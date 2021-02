Της Μάρθας Γιαννακίδου & του Νίκου Κολίτση

(Ροκ Αποδράσεις ‘zine)

H Ροδίτισσα Eλένη Νότα είναι η new entry drummer τoυ thrash metal συγκροτήματος NERVOSA, από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας και ως η μοναδική εκπρόσωπος της… ελληνικής σκηνής, έστω και κατά το ¼ της μπάντας, παίρνει επάξια θέση στο τρίτο (Νο3) τη τάξει και first female story του Rock Outing Series, με τις μπαγκέτες του Ροκ Αποδράσεις ‘zine.

Από τα drums των Mask of Prospero and Croque Madame, groups στα οποία, επίσης, κρατάει τον ρυθμό, η Ελένη Νότα βρέθηκε στα… διεθνή ύδατα και στα μουσικά δίχτυα της Μάρθας Γιαννακίδου, για ένα ανελέητο crossover-concept συνέντευξης (50 ερωτήσεων)…

Οι ΝERVOSA, που ιδρύθηκαν το 2010,κυκλοφορούν το πέμπτο (τέταρτο full length) album τους, με τίτλο “Perpetual Chaos” στη Napalm Records, τον Ιανουάριο του 2021 κι ετοιμάζονται να περιοδεύσουν σε όλο τον κόσμο.

1. Ποιο ήταν το αγαπημένο rock/metal συγκρότημα της εφηβικής σου ηλικίας;

Slipknot



2. Ποιο ήταν το πιο ροκ εμφανισιακό ή ενδυματολογικό στοιχείο στην εφηβική, σχολική και μεταλυκειακή σου ζωή και ποιο είναι σήμερα;

Ποτέ δεν ντυνόμουν ιδιαίτερα ροκ. Δε μου αρέσουν (πάνω μου) οι αλυσίδες, τα δερμάτινα, τα καρφιά,… Βέβαια φοράω band t-shirts, οπότε αυτό το σώζει κάπως!



3. Ο ήρωας των παιδικών σου χρόνων κι ο αντίστοιχος… σημερινός

Ο Joey Jordison και τότε και τώρα και για πάντα!



4. Ποια είναι η μεγαλύτερη ομοιότητα και η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στον τραγουδιστή και στα υπόλοιπα μέλη ενός συγκροτήματος σε μια συναυλία; Ποιο εμπεριέχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και γιατί;

Όλα τα μέλη ενός συγκροτήματος αντιμετωπίζουν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας κι ευθύνης. Όλοι χρειάζεται να είναι μελετημένοι, συγκροτημένοι και να κοιτάνε το καλό του συνόλου, βάζοντας καμιά φορά στο πλάι τον εγωισμό τους. Δε θεωρώ ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Αν ένα μέλος δεν είναι σε θέση να παίξει σε μια συναυλία, τότε δεν μπορεί να παίξει ολόκληρη η μπάντα κι αυτό αυτόματα κάνει όλα τα μέλη ισότιμα και τους αναθέτει την ίδια ευθύνη.



5. Θα δεχόσουν να συμμετάσχεις ως ηθοποιός σ’ ένα video clip ακραίου death/black metal συγκροτήματος;

Δε νομίζω, γιατί θα ήμουν πολύ κακή ως ηθοποιός.



6. Αν μπορούσες να παίξεις ένα μουσικό όργανο σ’ ένα rock/metal συγκρότημα της αρεσκείας ή των ονείρων σου, ποιο θα ήταν αυτό και σε ποια μπάντα, ελληνική ή/και ξένη;

Drums στους Slipknot.



7. Ο πιο εθιστικός και χιλιοτραγουδισμένος (από σένα) στίχος rock/metal τραγουδιού

“All our Gods have abandoned us”, από το Nihilist των Architects.



8. Aν δεν είχε εφευρεθεί η μουσική, με τι θα μπορούσες να την αντικαταστήσεις;

Με τη ζωγραφική, γιατί όλες οι υπόλοιπες τέχνες (για παράδειγμα, χορός, θέατρο, κινηματογράφος), βασίζονται σε μουσική/ρυθμό.



9. Ποιο rock/metal ελληνικό ή/και ξένο τραγούδι έχεις ποστάρει περισσότερες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Δε θυμάμαι ακριβώς ποιο, αλλά σίγουρα είναι κάτι από Slipknot.



10. Το πιο αγαπημένο rock/metal bar-club που έχεις πάει και θα συνιστούσες σε κάποιον που έχει τις… «μαύρες» του ή για… bachelor party

Δεν πάω σε metal bars, αλλά αν έχεις τις μαύρες σου, προτείνω το Homesick στα Εξάρχεια. Παίζει υπέροχη μουσική και θα βρεις σίγουρα ενδιαφέροντα άτομα να μιλήσεις. Φεύγεις χωρίς ψυχολογικά από εκεί.



11. Το πιο μεθυστικό ροκ ποτό ή cocktail που έχεις δοκιμάσει

Caipirinha. Με δύο τέτοια ξεχνάς και τ’ όνομά σου.



