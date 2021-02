Της Μάρθας Γιαννακίδου & του Νίκου Κολίτση

Oι folk/prog metallers Passengers in Panic αλλάζουν το status quo της πρώτης τετράδας του Rock Outing Series, στον μουσικό χάρτη του Rock Αποδράσεις ‘zine, μ’ ένα concept συνέντευξης (50 ερωτήσεων) δύο εκ των μελών τους, της Λέλας Αργύρη (guitarist) και της Ιωάννας Χριστοδούλου –Kally Voo– (vocalist, lyricist, accordion).

Βασική στιχουργική επιρροή του συγκροτήματος αποτελεί το βιβλίο του Tim Burton «The melancholy Death of Oyster Boy», που η Μάρθα Γιαννακίδου επιδιώκει ν’ αποκρυπτογραφήσει από το… Πανεπιστήμιο.

Με διάχυτη, λοιπόν, τη λογοτεχνική αφόρμηση και θεματικούς άξονες που περιστρέφονται γύρω από το τραύμα, τη βία και την περιθωριοποίηση του θύματος, οι Passengers in Panic συγκροτούν την “Gang Of Stares”, αναλαμβάνουν “The Undertaking” και με τους ήχους του “Tsampasin”, αναζητούν τη “Life At It’s Best”, with “No Ghosts”, μ’ ένα “Leap Of Faith”…

Οι Passengers in Panic κυκλοφόρησαν τον Δεκέμβριο του ’20 το ομότιτλο debut album τους από την Sleaszy Rider Records, που συμπεριλάβαμε στις 25 καλύτερες αγγλόφωνες κυκλοφορίες της χρονιάς!

Ποιο ήταν το αγαπημένο rock/metal συγκρότημα της εφηβικής σου ηλικίας;

Λέλα: Οι Iron Maiden ήταν και παραμένουν η αγαπημένη μου μπάντα. Αυτοί μ’ έβαλαν στον πιο σκληρό ήχο.

Kally Voo: Deep Purple

Ποιο ήταν το πιο ροκ εμφανισιακό ή ενδυματολογικό στοιχείο στην εφηβική, σχολική και μεταλυκειακή σου ζωή και ποιο είναι σήμερα;

Λέλα: Πάντα λάτρευα τα δερμάτινα τζάκετ, τα οποία έχω σε πολλά χρώματα και σχέδια και φοράω όλο τον χειμώνα.

Kally Voo: Μπότες Dr Martins.

Ο ήρωας των παιδικών σου χρόνων κι ο αντίστοιχος… σημερινός

Λέλα: Δεν είχα κάποιον ήρωα, αλλά από άποψη μουσικής, από την εφηβεία μου μέχρι και τώρα, ο ήρωάς μου είναι ο Eddie Van Halen. Αντιπροσωπεύει ό,τι ακριβώς θαυμάζω σ’ έναν κιθαρίστα, μουσικό και καλλιτέχνη και με εμπνέει όσο κανείς άλλος. Είμαι σίγουρη ότι αυτός θα παραμείνει ο ήρωάς μου για πάντα.

Kally Voo: Οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί. Και συνεχίζουν να είναι…

Ποια είναι η μεγαλύτερη ομοιότητα και η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στον τραγουδιστή και στα υπόλοιπα μέλη ενός συγκροτήματος σε μια συναυλία; Ποιο εμπεριέχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και γιατί;

Λέλα: Η μεγαλύτερη ομοιότητα είναι ότι χρειάζεται να βγάζουν τρομερή ενέργεια πάνω στη σκηνή. Η διαφορά θα έλεγα πως είναι στον εξοπλισμό που έχουν τα όργανα και στη χρήση του. Είναι εξίσου δύσκολα και τα δύο. Από τη μία ο τραγουδιστής/τραγουδίστρια είναι απαραίτητο να είναι σε πολύ καλή κατάσταση για να δώσει το 100% και από την άλλη, η υπόλοιπη μπάντα χρειάζεται να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη, ώστε να μπορεί ν’ αντεπεξέλθει στην εκτέλεση των κομματιών αλλά και στη σκηνική παρουσία.

Kally Voo: Ο τραγουδιστής/στρια είναι κι αυτός/ή μουσικός, απλώς το όργανο είναι η φωνή και γι’ αυτό οφείλει να προσέχει τη φωνή του/της περισσότερο από κάποιον/α που παίζει ένα μουσικό όργανο.

