Της Μάρθας Γιαννακίδου & του Νίκου Κολίτση

(Rock Αποδράσεις ‘zine)

Oι Αθηναίοι Kosmogonia ανεβαίνουν στον… Όλυμπο, με μοναδικό σκοπό να… “Enthrone the Gods”, σε μια μουσική τελετουργία με συνοδευτικό soundtrack το Νο7 του Rock Outing Series, τη σφραγίδα του Rock Αποδράσεις ‘zine κι ένα concept συνέντευξης (50 ερωτήσεων).

Ο Kostas Magalios (Vocals/Guitars)& η Maya Kampaki (Vocals),αναλαμβάνουν τη μύηση στα “Elysian Fields”, μιας pagan folk melodic death metal μπάντας, με τη Mάρθα Γιαννακίδου, ως έτερη “Daugther of Zeus”, με τη “Legacy of Myrmidons”, μια “Triiris”, ένα “Dionysian Song” και τη “Melody of Persephone”, ν’ ακολουθεί το “Raven’s Call”, γιατί… “The Gods Are Near”.

Οι Kosmogonia κυκλοφόρησαν τον Ioύλιο του ’20 το debut full length album τους, με τίτλο “Enthrone the Gods”, από το ανεξάρτητο Μusic Label Cronus Productions, που συμπεριλάβαμε στις 25 καλύτερες αγγλόφωνες κυκλοφορίες της χρονιάς!

1. Ποιο ήταν το αγαπημένο rock/metal συγκρότημα της εφηβικής σου ηλικίας;

Κώστας: Το αγαπημένο μου συγκρότημα στην εφηβεία ήταν με διαφορά οι Metallica κι εξακολουθούν να μου αρέσουν ιδιαιτέρως.

Μάγια: Therion, ξεκάθαρα…

2. Ποιο ήταν το πιο ροκ εμφανισιακό ή ενδυματολογικό στοιχείο στην εφηβική, σχολική και μεταλυκειακή σου ζωή και ποιο είναι σήμερα;

Κώστας: Νομίζω τα δακτυλίδια και τα μενταγιόν μεσαιωνικού και γοτθικού τύπου. Ακόμα συνεχίζουν να είναι…

3. Ο ήρωας των παιδικών σου χρόνων κι ο αντίστοιχος… σημερινός

Κώστας: Είχα ιδιαίτερη αδυναμία στα Pokemon κι ακόμα πιο μικρός στους Power Rangers! Σήμερα… θα έλεγα κάτι σαν τον Βίκινγκ Ragnar Lothbrok ή σαν τους δικούς μας Σπαρτιάτες!

Μάγια: Αχ κι εμένα μου άρεσαν τα Pokemon… Μάλιστα το πρώτο μου “crush” ήταν ο James από την Team Rocket… Θεούληδες! Αργότερα ήρθε ο χαρακτήρας του Legolas από τις ταινίες του Peter Jackson. Όμως… αιώνια ο μεγαλύτερος ήρωας της ζωής μου είναι ο πατέρας μου!

4. Ποια είναι η μεγαλύτερη ομοιότητα και η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στον τραγουδιστή και στα υπόλοιπα μέλη ενός συγκροτήματος σε μια συναυλία; Ποιο εμπεριέχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και γιατί;

Κώστας: Νομίζω ότι ο καθένας έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο να επιτελέσει στη μπάντα με ιδιαίτερες δυσκολίες… Ίσως ο τραγουδιστής είναι αυτός που απλώς έρχεται σε μεγαλύτερη και πιο άμεση επαφή με το κοινό και οφείλει να είναι επικοινωνιακός, γεγονός που μερικές φορές είναι δύσκολο και ίσως κάποιοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να το πετύχουν.

5. Θα δεχόσουν να συμμετάσχεις ως ηθοποιός σ’ ένα video clip ακραίου death/black metal συγκροτήματος;

Κώστας: Εξαρτάται… Κι εμείς, άλλωστε, folk/death metal παίζουμε… Γιατί όχι; Αν με εκφράζει η γενικότερη κουλτούρα της μπάντας φυσικά…

6. Αν μπορούσες να παίξεις ένα μουσικό όργανο σ’ ένα rock/metal συγκρότημα της αρεσκείας ή των ονείρων σου, ποιο θα ήταν αυτό και σε ποια μπάντα, ελληνική ή/και ξένη;

Κώστας: Κιθάρα στους Εluveitie, Εnsiferum και φυσικά στους Wardruna. Ανέφερα τρία συγκροτήματα για να μην αδικήσω κανένα…

7. Ο πιο εθιστικός και χιλιοτραγουδισμένος (από σένα) στίχος rock/metal τραγουδιού

Κώστας: Όλοι οι στίχοι των Metallica!

