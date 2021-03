Της Μάρθας Γιαννακίδου & του Νίκου Κολίτση (Rock Αποδράσεις ‘zine)

Oι Κούρο Σίβο θέλουν να ζήσουν τη δική τους… Μπελ Επόκ (γαλλικά: Belle Époque, «Όμορφη Εποχή»), που δύσκολα θα ξεχαστεί, έστω και στην… Αχαρνών, στο Νο6 της μουσικής ιστορίας του Rock Outing Series, με τη σφραγίδα του Rock Αποδράσεις ‘zine, μ’ ένα concept συνέντευξης (50 ερωτήσεων) και των τριών μελών τους: Αλέξανδρος Δεμερτζής (φωνή), Δημήτρης “Bagoudo” Παπουτσάκης (μπάσο) και Νίκος Παναγιώτου (ντραμς).

Μπορεί η “Η ταράτσα των Κάππα Σίγμα” να μην αποθάρρυνε τη Μάρθα Γιαννακίδου να “στήσει γιορτή”, γιατί… “εμείς, μωρό μου, ήρθαμε απ’ άλλη εποχή”, αλλά “έναν γαμ@@@ Δεκέμβρη”, μ’ ένα “Oυρλιαχτό” στο “Πάρκο”, αναφώνησε “Περιμένω τον δίσκο”, μαζί με τον “Ζαν και τον Πωλ”, όχι, όμως, στην αγαπημένη της αγγλική γλώσσα αλλά στην “Eσπεράντο”, παρακαλώ…

Οι Κούρο Σίβο κυκλοφόρησαν τον Μάιο του ’20 το debut album τους, με τίτλο “Belle Epoque στην Αχαρνών”, που συμπεριλάβαμε στις 12 καλύτερες ελληνόφωνες debut κυκλοφορίες της χρονιάς!

1. Ποιο ήταν το αγαπημένο rock/metal συγκρότημα της εφηβικής σου ηλικίας;

Αλέξανδρος: Aν δεν είχα ανακαλύψει τον Θάνο Ανεστόπουλο και τα Διάφανα Κρίνα στην εφηβεία μου, ίσως να μην είχα ασχοληθεί ποτέ μ’ όλη αυτήν την ιστορία.

Δημήτρης: Κι εγώ νομίζω το ίδιο.

Νίκος: Metallica

2. Ποιο ήταν το πιο ροκ εμφανισιακό ή ενδυματολογικό στοιχείο στην εφηβική, σχολική και μεταλυκειακή σου ζωή και ποιο είναι σήμερα;

Δημήτρης: Εμένα το μαύρο μ’ είχε κερδίσει ξεκάθαρα, αν και πλέον προσπαθώ να βάλω λίγο χρώμα.

Αλέξανδρος: Αδιάφορο

Νίκος: Δε φορούσα ούτε φοράω κάτι αξιοσημείωτο.

3. Ο ήρωας των παιδικών σου χρόνων κι ο αντίστοιχος… σημερινός

Αλέξανδρος: Αρθούρος Ρεμπώ. Ανέκαθεν ο οργισμένος έφηβος που σκανδάλισε το συντηρητικό Λονδίνο του 19ου αιώνα. Στο σήμερα, ηρωοποιώ τους ανθρώπους της γενιάς μου που παλεύουν με πείσμα και χαμόγελο για τους στόχους τους.

Δημήτρης: Εμένα μ’ είχε κερδίσει ο Stephen Hawking και η λογική του για τον κόσμο.

Νίκος: Των παιδικών μου χρονών, ο Chester. Τώρα κανένας.

4. Ποια είναι η μεγαλύτερη ομοιότητα και η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στον τραγουδιστή και στα υπόλοιπα μέλη ενός συγκροτήματος σε μια συναυλία; Ποιο εμπεριέχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και γιατί;

Αλέξανδρος: Ο καλός μουσικός φαίνεται στο στούντιο. Ο καλός τραγουδιστής φαίνεται στο πάλκο. Εκεί ή το ‘χεις ή δεν το ‘χεις. Στο στούντιο όλοι καλά τραγουδάνε.

