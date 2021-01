Της Μάρθας Γιαννακίδου & του Νίκου Κολίτση (Rock Αποδράσεις ‘zine)

Οι Αθηναίοι BLACKSUN ρίχνουν φως στο δεύτερο επεισόδιο του Rock Outing Series, με τη βοήθεια του Rock Αποδράσεις ‘zine, βάφοντας… μαύρο ένα διαφορετικό concept συνέντευξης (50 ερωτήσεων), καθρέφτη της ελληνικής σκηνής.

Το μεταλλικό ταξίδι τους ιχνηλάτισε η… μάγισσα, Μάρθα Γιαννακίδου, που έγινε “One With The Light”, με τους “Pirates of The Sun” των BLACKSUN. H ίδια παραμένει “Alive”, με μια “Promise of Change”, “On and on”, με “Pieces of a broken glass” στα χέρια και στην καρδιά, “Fight of Forever”…

Οι BLACKSUN (Nick Koulelis-Bass, Minas Papadopoulos-guitars, Vassilis Veliopoulos-guitars, Constantinos Merakos-Vocals & Dimitris Stavroulakis-Drums), κυκλοφόρησαν το πρώτο album τους το 2015, με τίτλο “SYMPHONIES OF THE DAMNED”, ενώ στις αρχές του 2019 κυκλοφόρησε το δεύτερο album, με τίτλο “SEED OF HATE”.

Ποιο ήταν το αγαπημένο rock/metal συγκρότημα της εφηβικής σου ηλικίας;

Minas: Αυτό που είναι και σήμερα… Helloween!

Ποιο ήταν το πιο ροκ εμφανισιακό ή ενδυματολογικό στοιχείο στην εφηβική, σχολική και μεταλυκειακή σου ζωή και ποιο είναι σήμερα;

Nick: Ελαστικό τζιν – docmartens – πλαστικό μαύρο μπουφάν με πολλά φερμουάρ και κόκκινη φόδρα από μέσα (perfecto) κι από πάνω τζιν αμάνικο με ραφτό στην πλάτη – damage inc… Τώρα τα πράγματα είναι πιο απλά.

Ο ήρωας των παιδικών σου χρόνων κι ο αντίστοιχος… σημερινός

Constantinos: Οοουυυ, πολλοί… Songoku, Batman, Spiderman, Spawn, Guts από Berserk!

Ποια είναι η μεγαλύτερη ομοιότητα και η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στον τραγουδιστή και στα υπόλοιπα μέλη ενός συγκροτήματος σε μια συναυλία; Ποιο εμπεριέχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και γιατί;

Constantinos: Η μεγαλύτερη ομοιότητα είναι ότι εκφράζουμε τη δουλειά μας μέσα απ’ αυτό που κάνουμε. Ως τραγουδιστής, δεν μπορώ να πω ότι απολαμβάνω το σταριλίκι, δεν είμαι απ’ αυτούς.

Θα μου άρεσε να είμαι μπασίστας! Χαλαρός, ωραίος, παίζει τ’ όργανό του, πάει κάθεται στο μπαρ, πίνει το ποτάκι του, δεν τον είδε, δεν τον ενόχλησε κανείς κι εννοείται ότι δεν είναι μύθος ότι οι μπασίστες είναι τα καλύτερα παιδιά!

Θα δεχόσουν να συμμετάσχεις ως ηθοποιός σ’ ένα videoclip ακραίου death/black metal συγκροτήματος;

Nick: Εννοείται!

Αν μπορούσες να παίξεις ένα μουσικό όργανο σ’ ένα rock/metal συγκρότημα της αρεσκείας ή των ονείρων σου, ποιο θα ήταν αυτό και σε ποια μπάντα, ελληνική ή/και ξένη;

Vassilis: Λόγω της αγάπης μου για την κιθάρα, από πολύ μικρή ηλικία, θα μείνω σ’ αυτό το όργανο… Πάρα πολλές μπάντες μ’ επηρέασαν είναι η αλήθεια, αλλά αν θα έπρεπε να διαλέξω μία, θα ήταν οι Evergrey, ένα ιδιαίτερα ανερχόμενο συγκρότημα, με πολλές μελωδίες και συναίσθημα…

Ο πιο εθιστικός και χιλιοτραγουδισμένος (από σένα) στίχος rock/metal τραγουδιού

Constantinos: “Kickstart my heart”, Motley Crue

Aν δεν είχε εφευρεθεί η μουσική, με τι θα μπορούσες να την αντικαταστήσεις;

Minas: Η μουσική δεν είναι εφεύρεση, είναι η ίδια η ζωή… Σκέψου έναν κόσμο ήσυχο, χωρίς ήχους και χωρίς μουσική… Τίποτα.

Ποιο rock/metal ελληνικό ή/και ξένο τραγούδι έχεις ποστάρει περισσότερες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Dimitris: Δεν ποστάρω!