Θα δεχόσουν να συμμετάσχεις ως ηθοποιός σ’ ένα video clip ακραίου death/black metal συγκροτήματος;

Λέλα: Εξαρτάται από το τι θα έδειχνε και τι ρόλο θα είχα, αλλά σε γενικές γραμμές ναι.

Kally Voo: Ναι, εφόσον το περιεχόμενο των στίχων και του βίντεο δεν περιείχε βία ή γλώσσα που να υποδηλώνει μίσος.

Αν μπορούσες να παίξεις ένα μουσικό όργανο σ’ ένα rock/metal συγκρότημα της αρεσκείας ή των ονείρων σου, ποιο θα ήταν αυτό και σε ποια μπάντα, ελληνική ή/και ξένη;

Λέλα: Κιθάρα στην αγαπημένη μου μπάντα, τους Iron Maiden. Πρέπει να είναι πολύ συναρπαστικό να είσαι μέλος τους, από άποψη tour, stage set, δισκογραφίας και ανταπόκρισης από τους fans.

Kally Voo: Drums στους Led Zeppelin.

Ο πιο εθιστικός και χιλιοτραγουδισμένος (από σένα) στίχος rock/metal τραγουδιού

Λέλα: “We don’t need no education…”, από το “Another Brick in the Wall”.

Kally Voo: “…teacher, leave the kids alone”, The Wall, Pink Floyd.

Aν δεν είχε εφευρεθεί η μουσική, με τι θα μπορούσες να την αντικαταστήσεις;

Λέλα: Θα μου άρεσε να σχεδίαζα comics.

Kally Voo: Με την ποίηση.

Ποιο rock/metal ελληνικό ή/και ξένο τραγούδι έχεις ποστάρει περισσότερες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Λέλα: Ίσως το “Holy Wars” των Megadeth. Είναι ένα κομμάτι που με πορώνει κάθε φορά που το ακούω.

Kally Voo: “Still of the night”, Whitesnake.

Το πιο αγαπημένο rock/metal bar-club που έχεις πάει και θα συνιστούσες σε κάποιον που έχει τις… «μαύρες» του ή για… bachelor party

Λέλα: Τ’ αγαπημένα μου ροκ μαγαζιά είναι το Rainbow Metal Club και το Rock Dragon. Για ν’ ανέβει η διάθεση, θα πρότεινα το Interpid Fox.

Kally Voo: Crossroads Rock Bar, στην Κοζάνη.

Το πιο μεθυστικό ροκ ποτό ή cocktail που έχεις δοκιμάσει

Λέλα: Ουίσκι με πάγο.

Kally Voo: Tequila.

Το πιο στερεοτυπικά τετριμμένο αλλά αντιπροσωπευτικό rock motto και η πιο κολλητική ροκ ατάκα από βιβλίο, θεατρική παράσταση ή ταινία

Λέλα: Rock ‘n’ roll is a way of life. Κλισέ αλλά αληθινό. Ατάκα από ταινία θα πω το αγαπημένο, «Άντε σπάσε, ρε μαλάκα».

Kally Voo: “it’s the end of the world as we know it… and I feel fine”, REM.

Video clip rock/metal συγκροτήματος που έχεις ζηλέψει και θα ήθελες να έχεις πρωταγωνιστήσει

Λέλα: Van Halen – “Panama”

Kally Voo: The Cramps – “Ultra Twist”

Η rock/metal συναυλία που δε θα ξεχάσεις ποτέ μέχρι σήμερα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό…

Λέλα: Iron Maiden στο Rockwave του 2018 και Roger Waters στο Us+Them tour 2018. Δύο απίστευτα shows τα οποία πραγματικά έμειναν αξέχαστα σε όποιον παρευρέθηκε.

Kally Voo: Septic Flesh, 2018, Chania, Greece.

Με ποιο τραγούδι σε νανούριζαν βρέφος (σ.σ. ή τουλάχιστον σου λένε ότι σε νανούριζαν) και με ποιο θα νανούριζες εσύ το μωρό σου (σ.σ. όταν και αν…);

Λέλα: Δεν ξέρω αν με νανούριζαν με κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά εγώ θα το έκανα με το “Harvest” των Opeth.

Kally Voo: “Έλα ύπνε και πάρε το…”

Ποιον rock/metal καλλιτέχνη θα ήθελες να δεις για ένα 24ωρο αόρατος (-η);

Λέλα: Τον Ace Frehley των KISS ή τον Lemmy.

Kally Voo: David Coverdale.