Δημήτρης: Ο τραγουδιστής αναλαμβάνει να πάρει τον χαρακτήρα της μπάντας στο πρόσωπό του και να σκηνοθετήσει το υλικό της μπάντας στη σκηνή. Ο κάθε μουσικός έχει τη δική του δυσκολία.

Νίκος: Ο τραγουδιστής χρειάζεται να είναι και frontman, να έχει σκηνική παρουσία και μεγαλύτερη επαφή με το κοινό για να μεταφέρει το vibe. Η ομοιότητα είναι ότι όλοι είναι μέλη ενός συνόλου που παράγουν μουσική.

5. Θα δεχόσουν να συμμετάσχεις ως ηθοποιός σ’ ένα video clip ακραίου death/black metal συγκροτήματος;

Δημήτρης: Αν μου άρεσε το κομμάτι και η αισθητική του κλιπ, γιατί όχι;

Νίκος: Aνάλογα τα χρήματα.

Αλέξανδρος: Όχι.

6. Αν μπορούσες να παίξεις ένα μουσικό όργανο σ’ ένα rock/metal συγκρότημα της αρεσκείας ή των ονείρων σου, ποιο θα ήταν αυτό και σε ποια μπάντα, ελληνική ή/και ξένη;

Αλέξανδρος: Συνθεσάιζερ στους The Cure.

Δημήτρης: Σίγουρα μπάσο δίπλα στον δάσκαλο Lemmy.

Νίκος: Ντραμς στους Porcupine Tree.

7. Ο πιο εθιστικός και χιλιοτραγουδισμένος (από σένα) στίχος rock/metal τραγουδιού

Αλέξανδρος: “Άραγε υπήρξαμε ποτέ, στα όνειρά μας”, με κόμμα μετά το ποτέ, έχει σημασία.

Δημήτρης: Ακριβώς το ίδιο.

Νίκος: “Never thought I’d get any higher”.

8. Aν δεν είχε εφευρεθεί η μουσική, με τι θα μπορούσες να την αντικαταστήσεις;

Αλέξανδρος: Aν δεν είχα ασχοληθεί με τη μουσική, ίσως είχα γίνει γλύπτης ή μαραγκός. Oτιδήποτε έχει σχέση με την επεξεργασία ενός υλικού.

Δημήτρης: Με την ποίηση ή τη μαγειρική.

Νίκος: Ίσως με κάποιο άλλο είδος τέχνης, ζωγραφική για παράδειγμα.

9. Ποιο rock/metal ελληνικό ή/και ξένο τραγούδι έχεις ποστάρει περισσότερες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Αλέξανδρος: Διάφανα Κρίνα.

Δημήτρης: Από ελληνικά, Διάφανα Κρίνα. Από ξένα, NIRVANA.

Νίκος: Radiohead

10. Το πιο αγαπημένο rock/metal bar-club που έχεις πάει και θα συνιστούσες σε κάποιον που έχει τις… «μαύρες» του ή για… bachelor party

Αλέξανδρος: Baraga Cafe, στην Ανάκασα. Στηρίζουμε τον φίλο μας, τον Κώστα Γεροδήμο κι όλα τα Γυμνά Καλώδια εκεί έξω.

Δημήτρης: Ένα άκυρο μπαρ στα Σούγια στην Κρήτη, δε θυμάμαι τ΄ όνομα.

11. Το πιο μεθυστικό ροκ ποτό ή cocktail που έχεις δοκιμάσει

Αλέξανδρος: Ρούμι κόλα.

Δημήτρης: Η μπύρα είναι ό,τι πιο ροκ για μένα.