Το πιο αγαπημένο rock/metalbar-club που έχεις πάει και θα συνιστούσες σε κάποιον που έχει τις… «μαύρες» του ή για… bachelorparty

Nick: Ηχόχρωμα, μετά Rock House στο Αιγάλεω – τώρα δεν υπάρχει πια.

Το πιο μεθυστικό ροκ ποτό ή cocktail που έχεις δοκιμάσει

Constantinos: Χμμ, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι πολύ του αλκοόλ, με αφυδατώνει και με χαλάει. Αν πιω ποτέ, τιμώ ένα Jack ή ένα ρούμι.

Το πιο στερεοτυπικά τετριμμένο αλλά αντιπροσωπευτικό rock motto και η πιο κολλητική ροκ ατάκα από βιβλίο, θεατρική παράσταση ή ταινία

Dimitris: Sex, drugs and rock’n’roll

Videoclip rock/metal συγκροτήματος που έχεις ζηλέψει και θα ήθελες να έχεις πρωταγωνιστήσει;

Vassilis: Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά, αλλά θα προτιμήσω ένα από τη χρυσή εποχή των 80’s και θα πω το “I wanna Rock”, από Twisted Sister, λόγω του old-school ήχου αλλά και ατμόσφαιρας!

Η rock/metal συναυλία που δε θα ξεχάσεις ποτέ μέχρι σήμερα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό…

Minas: Η πρώτη επίσκεψη στην Ελλάδα των Dream Theater, στο Θέατρο του Λυκαβηττού.

Με ποιο τραγούδι σε νανούριζαν βρέφος (σ.σ. ή τουλάχιστον σου λένε ότι σε νανούριζαν) και με ποιο θα νανούριζες εσύ το μωρό σου (σ.σ. όταν και αν…);

Constantinos: Δε θυμάμαι με ποιο με νανούριζαν, αλλά θυμάμαι ποιο μου έβαζαν να χορεύω. Ο μπαμπάς μου, παλιός ροκάς, έβαζε το “Love is the drug”, από Bryan Ferry. Με τέτοιο μήνυμα, πώς να μην τον αγαπάς; Εγώ στο παιδί μου, αν ποτέ κάνω, θα του τραγουδώ κομμάτια με αντίστοιχο νόημα, ώστε, όταν μεγαλώσει, να θυμάται την ουσία…

Ποιον rock/metal καλλιτέχνη θα ήθελες να δεις για ένα 24ωρο αόρατος (-η);

Vassilis: Ερώτηση παγίδα… Δεν μπορώ να βγάλω μίσος για οποιοδήποτε μουσικό, καθώς θεωρώ ότι υπάρχουν είδη που είναι αγαπητά από κάποιους κι ενδεχόμενα όχι από εμένα…

Αν ήσουν manager rock/metal συγκροτημάτων, ποια μπάντα θα προσπαθούσες να φέρεις στην Ελλάδα;

Dimitris: Parkway Drive

Ποιο rock/metal τραγούδι θα ήθελες να είχες τραγουδήσει και ποιο αντίστοιχα να είχες γράψει;

Minas: Το ίδιο… “Smoke on the Water”… Aιώνες θα τραγουδιέται και θα παίζεται από μπάντες.

Ποια μουσική πλατφόρμα επιλέγεις συχνότερα για τις μουσικές σου επιλογές και αναζητήσεις και γιατί;

Vassilis: Στον υπολογιστή πάντα το Youtube, στο κινητό το Apple Music, όπου και θα βρείτε και τον τελευταίο δίσκο μας, “Seed of Hate”!

Cd, mp3 ή κάτι άλλο;

Nick: Προτιμώ τις φρέσκες φέτες βινυλίου… όποιος έχει βιώσει την όλη διαδικασία, από την αγορά έως και την ώρα που ακουμπάει η βελόνα πάνω στον δίσκο… καταλαβαίνει, είναι τελετουργία…

Aν ήσουν μουσικός on tour, σε ποιες χώρες και πόλεις θα ήθελες οπωσδήποτε να περιοδεύσεις με την μπάντα σου;

Nick: Όπου χτυπάει η καρδιά του metal!

Moυσική εκπομπή στο ραδιόφωνο που άκουγες ή συνεχίζεις ν’ ακούς…

Vassilis: Πριν από αρκετά χρόνια θυμάμαι ακούγαμε τον Atlantis, καθώς ήταν από τους λίγους σταθμούς που έπαιζαν πιο «σκληρή» μουσική μεταξύ άλλων. Εδώ και πολύ καιρό δεν ακούω καθόλου ραδιόφωνο, καθώς απεχθάνομαι την playlist. Γι’ αυτό, εξάλλου, το κινητό μου είναι φορτωμένο με δισκογραφίες από διάφορα είδη κι αυτά ακούω ακόμα και στο αυτοκίνητο οδηγώντας.