8. Aν δεν είχε εφευρεθεί η μουσική, με τι θα μπορούσες να την αντικαταστήσεις;

Κώστας: Με τη συγγραφή σίγουρα… Λατρεύω τη φιλοσοφία και τη φανταστική λογοτεχνία. Έργα όπως το “Lord of the Rings” και “Game of Thrones”, αποτελούν για μένα σημεία αναφοράς κι έμπνευσης. Παράλληλα, λατρεύω αρχαία ελληνική μυθολογία και γραμματεία γενικότερα!

Μάγια: Καλά, με την Merenda! Αλλά όχι, εντάξει, δε θεωρώ ότι υφίσταται “πραγματικότητα” χωρίς το στοιχείο της μουσικής. Για μένα είναι top συστατικό για να ζεις, οπότε δε θα την αντικαθιστούσα με τίποτα!

9. Ποιο rock/metal ελληνικό ή/και ξένο τραγούδι έχεις ποστάρει περισσότερες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Κώστας: Ό,τι έχει σχέση με folk metal και παγανιστική θεματική!

10. Το πιο αγαπημένο rock/metal bar-club που έχεις πάει και θα συνιστούσες σε κάποιον που έχει τις… «μαύρες» του ή για… bachelor party

Κώστας: Είναι διάφορα… Το Rainbow στην Αθήνα, για παράδειγμα, είναι καλή επιλογή.

11. Το πιο μεθυστικό ροκ ποτό ή cocktail που έχεις δοκιμάσει

Μάγια: Δεν πίνω ούτε μπύρα και βασικά δεν πίνω καθόλου αλκοόλ.

Κώστας: Μπύρα! Δεν έχω να πω κάτι άλλο! Απλώς μπύρα!

12. Το πιο στερεοτυπικά τετριμμένο αλλά αντιπροσωπευτικό rock motto και η πιο κολλητική ροκ ατάκα από βιβλίο, θεατρική παράσταση ή ταινία

Κώστας: Stay heavy!

13. Video clip rock/metal συγκροτήματος που έχεις ζηλέψει και θα ήθελες να έχεις πρωταγωνιστήσει

Κώστας: Όλα των Eluveitie!

14. Η rock/metal συναυλία που δε θα ξεχάσεις ποτέ μέχρι σήμερα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό…

Κώστας: 2007, Metallica, Αθήνα, Rockwave!

15. Με ποιο τραγούδι σε νανούριζαν βρέφος (σ.σ. ή τουλάχιστον σου λένε ότι σε νανούριζαν) και με ποιο θα νανούριζες εσύ το μωρό σου (σ.σ. όταν και αν…);

Μάγια: Ήμουν αυτονανουριζόμενο μοντέλο! Λίγο πέρα δώθε μόνη μου και μ’ έπαιρνε ο ύπνος!

Κώστας: Κι εμένα δε με νανούριζαν! Κοιμόμουν μόνος μου ξεκάθαρα χωρίς δυσκολία! Εγώ θα νανούριζα το μωρό μου σίγουρα μ’ ένα σκοτεινό και μεσαιωνικό νανούρισμα της εποχής των Βίκινγκς!

16. Ποιον rock/metal καλλιτέχνη θα ήθελες να δεις για ένα 24ωρο αόρατος (-η);

Κώστας: James Hetfield (Metallica)!

17. Αν ήσουν manager rock/metal συγκροτημάτων, ποια μπάντα θα προσπαθούσες να φέρεις στην Ελλάδα;

Κώστας: Εnsiferum!

18. Ποιο rock/metal τραγούδι θα ήθελες να είχες τραγουδήσει και ποιο αντίστοιχα να είχες γράψει;

Κώστας: Θα ήθελα να είχα τραγουδήσει και να είχα γράψει όλη τη δισκογραφία των Amon Amarth και των Ensiferum!

19. Ποια μουσική πλατφόρμα επιλέγεις συχνότερα για τις μουσικές σου επιλογές και αναζητήσεις και γιατί;

Κώστας: Youtube

20. Cd, mp3 ή κάτι άλλο;

Κώστας: Mp3

21. Aν ήσουν μουσικός on tour, σε ποιες χώρες και πόλεις θα ήθελες οπωσδήποτε να περιοδεύσεις με την μπάντα σου;

Κώστας: Σε όλη την Ευρώπη! Σκανδιναβικές χώρες, βαλκανικές και Ανατολική Ευρώπη (Ρωσία, κ.τ.λ.).