Νίκος: Γιαγκερμάιστερ

12. Το πιο στερεοτυπικά τετριμμένο αλλά αντιπροσωπευτικό rock motto και η πιο κολλητική ροκ ατάκα από βιβλίο, θεατρική παράσταση ή ταινία

Αλέξανδρος: Κανείς δε θέλει να δει τον γείτονά του πάνω στη σκηνή. Όλοι θέλουν να δουν έναν τύπο από άλλο πλανητη. Lemmy.

Δημήτρης: Συμφωνώ απόλυτα.

Νίκος: It’s OK not to be OK.

13. Video clip rock/metal συγκροτήματος που έχεις ζηλέψει και θα ήθελες να έχεις πρωταγωνιστήσει

Δημήτρης: “Smells like teen spirit”, Nirvana, να κάνω τον επιστάτη.

Αλέξανδρος: Henry Lee – Nick Cave , PJ Harvey, δίπλα στην Polly, τον καιρό που τα είχε με τον Nick. Κόλαση.

Νίκος: Κανένα

14. Η rock/metal συναυλία που δε θα ξεχάσεις ποτέ μέχρι σήμερα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό…

Δημήτρης: 24 Δεκεμβρίου στο Αn Club, Νightsalker.

Αλέξανδρος: Guns ‘n’ Roses στην Ιαπωνία. Το είχα δει στο YouTube. Άρρωστο.

Νίκος: Metallica 2010.

15. Με ποιο τραγούδι σε νανούριζαν βρέφος (σ.σ. ή τουλάχιστον σου λένε ότι σε νανούριζαν) και με ποιο θα νανούριζες εσύ το μωρό σου (σ.σ. όταν και αν…);

Αλέξανδρος: Το τραγούδι που θα νανουρίζω το παιδί μου το έγραψα πριν δυο χρόνια και θα το αποκαλύψω σ’ αυτό, όταν κι αν…

Δημήτρης: Δε μου τραγουδούσαν κάτι απ’ όσο ξέρω. Εγώ, το “Παπάκι”, του Άσιμου.

Νίκος: “Us and them” – Pink Floyd, θα νανούριζα εγώ.

16. Ποιον rock/metal καλλιτέχνη θα ήθελες να δεις για ένα 24ωρο αόρατος (-η);

Αλέξανδρος: Όχι μωρέ, είναι προσωπικές στιγμές αυτές. Ας πάμε για καφέ, μια χαρά.

Δημήτρης: Τον Lemmy νομίζω. Θα περνούσα τέλεια.

Νίκος: Thom Υorke

17. Αν ήσουν manager rock/metal συγκροτημάτων, ποια μπάντα θα προσπαθούσες να φέρεις στην Ελλάδα;

Αλέξανδρος: Dream Theater, για να τους κάνει ήχο ο Νίκος Χρονόπουλος και να μας λέει ιστορίες για δέκα χρόνια.

Δημήτρης: Τhe Shame. Eίναι μια αγγλική πανκ μπάντα που λατρεύω να την ακούω.

Νίκος: Tool, System of a Down, Radiohead.

18. Ποιο rock/metal τραγούδι θα ήθελες να είχες τραγουδήσει και ποιο αντίστοιχα να είχες γράψει;

Αλέξανδρος: Όλα της Michelle Gurevich. Η Chinawoman έχει γράψει υπερβολικά καλούς στίχους. Θα ήθελα να είχα γράψει οποιοδήποτε μουσικό θέμα του Μάνου Χατζιδάκι.

Δημήτρης: Θα ήθελα να είχα σκεφτεί τη μουσική από το “The Εnd” των The Doors.

Νίκος: Θα ήθελα να τραγουδήσω το “Street spirit” των Radiohead. Για το να γράψω είναι πολλά, δεν ξεχωρίζω κάποιο.

19. Ποια μουσική πλατφόρμα επιλέγεις συχνότερα για τις μουσικές σου επιλογές και αναζητήσεις και γιατί;

Αλέξανδρος: YouTube, μια χαρά.