Αν ήσουν manager rock/metal συγκροτημάτων, ποια μπάντα θα προσπαθούσες να φέρεις στην Ελλάδα;

Λέλα: Από μπάντες που είναι ακόμα ενεργές, Metallica, Blue Oyster Cult, KISS.

Kally Voo: Amorhis, για τη φίλη μου τη Δήμητρα.

Ποιο rock/metal τραγούδι θα ήθελες να είχες τραγουδήσει και ποιο αντίστοιχα να είχες γράψει;

Λέλα: Judas Priest – “Touch of Evil” και Deep Purple – “Highway Star”, αντίστοιχα.

Kally Voo: “Arise”, Sepultura.

Ποια μουσική πλατφόρμα επιλέγεις συχνότερα για τις μουσικές σου επιλογές και αναζητήσεις και γιατί;

Λέλα: Το YouTube, λόγω του μεγάλου εύρους, σε αντίθεση με άλλες πλατφόρμες.

Kally Voo: Spotify. Μου αρέσουν οι επιλογές του.

Cd, mp3 ή κάτι άλλο;

Λέλα: Βινύλιο και κασέτες, the old school way! Αν και χρησιμοποιώ πολύ το Walkman μου, για πρακτικούς λόγους.

Kally Voo: Βινύλιο

Aν ήσουν μουσικός on tour, σε ποιες χώρες και πόλεις θα ήθελες οπωσδήποτε να περιοδεύσεις με την μπάντα σου;

Λέλα: Άμστερνταμ, Νορβηγία, Φινλανδία, Τόκιο, Αμερική.

Kally Voo: Μέση Ανατολή και Ασία.

Moυσική εκπομπή στο ραδιόφωνο που άκουγες ή συνεχίζεις ν’ ακούς…

Λέλα: Δεν ακούω πολύ ραδιόφωνο, αλλά όταν είμαι στο αμάξι, θ’ ακούσω 96,9 Rock FM ή 96,3 RED FM.

Kally Voo: Kosmos. Οι μουσικοί παραγωγοί της πρωινής ζώνης είναι εξαιρετικοί.

Αν ήσουν μουσικός παραγωγός, ποιον ροκ καλλιτέχνη ή συγκρότημα θα καλούσες στην πρώτη σου εκπομπή;

Λέλα: Τον πατέρα όλων, Tony Iommi.

Kally Voo: The Dead Kennedys.

Aν είχες μουσική εκπομπή στο ραδιόφωνο, πώς θα την ονόμαζες;

Λέλα: Up To Eleven (για όσους γνωρίζουν από Spinal Tap).

Kally Voo: Night Call

Ποιο τραγούδι, rock/metal μπαλάντα, θ’ αφιέρωνες στον (-η) συνοδό σου, στο πρώτο ραντεβού και ποιο θα χόρευες ευχαρίστως μαζί του (-ης);

Λέλα: Στο πρώτο ραντεβού δε θ’ αφιέρωνα κομμάτι, αλλά θα χόρευα το “Hold on to my Heart”, των WASP.

Kally Voo: “Hold on to my heart”, Wasp.

Έχεις πικάπ στο σπίτι σου; Aν ναι, είσαι μήπως συλλέκτης δίσκων; Αν όχι, θ’ αγόραζες έναν δίσκο, αν ήταν η μοναδική μορφή στην οποία κυκλοφορούσε κι ήταν από τους αγαπημένους σου;

Λέλα: Έχω πικάπ και συλλέγω δίσκους. Πιστεύω ότι κρατώντας στα χέρια σου έναν δίσκο, βλέπεις μια πραγματικά ολοκληρωμένη δουλειά του καλλιτέχνη κι εκτιμάς τη μουσική πολύ περισσότερο.

Kally Voo: Έχω, αλλά δεν είμαι συλλέκτης. Θ’ αγόραζα το “Trouble”, από Whitesnake.

Το καλύτερο rock/metal ελληνικό και ξένο συγκρότημα όλων των εποχών

Λέλα: Για μένα η κορυφαία μπάντα ήταν είναι και θα είναι οι Pink Floyd.

Kally Voo: Septic Flesh. Οι συνθέσεις του Χρήστου Αντωνίου είναι το πιο πρωτοποριακό και πιο συγκινητικό δείγμα σύγχρονης μουσικής.

Η πιο αδικημένη ελληνική ή/και ξένη rock/metal μπάντα ή καλλιτέχνης

Λέλα: Οι Kyuss.

Kally Voo: Οι μπάντες του τώρα που είναι αναγκασμένες να προσαρμοστούν σε μια σκληρή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα.