22. Moυσική εκπομπή στο ραδιόφωνο που άκουγες ή συνεχίζεις ν’ ακούς…

Κώστας: Δεν ακούω ιδιαίτερα ραδιόφωνο, είναι η αλήθεια…

23. Αν ήσουν μουσικός παραγωγός, ποιον ροκ καλλιτέχνη ή συγκρότημα θα καλούσες στην πρώτη σου εκπομπή;

Κώστας: Wardruna

24. Aν είχες μουσική εκπομπή στο ραδιόφωνο, πώς θα την ονόμαζες;

Κώστας: Μore Beer!

Μάγια: …Αυτό το παιδί έπρεπε να τραγουδάει στους Korpiklaani κι όχι σε εμάς… Just saying…

25. Ποιο τραγούδι, rock/metal μπαλάντα, θ’ αφιέρωνες στον (-η) συνοδό σου, στο πρώτο ραντεβού και ποιο θα χόρευες ευχαρίστως μαζί του (-ης);

Κώστας: “Nothing else matters” (Metallica) ή “Bard’s song” (Blind Guardian).

26. Έχεις πικάπ στο σπίτι σου; Aν ναι, είσαι μήπως συλλέκτης δίσκων; Αν όχι, θ’ αγόραζες έναν δίσκο, αν ήταν η μοναδική μορφή στην οποία κυκλοφορούσε κι ήταν από τους αγαπημένους σου;

Κώστας: Δεν έχω πικάπ… Φυσικά και θ’ αγόραζα, όμως, δίσκους!

27. Το καλύτερο rock/metal ελληνικό και ξένο συγκρότημα όλων των εποχών

Κώστας: Metallica και ελληνικό Septic flesh.

28. Η πιο αδικημένη ελληνική ή/και ξένη rock/metal μπάντα ή καλλιτέχνης

Μάγια: Είναι μια μπάντα που λέγεται Noctura. Δε γνωρίζω αν είναι ακόμα ενεργοί, η αλήθεια είναι. Ένα album τους έχω ακούσει μέχρι στιγμής. Σίγουρα δεν είναι η πιο αδικημένη μπάντα που υπάρχει, αλλά προσωπικά, όταν τους είχα πρωτοακούσει, θεώρησα ότι είχαν τα φόντα να φτάσουν τους Evanescense… Επιρροές, πάντως, είχαν σίγουρα. Επίσης, έχουν κάνει ένα από τα πιο όμορφα piano version cover για το “Gone Away”, από The Offspring, που έχω ακούσει.

29. O επιδραστικότερος Έλληνας και ξένος ροκ καλλιτέχνης

Κώστας: James Hetfield (Metallica) από ξένους κι από Έλληνες Σάκης Τόλης (Rotting Christ).

30. Η πιο μαγευτική φωνή που έχεις ακούσει στη ζωή σου (όχι απαραίτητα από τη μουσική)

Μάγια: Emma Shapplin

31. Ο πιο ροκ Έλληνας ηθοποιός και ο πιο ροκ σκηνοθέτης στην Ελλάδα και το εξωτερικό (σε θέατρο και κινηματογράφο)

Μάγια: Από Έλληνες θεωρώ “ροκ” τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου και τον Μιχάλη Ρέππα αντίστοιχα, χωρίς να γνωρίζω αν ακούνε κιόλας… Από εξωτερικό, Eva Green και Tim Burton, αντίστοιχα.

32. Ποιο πρόσφατο τραγούδι από τις «Τάσεις» στο Youtube, ντράπηκες που «έπιασες» τον εαυτό σου να το σιγοτραγουδά και να πατάει το repeat;

Μάγια: Για κανένα τραγούδι που έχω σιγοτραγουδήσει δεν έχω ντραπεί, με δεδομένο ότι ακούω πολλά είδη μουσικής. Ελάχιστα για μένα είδη τα θεωρώ, meh… και σίγουρα δεν έχει τύχει να σιγοτραγουδήσω κάτι από αυτά, γιατί καταρχάς δε θα ξέρω τους στίχους…

33. Ποιον φίλο (-η) σου θ’ ανέβαζες, αν μπορούσες, στο stage ενός φεστιβάλ συγκροτημάτων, για να του (-ης) ευχηθείς για τα γενέθλιά του (-ης), χωρίς να τον (την) έχεις προειδοποιήσει;

Μάγια: Την κολλητή μου, την Ελίνα… Αλλά τώρα μας το χαλάσατε!

34. Σκοτώνει η πειρατεία τη μουσική; Nαι ή όχι και γιατί;

Μάγια: Να πω ότι δεν έχω κατεβάσει δισκογραφίες από torrents κι εγώ; Δηλώνω ένοχη…

35. Ταινία που θα ήθελες να έχεις γράψει το soundtrack

Κώστας: Lord of the Rings!