Δημήτρης: Spotify, γιατί με βολεύει στο ν’ ακούω ολοκληρωμένους δίσκους.

Νίκος: Spotify. Έχει τα πάντα.

20. Cd, mp3 ή κάτι άλλο;

Αλέξανδρος: Αν αξίζει η μουσική και σε πατάτα μέσα να παίζει, η έμπνευση είναι έμπνευση.

Δημήτρης: Βινύλιο

Νίκος: Spotify

21. Aν ήσουν μουσικός on tour, σε ποιες χώρες και πόλεις θα ήθελες οπωσδήποτε να περιοδεύσεις με την μπάντα σου;

Αλέξανδρος: Ιρλανδία, για να σταματήσει να κλαίει ο Bagoudo (Δημήτρης).

Δημήτρης: Σίγουρα Ιρλανδία, αλλά θέλω να πάω Ρωσία για ν’ ακούσω Ρώσικες ροκ μπάντες με τον Άλεξ.

Νίκος: Ισλανδία

22. Moυσική εκπομπή στο ραδιόφωνο που άκουγες ή συνεχίζεις ν’ ακούς…

Αλέξανδρος: “Για τη στιγμή και μόνο”, στον Ατλαντίς του τότε. Αγαπάμε Φρούτα του Δάσους και Πόλυ Ζουκ, εννοείται.

Δημήτρης: Ατλαντίς. Πλέον σχεδόν τίποτα.

Νίκος: Καμία

23. Αν ήσουν μουσικός παραγωγός, ποιον ροκ καλλιτέχνη ή συγκρότημα θα καλούσες στην πρώτη σου εκπομπή;

Αλέξανδρος: The Boy, γιατί έγραψε τον πιο εμπνευσμένο δίσκο του ‘20 στην Ελλάδα.

Δημήτρης: Γιώργο Καρρά. Θέλω να μου μιλήσει για τις επιρροές του στο μπάσο.

Νίκος: Steven Wilson

24. Aν είχες μουσική εκπομπή στο ραδιόφωνο, πώς θα την ονόμαζες;

Αλέξανδρος: Κάππα Σίγμα Ζώνη.

Δημήτρης: Μουσική στο κενό.

Νίκος: Aλληγορία στη μουσική.

25. Ποιο τραγούδι, rock/metal μπαλάντα, θ’ αφιέρωνες στον (-η) συνοδό σου, στο πρώτο ραντεβού και ποιο θα χόρευες ευχαρίστως μαζί του (-ης);

Αλέξανδρος: “Θα μετρήσουμε μέχρι το τρία και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη Γη, 1-2-3, εδώ. Μαζί σου. Μέχρι τελικής, όμως, πτώσης, θα χόρευα όλη τη δισκογραφία των Κόρε Ύδρο, αλλά πιο πολύ “Φτηνή ποπ για την ελίτ”. Διαμάντια.

Δημήτρης: Συμφωνώ απόλυτα για Κόρε Ύδρο, αλλά κάποτε είχα πει ότι θα ερωτευτώ την κοπέλα που θα της αφιέρωνα την “Παράγκα”, του Θωμά του Σιδηρόπουλου.

Νίκος: “Cigarettes after sex” – Heavenly.

26. Έχεις πικάπ στο σπίτι σου; Aν ναι, είσαι μήπως συλλέκτης δίσκων; Αν όχι, θ’ αγόραζες έναν δίσκο, αν ήταν η μοναδική μορφή στην οποία κυκλοφορούσε κι ήταν από τους αγαπημένους σου;

Αλέξανδρος: Όχι, δεν έχω πικάπ. Αν δε χρειαστεί, δε θ’ αγοράσω.

Δημήτρης: Όχι, αλλά θέλω πολύ.

Νίκος: Θ’ αγόραζα ναι. Δεν έχω πάντως.

