκκινους προβολείς καθώς η προτομή του Κτήνους Eddie κάνει την εμφάνισή της για να μας προσφέρει την κληρονομιά του. Κλείσιμο με το ομώνυμο «Iron Maiden» και οι τυπάδες επάνω στη σκηνή να δείχνουν να το απολαμβάνουν περισσότερο και από εμάς!









Όχι δεν τελειώσαμε γιατί περιμένουμε το encore και τότε μας χαστουκίζει υπέροχα μια τριπλέτα! Πρώτα το μελωδικό «The Evil That Men Do», ύστερα μια θηλιά κατεβαίνει στη σκηνή, η γνωστή σε όλους καμπάνα ακούγεται και όλοι δακρύζουμε στο «Hallowed Be Thy Name», με τον Bruce πίσω από κάγκελα, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή τη θεατρική μοναδικότητα ετούτης της μνημειώδης ομάδας. Το ρυθμοκυμβαλικό «Run Τo Τhe Hills» ρίχνει για εμάς αυλαία και κλείνει κοντά δυο ώρες από τις καλύτερες της ζωής μας. Κερασάκι; Ο Dickinson ανταποκρινόμενο στο αίτημα του κοινού για το «Alexander The Great» (τραγούδι που δεν περιλαμβάνεται ποτέ σε setlist των συναυλιών), να υπόσχεται πως μία των ημερών θα το πούνε ξανά αυτό το κομμάτι για την Ελλάδα και χαμογελαστός να μας τραγουδά α καπέλα μερικούς στίχους του βάζοντας φωτιά στην αρένα λίγο πριν το φινάλε της καλύτερης συναυλίας που είδαμε ποτέ στη χώρα. Όχι δεν έφτασε! Ναι, θέλουμε ακόμη μία συναυλία και να είμαστε όλοι εκεί!

Setlist:

Aces High

Where Eagles Dare

2 Minutes to Midnight

The Clansman

The Trooper

Revelations

For the Greater Good of God

The Wicker Man

Sign of the Cross

Flight of Icarus

Fear of the Dark

The Number of the Beast

Iron Maiden

Encore:

The Evil That Men Do

Hallowed Be Thy Name

Run to the Hills

(part of Alexander the great)







Γεώργιος Ελ. Τζιτζικάκης

FB: https://www.facebook.com/georgios.tzitzikakis1

FB page: https://www.facebook.com/tzitzikakis.books/