Μάγια: Είμαι άχρηστη στο να γράφω τόσο απαιτητική μουσική, πόσο μάλλον soundtracks, οπότε δε θα έπαιρνα κανέναν στον λαιμό μου!

36. Kαλλιτέχνης ή συγκρότημα που θ’ άξιζε να περιμένεις στη σειρά για ένα εισιτήριο συναυλίας

Μάγια: Τhomas Bergersen

37. Το πιο ροκ ελληνικό νησί σήμερα και μετά από δέκα χρόνια

Μάγια: Δεν ξέρω αν είναι ροκ, πάντως, το αγαπημένο μου νησί είναι η Σαντορίνη! Την έχω επισκεφτεί πέντε φορές και πάλι λίγες είναι…

38. Θεατρική παράσταση περασμένων ετών, που θα ήθελες να παίξεις

Μάγια: “Χονδροί Άνδρες με Φούστες” (Θέατρο Παραλόγου). Μπορεί να μην πρόκειται να παίξω ποτέ, αλλά όταν ήμουν στην Δραματική Σχολή, είχα κάνει κάτι parts από ρόλους του συγκεκριμένου. Χα!

39. Η πιο ροκ τηλεοπτική σειρά ever στην ελληνική τηλεόραση

Μάγια: Εγκλήματα!

40. Ποιον τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό αστέρα έχεις ονειρευτεί τουλάχιστον μία φορά ότι τον (την) έχεις φιλήσει;

Μάγια: Ένας από τους πολλούς είναι και ο Joel Kinnaman…

41. «Ο έρωτας είναι θέμα φυσικής, ο γάμος χημείας». Σχολίασε

Μάγια: Ναι, τείνω να συμφωνήσω με τη δήλωση, απλώς θα ήθελα να εμπλουτίσω με ασημόσκονες και ροζ μονόκερους τα σημεία…

42. «Τα ναρκωτικά είναι ένα στοίχημα με το μυαλό σου». Σχολίασε

Μάγια: Μιας και μιλούσα προηγουμένως για ροζ μονόκερους, ε; Χαχα. Πάντως είμαι απόλυτα κατά των ουσιών, αν αυτό ρωτάτε.

43. Born to be wild… συνέχισε τη φράση με δικά σου λόγια

Μάγια: Don’t be scared, I won’t bite!

44. Dj, για πρώτη φορά, από σπόντα, σε rock club της Αθήνας. Mε ποιο τραγούδι ανοίγεις το set σου και με ποιο το κλείνεις;

Κώστας: Άνοιγμα με κάτι από Αmon Αmarth και κλείσιμο με κάτι από Wardruna.

Μάγια: “Walk Away”, από Blutengel.

45. Η rock/metal μουσική είναι «μουσική του διαβόλου»… Σχολίασε

Μάγια: Κι εγώ μια ωραία πεταλούδα!

Κώστας: Πρόκειται για ένα στερεότυπο. Ναι, το metal είναι μια μουσική σκοτεινή κατά βάση και σκληρή. Ωστόσο, διαθέτει κι άλλα στοιχεία, όπως μελαγχολία, νοσταλγία, μελωδία, επικές στιγμές και πολλές διαφορετικές θεματολογίες. Ο διάβολος και το metal έχουν συνδεθεί από ανθρώπους ανίδεους και φυσικά μη μουσικούς. Είναι απλώς γελοίο, δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο πάνω σ’ αυτό.

46. Ταινία μικρού μήκους που σ΄εντυπωσίασε

Μάγια: “Gift”, από Zsófia Zsemberi.

47. Aν η καραντίνα και ο ιός ήταν στίχος και τραγούδι, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί;

Μάγια: Από Smashing Pumpkins το τραγούδι “The Beginning Is the End Is the Beginning” αλλά η alternative slowed-down version.

48. Ποιος rock/metal καλλιτέχνης, θα ήθελες να σου τραγουδήσει και να σου αφιερώσει ένα τραγούδι από το σπίτι του, σε live μετάδοση, στο διάστημα του «εγκλεισμού», λόγω του ιού;

Μάγια: Ο Κώστας! Μήπως και καταφέρουμε να κάνουμε, έτσι, πρόβα!

49. «Αν δεν υπήρχε o κορωνοϊός, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε». Σχολίασε

Μάγια: Ένα πράγμα θα πω… Τούτη η γη που την πατούμε… Όλοι μέσα θε να μπούμε…

50. Με το χέρι στην καρδιά, ποια ήταν η λιγότερο… ροκ ερώτηση από τις σαράντα εννιά προηγούμενες;

Μάγια: Νομίζω αυτή για τις αγάπες και τα λουλούδια, η ερώτηση 41, δηλαδή… Νομίζω σ’ εκείνην ήταν που πέταξα και μπλε οθόνη…