27. Το καλύτερο rock/metal ελληνικό και ξένο συγκρότημα όλων των εποχών

Αλέξανδρος: Η μουσική δεν είναι αγώνας επάθλου, αλλά πάθος για να γίνεις καλύτερος.

Δημήτρης: Δεν ξέρω καλύτερες, αλλά διαχρονικά οι αγαπημένες μου είναι Διάφανα Κρίνα, Νirvana.

Νίκος: Από θέμα επιρροής στην παγκόσμια μουσική, Beatles, Pink Floyd, Radiohead. Aπό ελληνικά, Ξύλινα Σπαθιά, Τρύπες.

28. Η πιο αδικημένη ελληνική ή/και ξένη rock/metal μπάντα ή καλλιτέχνης

Αλέξανδρος: Regressverbot. Άνετα στις top 5 ποιοτικές μουσικές που ακούω στην Ελλάδα.

Δημήτρης: Φόβοι του Πρίγκηπα.

Νίκος: Δε νομίζω ότι υπάρχουν αδικημένοι καλλιτέχνες. Το κοινό τους είναι αυτό που είναι, ανεξάρτητα από το αν είναι μικρό ή μεγάλο, αντίστοιχα και η φήμη τους.

29. O επιδραστικότερος Έλληνας και ξένος ροκ καλλιτέχνης

Αλέξανδρος: Στέλιος Καζαντζίδης, Michael Jackson. Τώρα πως κολλάνε αυτοί οι δύο στην ίδια πρόταση, μη με ρωτάτε. Στα χρόνια που μεγαλουργήσανε, ήταν οι πρώτοι, με τον δεύτερο ν’ αγνοείται.

Δημήτρης: Ο πιο επιδραστικός για μένα είναι ο Καρράς από Τρύπες. Μπορεί να είναι το πρώτο ροκ μπάσο που άκουσα στη ζωή μου και ο Μazarek από Τhe Doors.

Νίκος: Έλληνας, ο Σιδηρόπουλος. Ξένος, ο Freddy Mercury.

30. Η πιο μαγευτική φωνή που έχεις ακούσει στη ζωή σου (όχι απαραίτητα από τη μουσική)

Αλέξανδρος: Τώρα πρέπει ν’ απαντήσω κάτι σε Freddy Mercury και Bruce Dickinson. Όχι, δε με νοιάζει, PJ Harvey.

Δημήτρης: Nina Simone

Νίκος: Freddy Mercury

31. Ο πιο ροκ Έλληνας ηθοποιός και ο πιο ροκ σκηνοθέτης στην Ελλάδα και το εξωτερικό (σε θέατρο και κινηματογράφο)

Αλέξανδρος: Γιάννης Οικονομίδης από Ελλάδα, Cristopher Nolan, από εξωτερικό. Για τους εν ζωή μιλάμε πάντα.

Δημήτρης: Ο Γιάννης Oικονομίδης και το casting του.

Νίκος: Lars von Τrier. Κανένας.

32. Ποιο πρόσφατο τραγούδι από τις «Τάσεις» στο Youtube, ντράπηκες που «έπιασες» τον εαυτό σου να το σιγοτραγουδά και να πατάει το repeat;

Αλέξανδρος: Δεν ασχολούμαι με τις τάσεις.

Δημήτρης: Πολλά, αλλά δεν ντρέπομαι.

Νίκος: Για κανένα δεν ντρέπομαι που ακούω.

33. Ποιον φίλο (-η) σου θ’ ανέβαζες, αν μπορούσες, στο stage ενός φεστιβάλ συγκροτημάτων, για να του (-ης) ευχηθείς για τα γενέθλιά του (-ης), χωρίς να τον (την) έχεις προειδοποιήσει;

Αλέξανδρος: Αν το κοινό έχει πληρώσει εισιτήριο, δε θ’ ανέβαζα κανέναν. Το θεωρώ προσβολή να κάνω την πλάκα μου σε βάρος τους. Αν είμαστε στο χαλαρό και στον χαβαλέ, θ’ ανέβαζα τη γιαγιά μου να τραγουδήσουμε το “Άστα τα μαλλάκια σου”…

Δημήτρης: Τον Άλεξ. Θα τον μεθούσα για να τραγουδήσουμε μαζί Διάφανα Κρίνα.