12. Το πιο στερεοτυπικά τετριμμένο αλλά αντιπροσωπευτικό rock motto και η πιο κολλητική ροκ ατάκα από βιβλίο, θεατρική παράσταση ή ταινία

Το “Fuck you, I won’t do what you tell me”, από Rage Against the Machine ως rock motto και το “Revenge is a dish better served cold”, από το Kill Bill, ως ροκ ατάκα, είναι διαχρονικά.



13. Video clip rock/metal συγκροτήματος που έχεις ζηλέψει και θα ήθελες να έχεις πρωταγωνιστήσει

Το “Ludens” των Bring Me The Horizon.

14. Η rock/metal συναυλία που δε θα ξεχάσεις ποτέ μέχρι σήμερα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό…

Evanescence στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ήμουν δέκα χρονών. Θυμάμαι ότι έκλαιγα από τη χαρά μου.



15. Με ποιο τραγούδι σε νανούριζαν βρέφος (σ.σ. ή τουλάχιστον σου λένε ότι σε νανούριζαν) και με ποιο θα νανούριζες εσύ το μωρό σου (σ.σ. όταν και αν…);

Δεν έχω ιδέα με τι με νανούριζαν, αλλά ααααν έρθει ποτέ η σειρά μου να νανουρίσω, θα είναι το “Gollum’s Song”, από το Lord of the Rings. Θα βγει με πολλά ψυχολογικά το παιδί.



16. Ποιον rock/metal καλλιτέχνη θα ήθελες να δεις για ένα 24ωρο αόρατος (-η);

Τον Baard Kolstad (drummer των Leprous), για να δω τι κάνει και παίζει έτσι.



17. Αν ήσουν manager rock/metal συγκροτημάτων, ποια μπάντα θα προσπαθούσες να φέρεις στην Ελλάδα;

Bring Me The Horizon και Jinjer.



18. Ποιο rock/metal τραγούδι θα ήθελες να είχες τραγουδήσει και ποιο αντίστοιχα να είχες γράψει;

Ό,τι κι αν τραγουδούσα, θα πήγαινε πολύ άσχημα, αλλά θα ήθελα να είχα γράψει το “Greatest Show On Earth” των Nightwish.



19. Ποια μουσική πλατφόρμα επιλέγεις συχνότερα για τις μουσικές σου επιλογές και αναζητήσεις και γιατί;

Spotify, γιατί είναι απίστευτα βολικό.



20. Cd, mp3 ή κάτι άλλο;

Mp3, καθαρά για πρακτικούς λόγους. Τα cds, πάντως, έχουν μια μαγεία που το mp3 δε φτάνει.



21. Aν ήσουν μουσικός on tour, σε ποιες χώρες και πόλεις θα ήθελες οπωσδήποτε να περιοδεύσεις με την μπάντα σου;

Σε όλη τη Σκανδιναβία!



22. Moυσική εκπομπή στο ραδιόφωνο που άκουγες ή συνεχίζεις ν’ ακούς…

Δεν ακούω ποτέ ραδιόφωνο.

23. Αν ήσουν μουσικός παραγωγός, ποιον ροκ καλλιτέχνη ή συγκρότημα θα καλούσες στην πρώτη σου εκπομπή;

Τις Nervosa για να παίξω κι εγώ.



24. Aν είχες μουσική εκπομπή στο ραδιόφωνο, πώς θα την ονόμαζες;

Doomey Tunes



25. Ποιο τραγούδι,rock/metal μπαλάντα, θ’ αφιέρωνες στον (-η) συνοδό σου, στο πρώτο ραντεβού και ποιο θα χόρευες ευχαρίστως μαζί του (-ης);

Θα αφιέρωνα το “Vermillion Pt.2” των Slipknot, γιατί είναι η αγαπημένη μου μπαλάντα και θα χορεύαμε το “Let The Bodies Hit The Floor” των Drowning Pool.



26. Έχεις πικάπ στο σπίτι σου; Aν ναι, είσαι μήπως συλλέκτης δίσκων; Αν όχι, θ’ αγόραζες έναν δίσκο, αν ήταν η μοναδική μορφή στην οποία κυκλοφορούσε κι ήταν από τους αγαπημένους σου;

Δεν έχω, αλλά θα ήθελα πολύ να πάρω ένα κάποια στιγμή και να κάνω συλλογή δίσκων.



27. Το καλύτερο rock/metal ελληνικό και ξένο συγκρότημα όλων των εποχών

Από ξένα οι Slipknot, γιατί άλλαξαν τη metal για πάντα κι από ελληνικά οι Septic Flesh.



28. Η πιο αδικημένη ελληνική ή/και ξένη rock/metal μπάντα ή καλλιτέχνης

Από την Ελλάδα οι Countown και από το εξωτερικό οι Silent Planet. Και οι δύο μπάντες αξίζουν ν’ ακουστούν σε πολύ μεγαλύτερο κοινό.