O επιδραστικότερος Έλληνας και ξένος ροκ καλλιτέχνης

Λέλα: Ως καλλιτέχνης, ο Jimi Hendrix, ως μπάντα, οι Black Sabbath. Από Έλληνες, ο Παύλος Σιδηρόπουλος.

Kally Voo: Χρήστος Αντωνίου, Septic Flesh.

Η πιο μαγευτική φωνή που έχεις ακούσει στη ζωή σου (όχι απαραίτητα από τη μουσική)

Λέλα: Ronnie James Dio. Πραγματικά ακούς τη φωνή του και σε ταξιδεύει.

Kally Voo: Nina Simone

Ο πιο ροκ Έλληνας ηθοποιός και ο πιο ροκ σκηνοθέτης στην Ελλάδα και το εξωτερικό (σε θέατρο και κινηματογράφο)

Λέλα: Ο πιο ροκ σκηνοθέτης που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Tarantino.

Kally Voo: Δημήτρης Φραγκιόγλου φυσικά, που συνδιάζει υποκριτική και σκηνοθεσία.

Ποιο πρόσφατο τραγούδι από τις «Τάσεις» στο Youtube, ντράπηκες που «έπιασες» τον εαυτό σου να το σιγοτραγουδά και να πατάει το repeat;

Λέλα: Δεν παρακολουθώ τις τάσεις και σίγουρα δεν ντρέπομαι για κανένα τραγούδι που μου αρέσει.

Kally Voo: “Shallow”, Lady Gaga.

Ποιον φίλο (-η) σου θ’ ανέβαζες, αν μπορούσες, στο stage ενός φεστιβάλ συγκροτημάτων, για να του (-ης) ευχηθείς για τα γενέθλιά του (-ης), χωρίς να τον (την) έχεις προειδοποιήσει;

Λέλα: Θ’ ανέβαζα την αδερφή μου, γιατί θα είχε την καλύτερη αντίδραση.

Kally Voo: Τη φίλη μου, που είναι και η ίδια μία έμπνευση, Καλυψώ Λαδιά.

Σκοτώνει η πειρατεία τη μουσική; Nαι ή όχι και γιατί;

Λέλα: Σίγουρα μειώνει τα έσοδα των καλλιτεχνών από τις πωλήσεις, αλλά εν μέρει την ωφελεί, γιατί είναι πιο εύκολο να την ακούσει περισσότερος κόσμος.

Kally Voo: Η απομύζηση των καλλιτεχνών δεν προκύπτει μόνο από την πειρατεία. Προφανώς και οι καλλιτέχνες είναι αναγκαίο ν’ αμείβονται για το έργο τους και να είναι οι κύριοι των δικαιωμάτων των έργων τους, αλλά και όσοι βγάζουν υπερκέρδος από το έργο του κάθε καλλιτέχνη, οφείλουν να φροντίζουν να έχει την αξιοπρεπή διαβίωση και όχι μόνο το ίδιον κέρδος.

Ταινία που θα ήθελες να έχεις γράψει το soundtrack

Λέλα: Για τις ταινίες Rocky.

Kally Voo: Dracula, Francis Ford Coppola.

Kαλλιτέχνης ή συγκρότημα που θ’ άξιζε να περιμένεις στη σειρά για ένα εισιτήριο συναυλίας

Λέλα: Rory Gallagher. Συγκαταλέγεται στους πιο απίστευτους μουσικούς επί σκηνής. Μετά από κάποιο live του, λογικά θα ήσουν άλλος άνθρωπος.

Kally Voo: Septic Flesh

Το πιο ροκ ελληνικό νησί σήμερα και μετά από δέκα χρόνια

Λέλα: Η Κρήτη.

Kally Voo: Η Κρήτη.

Θεατρική παράσταση περασμένων ετών, που θα ήθελες να παίξεις

Λέλα: Δεν παρακολουθώ θέατρο.

Kally Voo: Μαμά Φρικιό, Ντάριο Φο – Φράνκα Ράμε.

Η πιο ροκ τηλεοπτική σειρά ever στην ελληνική τηλεόραση

Λέλα: Ούτε τηλεόραση παρακολουθώ.

Kally Voo: Οι Απαράδεκτοι.

Ποιον τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό αστέρα έχεις ονειρευτεί τουλάχιστον μία φορά ότι τον (την) έχεις φιλήσει;

Λέλα: Δεν έχω ονειρευτεί κάτι τέτοιο, αλλά αν συνέβαινε, θα ήταν ο Charlie Hunnam ή ο Jensen Ackles.