Νίκος: Τον κολλητό μου, Γιώργο.

34. Σκοτώνει η πειρατεία τη μουσική; Nαι ή όχι και γιατί;

Αλέξανδρος: Όχι μωρέ, σιγά. Διαφημιστικό τσιτάτο των δισκογραφικών. Πριν το free download, δηλαδή, πόσα τσέπωνε ο καλλιτέχνης και πόσα η δισκογραφική; Μην τρελαθούμε.

Δημήτρης: Δε θα έλεγα. Ίσως να σκοτώνει τη βιομηχανία της μουσικής.

Νίκος: Έχω διαφορετική άποψη. Προφανώς και σκοτώνει. Δεν τίθεται θέμα κουβέντας, είναι αυτονόητο.

35. Ταινία που θα ήθελες να έχεις γράψει το soundtrack

Αλέξανδρος: “Τime of the Gypsies” – Emir Kusturica.

Δημήτρης: Άρχοντας των δαχτυλιδιών και μακάρι να έπαιζα κιόλας.

Νίκος: Ιnterstellar

36. Kαλλιτέχνης ή συγκρότημα που θ’ άξιζε να περιμένεις στη σειρά για ένα εισιτήριο συναυλίας

Αλέξανδρος: Μμμμ, δύσκολο.

Δημήτρης: Δεν ξέρω, είμαι πολύ υπομονετικός γενικά.

Νίκος: Είναι πολλά, αλλά ίσως πρώτο έβαζα τους Radiohead.

37. Το πιο ροκ ελληνικό νησί σήμερα και μετά από δέκα χρόνια

Αλέξανδρος: Αγκίστρι, γιατί έχω περάσει τα καλύτερα καλοκαίρια της μετεφηβείας μου.

Δημήτρης: Αντίπαρος. Προορισμός μου για πολλά χρόνια.

Νίκος: Αμοργός

38. Θεατρική παράσταση περασμένων ετών, που θα ήθελες να παίξεις

Αλέξανδρος: Σε οτιδήποτε πρωταγωνιστούσε η Έλλη Λαμπέτη κι ας ήμουν το παιδί που θα της έφερνε τα νερά.

Δημήτρης: Οι “Όρνιθες” του Αριστοφάνη.

39. Η πιο ροκ τηλεοπτική σειρά ever στην ελληνική τηλεόραση

Αλέξανδρος: “Άγρια Παιδιά” στο Μega, για τους ψαγμένους και τις αγαπημένες μου “Ηρωίδες”, της Αλεξάνδρας Κ*, που την υπεραγαπώ.

Δημήτρης: “Sons of Anarchy” και ίσως και η αγαπημένη μου.

Νίκος: Δεν ξεχωρίζω κάποια, δεν υπάρχει.

40. Ποιον τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό αστέρα έχεις ονειρευτεί τουλάχιστον μία φορά ότι τον (την) έχεις φιλήσει;

Αλέξανδρος: Julia Roberts. Το είπα!

Δημήτρης: Νομίζω είχα έρωτα με Adèle Exarchopoulos.

41. «Ο έρωτας είναι θέμα φυσικής, ο γάμος χημείας». Σχολίασε

Αλέξανδρος: Η φυσική είναι θέμα φυσικής, ας μην μπερδεύουμε τα απλά πράγματα με τα σύνθετα. Η ζωή είναι απλή, ο άνθρωπος μπερδεύεται παραπάνω απ’ ό,τι χρειάζεται.

Δημήτρης: Δε χρειάζεται να σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Ας ζήσουμε καλύτερα την κάθε μας στιγμή κι ας την απολαύσουμε.