29. O επιδραστικότερος Έλληνας και ξένος ροκ καλλιτέχνης

Με την ελληνική ροκ δεν τα πάω ιδιαίτερα καλά. Από ξένους ο Freddie Mercury.



30. Η πιο μαγευτική φωνή που έχεις ακούσει στη ζωή σου (όχι απαραίτητα από τη μουσική)

Η Lisa Gerrard από τους Dead Can Dance.



31. Ο πιο ροκ Έλληνας ηθοποιός και ο πιο ροκ σκηνοθέτης στην Ελλάδα και το εξωτερικό (σε θέατρο και κινηματογράφο)

Από Έλληνες δε γνωρίζω. Στο εξωτερικό, από ηθοποιούς ο Johnny Depp κι από σκηνοθέτες ο Quentin Tarantino.



32. Ποιο πρόσφατο τραγούδι από τις «Τάσεις» στο Youtube, ντράπηκες που «έπιασες» τον εαυτό σου να το σιγοτραγουδά και να πατάει το repeat;

Το “Blinding Lights” του Weeknd, αλλά δεν ντράπηκα. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι.



33. Ποιον φίλο (-η) σου θ’ ανέβαζες, αν μπορούσες, στο stage ενός φεστιβάλ συγκροτημάτων, για να του (-ης) ευχηθείς για τα γενέθλιά του (-ης), χωρίς να τον (την) έχεις προειδοποιήσει;

Τη συγκάτοικό μου.



34. Σκοτώνει η πειρατεία τη μουσική; Nαι ή όχι και γιατί;

Τη σκοτώνει και την τροφοδοτεί παράλληλα. Έχει και θετικά και αρνητικά και είναι δύσκολο να δεις ποια υπερτερούν.

35. Ταινία που θα ήθελες να έχεις γράψει το soundtrack

The Fountain.



36. Kαλλιτέχνης ή συγκρότημα που θ’ άξιζε να περιμένεις στη σειρά για ένα εισιτήριο συναυλίας

Slipknot, Korn, Bring Me The Horizon, Architects, Jinjer and the list goes on…



37. Το πιο ροκ ελληνικό νησί σήμερα και μετά από δέκα χρόνια

Δεν έχω πάει σε πολλά νησιά. Θα πω τη Ρόδο, γιατί έχω ζήσει εκεί κι έχει ωραία rock bars.



38. Θεατρική παράσταση περασμένων ετών, που θα ήθελες να παίξεις

Η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων



39. Η πιο ροκ τηλεοπτική σειρά ever στην ελληνική τηλεόραση

Στο Παρά Πέντε



40. Ποιον τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό αστέρα έχεις ονειρευτεί τουλάχιστον μία φορά ότι τον (την) έχεις φιλήσει;

Κανέναν



41. «Ο έρωτας είναι θέμα φυσικής, ο γάμος χημείας». Σχολίασε

Και το να επιβιώσεις κι από τα δύο είναι μαθηματικά…



42. «Τα ναρκωτικά είναι ένα στοίχημα με το μυαλό σου». Σχολίασε

Όπως είπε ο Marilyn Manson: “All the drugs in the world won’t save us from ourselves”, άρα είναι άχρηστα και καλύτερα να παλεύετε με τον εαυτό σας νηφάλιοι.



43. Born to be wild… συνέχισε τη φράση με δικά σου λόγια

…and smash these drums



44. Dj, για πρώτη φορά, από σπόντα, σε rock club της Αθήνας. Mε ποιο τραγούδι ανοίγεις το set σου και με ποιο το κλείνεις;

Ανοίγω με Muse – “Psycho” και κλείνω με Rage Against The Machine – “Bulls on Parade”.



45. Η rock/metal μουσική είναι «μουσική του διαβόλου»… Σχολίασε

Ασχολίαστο



46. Ταινία μικρού μήκους που σ΄εντυπωσίασε

The Maker

47. Aν η καραντίνα και ο ιός ήταν στίχος και τραγούδι, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί;

Το “Parasite Eve” των Bring Me The Horizon, είναι η τέλεια περιγραφή της καραντίνας και του ιού. Eιδικά ο στίχος: “But you can’t keep washing your hands of this shit anymore”.



48. Ποιος rock/metal καλλιτέχνης, θα ήθελες να σου τραγουδήσει και να σου αφιερώσει ένα τραγούδι από το σπίτι του, σε live μετάδοση, στο διάστημα του «εγκλεισμού», λόγω του ιού;

Η Tatiana Shmayluk των Jinjer.



49. «Αν δεν υπήρχε o κορωνοϊός, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε». Σχολίασε

Αν κάποιος πιστεύει ότι έπρεπε να εφευρεθεί ένας ιός που σκοτώνει αμέτρητους ανθρώπους, οδηγεί ολόκληρες οικογένειες στη φτώχεια και στερεί τις βασικές ανθρώπινες ελευθερίες, τότε του αξίζει μια θέση σε ψυχιατρείο.



50. Με το χέρι στην καρδιά, ποια ήταν η λιγότερο… ροκ ερώτηση από τις σαράντα εννιά προηγούμενες;

Αυτή!

