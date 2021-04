Της Μάρθας Γιαννακίδου & του Νίκου Κολίτση

(Rock Αποδράσεις ‘zine)

O τραγουδοποιός Eυάγγελος Χ. Βαγενάς, παρέα με το Εκτελεστικό Απόσπασμα, μας κερνάει καποσάντες (σ.σ. χτένια, στο λευκαδίτικο γλωσσικό ιδίωμα), σ’ ένα μουσικό ταξίδι στο (Ιόνιο) Πέλαγος του Rock Outing Series (Νο8), με τη σφραγίδα του Rock Αποδράσεις ‘zine κι ένα concept συνέντευξης (50 ερωτήσεων).

“Είναι στιγμές που αγγίζω τα σύννεφα. Και κάτι άλλες τον πυθμένα της θάλασσας. Βλέπω τις γέφυρες που πίσω μου κόπηκαν και προσπαθώ να ξεφύγω απ’ τη μνήμη μου. Θα ‘ρθουν ξανά ίδιες μέρες κι άλλες τόσες. Θα ζήσω πάλι ίδιες χρονιές. Πόσες;”, αναρωτιέται η Μάρθα Γιαννακίδου, διαβάζοντας, εν είδει απαγγελίας, ξανά και ξανά τους εμπνευσμένους ποιητικούς στίχους του Ευάγγελου Βαγενά (“Το μωρό μου”).

Άλλωστε… “Είναι η πρώτη φορά που χλωμιάζει ο ήλιος στο άγγιγμα της μέρας. Την τελευταία σελήνη θα δούμε στον σκοτεινό ουρανό να ταξιδεύει” (“Tα τελευταία συμβάντα”).

Mέχρι τότε… “Πονάνε πληγωμένοι στους ροδώνες. Οι μοναχοί της αγάπης. Κι εγώ θερίζω ροδώνες. Πλάι στα ρόδα που τα πνίγουν. Πλάι στην αγάπη που τη συνθλίβουν. Μια φορά στους ροδώνες!” (“Ροδώνες”)

“Περπατώντας το μεσημέρι” ονομάζεται η τελευταία full length δισκογραφική κατάθεση του Ευάγγελου Χ. Βαγενά (2019) μαζί με το Εκτελεστικό Απόσπασμα, “Aποστροφή”, το τραγούδι που συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή Rock ‘n’ Roll Boήθειες Νο4, του Δημήτρη Δημητράκα -πήρε θέση στη λίστα με τα 100 καλύτερα τραγούδια του 2020- και “Kαποσάντες”, το τελευταίο single (2021), με σημαντική, πάντως, μουσική παρακαταθήκη τη δισκογραφία των Χερουβείμ.

Ποιο ήταν το αγαπημένο rock/metal συγκρότημα της εφηβικής σου ηλικίας;

Οι Τρύπες

Ποιο ήταν το πιο ροκ εμφανισιακό ή ενδυματολογικό στοιχείο στην εφηβική, σχολική και μεταλυκειακή σου ζωή και ποιο είναι σήμερα;

Δεν αποχωρίστηκα ποτέ τις Dr. Martens μου.

Ο ήρωας των παιδικών σου χρόνων κι ο αντίστοιχος… σημερινός

No more heroes any more… Δεν είχα ποτέ δεθεί με ήρωες.

Ποια είναι η μεγαλύτερη ομοιότητα και η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στον τραγουδιστή και στα υπόλοιπα μέλη ενός συγκροτήματος σε μια συναυλία; Ποιο εμπεριέχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και γιατί;

Η θέση μου στα συγκροτήματα που έχω συμμετάσχει ως τώρα (Χερουβείμ- Εκτελεστικό Απόσπασμα), ήταν αυτή του τραγουδιστή (frontman) κι έχω πολύ μεγάλη δυσκολία να αντιληφθώ την ψυχολογία των υπόλοιπων μελών της μπάντας. Αν καλούμουν ποτέ να επιλέξω έναν διαφορετικό ρόλο σε μια μπάντα, δε θα ασχολούμουν με τη μουσική.