Kally Voo: Κανέναν.

«Ο έρωτας είναι θέμα φυσικής, ο γάμος χημείας». Σχολίασε

Λέλα: Πιστεύω το αντίθετο, στον έρωτα πρέπει να υπάρχει χημεία, ενώ στον γάμο πρέπει να υπάρχουν «νόμοι», όπως στη φυσική.

Kally Voo: O έρωτας είναι θέμα τύχης, μια επανάσταση, μια δύναμη μεταμορφωτική. Ο γάμος αποτελεί κοινωνικό συμβόλαιο.

«Τα ναρκωτικά είναι ένα στοίχημα με το μυαλό σου». Σχολίασε

Λέλα: Τα ναρκωτικά είναι στοίχημα, γιατί ρισκάρεις διαρκώς με κίνδυνο να το χάσεις.

Kally Voo: Κανένα στοίχημα κατ’εμέ. Μία από τις πολλές εξαρτήσεις που ταλανίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη, εξυπηρετώντας οικονομικά συμφέροντα των κρατούντων.

Born to be wild… συνέχισε τη φράση με δικά σου λόγια

Λέλα: Born to be free.

Kally Voo: … and become even wilder.

Dj, για πρώτη φορά, από σπόντα, σε rock club της Αθήνας. Mε ποιο τραγούδι ανοίγεις το set σου και με ποιο το κλείνεις;

Λέλα: Ανοίγω με Motley Crue – “Kickstart my Heart” και κλείνω με Judas Priest – “Living After Midnight”.

Kally Voo: “I ain’t got nobody”, Van Halen. Kλείσιμο με “Non Serviam”, Rotting Christ.

Η rock/metal μουσική είναι «μουσική του διαβόλου»… Σχολίασε

Λέλα: Την εποχή που πρωτοβγήκε το είδος, ήταν ένα σοκ για τον κόσμο. Οι περισσότεροι, όταν το βλέπουν απ’ έξω, έχουν αυτή την προκατάληψη. Aν δώσουν λίγη προσοχή, όμως, θα διαπιστώσουν ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι δεν έχει καμία σχέση. Η ροκ και η μέταλ μουσική είναι μια μουσική γεμάτη πάθος, ένταση, συναίσθημα και νόημα.

Kally Voo: Παρωχημένη αντίληψη που πλέον κουράζει.

Ταινία μικρού μήκους που σ΄εντυπωσίασε

Λέλα: Δεν έχω δει κάποια που μου έχει μείνει.

Kally Voo: Massive Attack X Tyndall Centre for Climate Change Research Short film.

Aν η καραντίνα και ο ιός ήταν στίχος και τραγούδι, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί;

Λέλα: Τραγούδι: – Y&T – “Contagious”, Queen – “I Want to Break Free”. Στίχος:Iron Maiden – “I’m not a prisoner, I’m a free man!”

Kally Voo: “It’s the end of the world as we know it, and I feel fine…”

Ποιος rock/metal καλλιτέχνης, θα ήθελες να σου τραγουδήσει και να σου αφιερώσει ένα τραγούδι από το σπίτι του, σε live μετάδοση, στο διάστημα του «εγκλεισμού», λόγω του ιού;

Λέλα: O David Gilmour.

Kally Voo: Κανείς σε καραντίνα. Θα ήθελα Live τον David Bowie να μου αφιέρωνε το “Derranged”.

«Αν δεν υπήρχε o κορωνοϊός, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε». Σχολίασε

Λέλα: Μια πανδημία είναι το λιγότερο που χρειαζόμαστε, οπότε no thanks.

Kally Voo: Σε καμία περίπτωση δε χρειάζεται να εφευρίσκουμε τρόπους να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Η ανθρωπότητα ήδη υποφέρει από πολέμους, λοιμούς, πανδημίες και τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Αυτό που χρειάζεται είναι αγάπη, κατανόηση και πολιτική βούληση, ώστε οι ζωές να είναι πιο σημαντικές από το κέρδος. Αναπάντεχη παράφραση των λόγων του Βολταίρου.

Με το χέρι στην καρδιά, ποια ήταν η λιγότερο… ροκ ερώτηση από τις σαράντα εννιά προηγούμενες;

Λέλα: Η ερώτηση 41 (σ.σ. «Ο έρωτας είναι θέμα φυσικής, ο γάμος χημείας». Σχολίασε)

Kally Voo: Καμία. Όλες έκρυβαν μία πρόκληση!