Νίκος: Ο έρωτας είναι οι ομορφότερες στιγμές του καθενός που καταλήγουν να γίνονται η αυτοκαταστροφή του. Ο γάμος είναι μια αποτυχημένη προσπάθεια να δώσεις διάρκεια σ’ ένα τυχαίο γεγονός.

42. «Τα ναρκωτικά είναι ένα στοίχημα με το μυαλό σου». Σχολίασε

Αλέξανδρος: Ουδέν σχόλιο.

Δημήτρης: Όταν οι πόρτες της αντίληψης ανοίξουν, όλα τα πράγματα θα εμφανιστούν όπως είναι.

Νίκος: Τα ναρκωτικά είναι ο πανέμορφος διάβολος που σου χτυπάει τη πόρτα, όταν είσαι στα κάτω σου.

43. Born to be wild… συνέχισε τη φράση με δικά σου λόγια

Αλέξανδρος: αλλά να μη ζητάμε δανεικά.

Νίκος: born to be wild and pessimist.

Δημήτρης: better to be what you want.

44. Dj, για πρώτη φορά, από σπόντα, σε rock club της Αθήνας. Mε ποιο τραγούδι ανοίγεις το set σου και με ποιο το κλείνεις;

Αλέξανδρος: Όλο το σετ μου θα ήταν post rock/post punk. Ξεκινάω με “Viktor Tsoi” και ΚΙΝΟ για να κοπανηθούμε σαν τους τρελούς με τον φίλο μου τον Βλαντ στο “Gruppa Krovi” και τελειώνω με Boy Harsher – “Lesser Man” (extented version). Αυτό κι αν ήταν δυναμίτης.

Δημήτρης: “Πάρτυ στον 13ο όροφο”, Τρύπες, “Η ταράτσα των Κάππα Σίγμα”, ΚΟΥΡΟ ΣΙΒΟ.

45. Η rock/metal μουσική είναι «μουσική του διαβόλου»… Σχολίασε

Αλέξανδρος: Συμφωνώ.

Δημήτρης: Συμφωνώ.

Νίκος: Θα πάμε όλοι στη κόλαση.

46. Ταινία μικρού μήκους που σ΄εντυπωσίασε

Αλέξανδρος: Μ’ εντυπωσιάζει κάθε μέρα και παραπάνω “Tο Μονόγραμμα”, του Oδυσσέα Ελύτη. Πιάνεται;

Δημήτρης: Voldemort: Origins of the Heir.

47. Aν η καραντίνα και ο ιός ήταν στίχος και τραγούδι, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί;

Αλέξανδρος: Green Day, γιατί τους μισώ.

Δημήτρης: Τhis is the end, my only friend, the end.

48. Ποιος rock/metal καλλιτέχνης, θα ήθελες να σου τραγουδήσει και να σου αφιερώσει ένα τραγούδι από το σπίτι του, σε live μετάδοση, στο διάστημα του «εγκλεισμού», λόγω του ιού;

Αλέξανδρος: PJ Harvey

Δημήτρης: Post Malone, ο οποίος έκανε ένα tribute στους Nirvana που ήταν εξαιρετικό.

Νίκος: Παύλος Παυλίδης

49. «Αν δεν υπήρχε o κορωνοϊός, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε». Σχολίασε

Αλέξανδρος: Αν δεν υπήρχε Μητσοτάκης, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε είναι η σωστή ερώτηση.

Δημήτρης: Και θα τον εφευρίσκαμε σίγουρα, είναι η σωστή απάντηση.

50. Με το χέρι στην καρδιά, ποια ήταν η λιγότερο… ροκ ερώτηση από τις σαράντα εννιά προηγούμενες;

ΚΟΥΡΟ ΣΙΒΟ: Καμία! Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους με υγεία. Ετοιμάζουμε όμορφα πράγματα. Αν όλα πάνε καλά και δε βουλιάξουμε, στις αρχές του 2021 θα έχετε νέα μας.