Θα δεχόσουν να συμμετάσχεις ως ηθοποιός σ’ ένα video clip ακραίου death/black metal συγκροτήματος;

Έχω συμμετάσχει σε αντίστοιχο video clip του hardcore συγκροτήματος FUROR.

Αν μπορούσες να παίξεις ένα μουσικό όργανο σ’ ένα rock/metal συγκρότημα της αρεσκείας ή των ονείρων σου, ποιο θα ήταν αυτό και σε ποια μπάντα, ελληνική ή/και ξένη;

Κανένα και σε καμία.

Ο πιο εθιστικός και χιλιοτραγουδισμένος (από σένα) στίχος rock/metal τραγουδιού

Happy people have no stories (Therapy).

Aν δεν είχε εφευρεθεί η μουσική, με τι θα μπορούσες να την αντικαταστήσεις;

Με τα όμορφα αυτοκίνητα.

Ποιο rock/metal ελληνικό ή/και ξένο τραγούδι έχεις ποστάρει περισσότερες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

“She’s in Trance” (Heartthrobs).

Το πιο αγαπημένο rock/metal bar-club που έχεις πάει και θα συνιστούσες σε κάποιον που έχει τις… «μαύρες» του ή για… bachelor party

“Πουθενά” στην Καρδίτσα.

Το πιο μεθυστικό ροκ ποτό ή cocktail που έχεις δοκιμάσει

Muerte (τεκίλα, κρέμα λεμόνι και πιπέρι)

Το πιο στερεοτυπικά τετριμμένο αλλά αντιπροσωπευτικό rock motto και η πιο κολλητική ροκ ατάκα από βιβλίο, θεατρική παράσταση ή ταινία

Sex, Drugs and Rock’n’Roll & Destroy this fuckin place…

Video clip rock/metal συγκροτήματος που έχεις ζηλέψει και θα ήθελες να έχεις πρωταγωνιστήσει

“Footsteps” από τους Stiltskin.

Η rock/metal συναυλία που δε θα ξεχάσεις ποτέ μέχρι σήμερα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό…

Nick Cave and the Bad Seeds (κλειστό γήπεδο Περιστερίου-1996)

Με ποιο τραγούδι σε νανούριζαν βρέφος (σ.σ. ή τουλάχιστον σου λένε ότι σε νανούριζαν) και με ποιο θα νανούριζες εσύ το μωρό σου (σ.σ. όταν και αν…);

Δε νομίζω ότι με νανούριζαν με κάποιο τραγούδι. Το δικό μου μωρό το έχω νανουρίσει με το “Η Αγάπη Ορμάει Μπροστά”, του Γιάννη Αγγελάκα.

Ποιον rock/metal καλλιτέχνη θα ήθελες να δεις για ένα 24ωρο αόρατος (-η);

Τον Ozzy Osborne

Αν ήσουν manager rock/metal συγκροτημάτων, ποια μπάντα θα προσπαθούσες να φέρεις στην Ελλάδα;

A Place to Bury Strangers

Ποιο rock/metal τραγούδι θα ήθελες να είχες τραγουδήσει και ποιο αντίστοιχα να είχες γράψει;

Το “Draggin me Down” από τους Inspiral Carpets και θα ήθελα να είχα γράψει το “Tunic” (Song for Karen) από τους Sonic Youth.

Ποια μουσική πλατφόρμα επιλέγεις συχνότερα για τις μουσικές σου επιλογές και αναζητήσεις και γιατί;

Youtube, γιατί μου είναι εύκολο.

Cd, mp3 ή κάτι άλλο;

Cd, βινύλιο, κασέτα.

Aν ήσουν μουσικός on tour, σε ποιες χώρες και πόλεις θα ήθελες οπωσδήποτε να περιοδεύσεις με την μπάντα σου;

Σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, στο Πόρτλαντ, στο Βερολίνο και στο Άμστερνταμ.

