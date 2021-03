Της Μάρθας Γιαννακίδου & του Νίκου Κολίτση

(Rock Αποδράσεις ‘zine)

Oι ΝοΕscape κάνουν premiere στα video-interviews τoυ Rock Αποδράσεις ‘zine, με κλειδάριθμο Νο5, -μετά τους… έγγραφους “ΜΕΜΦ1Σ”, “BLACKSUN”, “Eleni Nota” (NERVOSA) & “Passengers in Panic”-, σ’ ένα διαφορετικό concept συνέντευξης (50 ερωτήσεων), με ορμητήριο τη συμπρωτεύουσα, μέχρι την έκδοση της ελληνόφωνης κι αγγλόφωνης μουσικής εγκυκλοπαίδειας!

Το παρθενικό οπτικοακουστικό επεισόδιο της σειράς, που επιμελήθηκε συνολικά η DG Production (σ.σ. congratulations guys!), συγκαταλέγεται στα best of proposals που βρήκαν ανταπόκριση από τη Μάρθα Γιαννακίδου.

Το debut self released album των NoEscape έχει τίτλο “Waiting For The Time” (περιλαμβάνει 8 tracks, εκ των οποίων ένα intro κι ένα outro, ενώ το “Τrapped” έχει οπτικοποιηθεί) και κυκλοφόρησε στα τέλη του 2020.