Moυσική εκπομπή στο ραδιόφωνο που άκουγες ή συνεχίζεις ν’ ακούς…

Άκουγα τις Rock’n’Roll Βοήθειες του Δημήτρη Δημητράκα από το 1989 έως το 2016, που σταμάτησε το ραδιόφωνο και τώρα ακούω την εκπομπή του Νίκου Κολίτση στον VoiceWebRadio (σ.σ. εδώ κοκκινίσαμε, είναι η αλήθεια) και του Κωνσταντίνου Κοκκολογιάννη στο Lemoni Radio.

Αν ήσουν μουσικός παραγωγός, ποιον ροκ καλλιτέχνη ή συγκρότημα θα καλούσες στην πρώτη σου εκπομπή;

Τον Δημήτρη Ζερβουδάκη.

Aν είχες μουσική εκπομπή στο ραδιόφωνο, πώς θα την ονόμαζες;

Νυχτερινή Βάρδια.

Ποιο τραγούδι, rock/metal μπαλάντα, θ’ αφιέρωνες στον (-η) συνοδό σου, στο πρώτο ραντεβού και ποιο θα χόρευες ευχαρίστως μαζί του (-ης);

“Nagorno Karabakh”, από τους Einsturzende Νeubauten. Δε χορεύω ποτέ, γιατί σιχαίνομαι τον χορό.

Έχεις πικάπ στο σπίτι σου; Aν ναι, είσαι μήπως συλλέκτης δίσκων; Αν όχι, θ’ αγόραζες έναν δίσκο, αν ήταν η μοναδική μορφή στην οποία κυκλοφορούσε κι ήταν από τους αγαπημένους σου;

Έχω πικάπ, δεν είμαι, όμως, συλλέκτης. Φυσικά και θα αγόραζα δίσκο σε φορμάτ βινυλίου.

Το καλύτερο rock/metal ελληνικό και ξένο συγκρότημα όλων των εποχών

Από ελληνικά, Γενιά του Χάους κι από ξένα συγκροτήματα, οι New Model Army.

Η πιο αδικημένη ελληνική ή/και ξένη rock/metal μπάντα ή καλλιτέχνης

Οι Λώλαμα από τη Θεσσαλονίκη.

O επιδραστικότερος Έλληνας και ξένος ροκ καλλιτέχνης

Μίκης Θεοδωράκης – Jean Michel Jarre

Η πιο μαγευτική φωνή που έχεις ακούσει στη ζωή σου (όχι απαραίτητα από τη μουσική)

Lisa Gerrard

Ο πιο ροκ Έλληνας ηθοποιός και ο πιο ροκ σκηνοθέτης στην Ελλάδα και το εξωτερικό (σε θέατρο και κινηματογράφο)

Ερρίκος Λίτσης (ηθοποιός) – Μάκης Παπαδημητράτος (ηθοποιός-σκηνοθέτης)

Ποιο πρόσφατο τραγούδι από τις «Τάσεις» στο Youtube, ντράπηκες που «έπιασες» τον εαυτό σου να το σιγοτραγουδά και να πατάει το repeat;

“Μνήμες”, από Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Ποιον φίλο (-η) σου θ’ ανέβαζες, αν μπορούσες, στο stage ενός φεστιβάλ συγκροτημάτων, για να του (-ης) ευχηθείς για τα γενέθλιά του (-ης), χωρίς να τον (την) έχεις προειδοποιήσει;

Τον Γιάννη Δρακονταειδή.

Σκοτώνει η πειρατεία τη μουσική; Nαι ή όχι και γιατί;

Αν στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια, θέλουμε να μπορούν να βιοπορίζονται οι καλλιτέχνες, χωρίς να κάνουν συμβιβασμούς και να είναι προσηλωμένοι στη δημιουργία, καλό θα είναι να αγοράζουμε τη μουσική τους για να μπορούν να έχουν έσοδα. Αν μας ενδιαφέρει, βέβαια, η εξέλιξη της τέχνης μέσα στην κοινωνία.

Ταινία που θα ήθελες να έχεις γράψει το soundtrack

“Τρέξε, Λόλα, τρέξε”.

Kαλλιτέχνης ή συγκρότημα που θ’ άξιζε να περιμένεις στη σειρά για ένα εισιτήριο συναυλίας

Δεν έχω, πλέον, το κουράγιο και ήμουν τυχερός, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ.

Το πιο ροκ ελληνικό νησί σήμερα και μετά από δέκα χρόνια

Πάντα θα είναι η Λευκάδα.

Θεατρική παράσταση περασμένων ετών, που θα ήθελες να παίξεις

Οι Άθλιοι

Η πιο ροκ τηλεοπτική σειρά ever στην ελληνική τηλεόραση

Καμία

Ποιον τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό αστέρα έχεις ονειρευτεί τουλάχιστον μία φορά ότι τον (την) έχεις φιλήσει;

Helen Mirren

«Ο έρωτας είναι θέμα φυσικής, ο γάμος χημείας». Σχολίασε

Νομίζω ότι και τα δύο είναι θέμα τύχης.

«Τα ναρκωτικά είναι ένα στοίχημα με το μυαλό σου». Σχολίασε

Πριν μερικά χρόνια γοητευόμουν να αυτοχαρακτηρίζομαι ως περιστασιακός χρήστης και μου ακουγόταν εύηχη η πρόχειρη μετάφραση που είχα κάνει (occasional user). Περνώντας τα χρόνια, όλα αυτά έγιναν αναμνήσεις και χορτασμένος πια αναζητώ αλλού τις αλήθειες μου.

Born to be wild… συνέχισε τη φράση με δικά σου λόγια

Vivere pericolosamente

Dj, για πρώτη φορά, από σπόντα, σε rock club της Αθήνας. Mε ποιο τραγούδι ανοίγεις το set σου και με ποιο το κλείνεις;

Με το “Open” των Cure και κλείνω με το “Weekender” των Flowered Up.

Η rock/metal μουσική είναι «μουσική του διαβόλου»… Σχολίασε

Μαλ@@@!

Ταινία μικρού μήκους που σ΄εντυπωσίασε

Όλα για όλα

Aν η καραντίνα και ο ιός ήταν στίχος και τραγούδι, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί; Επιλέγω δικό μου τραγούδι κι αυτό είναι: Τα Δέντρα Ι και ΙΙ, γιατί αναφέρονται στον εγκλεισμό.

Ποιος rock/metal καλλιτέχνης, θα ήθελες να σου τραγουδήσει και να σου αφιερώσει ένα τραγούδι από το σπίτι του, σε live μετάδοση, στο διάστημα του «εγκλεισμού», λόγω του ιού;

Κανένας. Σιχαίνομαι τις live μεταδόσεις και πολύ περισσότερο τις παλιομοδίτικες αφιερώσεις που αποσκοπούν στην προβολή του καλλιτέχνη και καθόλου στην εκτίμηση που τρέφει σ’ αυτόν που απευθύνεται.

«Αν δεν υπήρχε o κορωνοϊός, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε». Σχολίασε

Σίγουρα θα έπρεπε να εφεύρει έναν τρόπο η παγκόσμια διακυβέρνηση για να επιβιώσει ο πλανήτης απ’ τον υπερπληθυσμό, απ’ τους αντιφρονούντες, να δημιουργηθούν νέες ισχυρές αξίες, για ν’ αποκτήσει νόημα ο πλούτος, αφού έχουν εξαντληθεί όλες οι τεχνητές κρίσεις που δημιουργούσε ο καπιταλισμός τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να ανασυντάσσεται και να πορεύεται. Απλώς αυτή τη φορά επιλέχθηκε ένα πιο βίαιο όπλο, η πανδημία, που σε συνδιασμό με την οικονομική κρίση, θα αποσυμφορήσει τον πλανήτη.

Με το χέρι στην καρδιά, ποια ήταν η λιγότερο… ροκ ερώτηση από τις σαράντα εννιά προηγούμενες;

Η 48η. (σ.σ. 48. Ποιος rock/metal καλλιτέχνης, θα ήθελες να σου τραγουδήσει και να σου αφιερώσει ένα τραγούδι από το σπίτι του, σε live μετάδοση, στο διάστημα του «εγκλεισμού», λόγω του ιού;)