Αν ήσουν μουσικός παραγωγός, ποιον ροκ καλλιτέχνη ή συγκρότημα θα καλούσες στην πρώτη σου εκπομπή;

Constantinos: Αγαπώ Alice Cooper, είναι τόσο καλός showman, ωραίος άνθρωπος και γενικά έχει χιούμορ. Αν ζούσε, τον Frank Zappa ή τον αγαπημένο μας Ιρλανδό Rory!Και φυσικά Keith Richards, από Stones. Είναι άνθρωποι που πιστεύω θ’ απογείωναν τη συζήτηση και θα μ’ άφηναν μ’ ένα χαμόγελο, όταν αυτή τελείωνε. Αγνοί και μουσικοί πραγματικοί ροκάδες! Τρελοί μέχρι το κόκκαλο και σοβαροί ταυτόχρονα!

Aν είχες μουσική εκπομπή στο ραδιόφωνο, πώς θα την ονόμαζες;

Nick: Metal Command

Ποιο τραγούδι, rock/metal μπαλάντα, θ’ αφιέρωνες στον (-η) συνοδό σου, στο πρώτο ραντεβού και ποιο θα χόρευες ευχαρίστως μαζί του (-ης);

Constantinos: Μα φυσικά, “What love can be”, Kingdome Come.

Έχεις πικάπ στο σπίτι σου; Aν ναι, είσαι μήπως συλλέκτης δίσκων; Αν όχι, θ’ αγόραζες έναν δίσκο, αν ήταν η μοναδική μορφή στην οποία κυκλοφορούσε κι ήταν από τους αγαπημένους σου;

Vassilis: Μεγάλωσα με πικάπ, πριν πάμε στην επανάσταση της κασέτας. Πρόσφατα απέκτησα πικάπ player και ξέθαψα από τους γονείς μου αρκετούς δίσκους, όπως Pink Floyd… Δεν είμαι συλλέκτης, αλλά το βινύλιο πάντα είχε μια ιδιαίτερη χροιά που προσπαθούμε ν’ αντιγράψουμε ακόμα και σήμερα εν έτει 2020…

Το καλύτερο rock/metal ελληνικό και ξένο συγκρότημα όλων των εποχών

Dimitris: Rotting Christ / Iron Maiden

Η πιο αδικημένη ελληνική ή/και ξένη rock/metal μπάντα ή καλλιτέχνης

Minas: Yπάρχουν αρκετές αδικημένες μπάντες αναλογικά με κάποιες άλλες, τουλάχιστον στο κομμάτι της εμπορικής επιτυχίας σε σχέση με άλλους πιο ‘’εύκολους’’.Δύο ονόματα που μου έρχονται γρήγορα στο μυαλό είναι οι Camel και οι Shadow Gallery.

O επιδραστικότερος Έλληνας και ξένος ροκ καλλιτέχνης

Minas: Γενικά μιλώντας… Από Ελλάδα, μάλλον, ο Δημήτρης Πουλικάκος, ο πρώτος rock man στην Ελλάδα και ξένος… Elvis, Iommi, Blackmoore, Gallagher… Κάθε εποχή και δεκαετία έχει τον δικό του νομίζω.

Η πιο μαγευτική φωνή που έχεις ακούσει στη ζωή σου (όχι απαραίτητα από τη μουσική)

Constantinos: Εδώ θα σας πάω σε τραγουδιστή κι αυτό γιατί η απόλυτη έκφραση βρίσκεται εκεί. Θέατρο, ποίηση, αρτιότητα τεχνικής. Ένας απ’ αυτούς είναι ο Juan Diego Florez.

O πιο ροκ Έλληνας ηθοποιός και ο πιο ροκ σκηνοθέτης στην Ελλάδα και το εξωτερικό (σε θέατρο και κινηματογράφο)

Vassilis: Πιο ροκ Έλληνας ηθοποιός: Θανάσης Βέγγος. Πιο ροκ ξένος ηθοποιός: Michael J. Fox (Back to the Future). Από σκηνοθέτες ροκ: Quentin Jerome Tarantino.

Ποιο πρόσφατο τραγούδι από τις «Τάσεις» στο Youtube, ντράπηκες που «έπιασες» τον εαυτό σου να το σιγοτραγουδά και να πατάει το repeat;

Dimitris: “The Weekend” – Blinding Lights

Ποιον φίλο (-η) σου θ’ ανέβαζες, αν μπορούσες, στο stage ενός φεστιβάλ συγκροτημάτων, για να του (-ης) ευχηθείς για τα γενέθλιά του (-ης), χωρίς να τον (την) έχεις προειδοποιήσει;

Nick: Τοv αδερφό και συνοδοιπόρο Μηνά Παπαδόπουλο, κιθαρίστα της μπάντας. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια metalbrothers.

Σκοτώνει η πειρατεία τη μουσική; Nαι ή όχι και γιατί;

Dimitris: Η πειρατεία επηρεάζει, κυρίως, αρνητικά τη μουσική, ειδικά τώρα που οι πωλήσεις είναι πολύ λιγότερες. Πλέον, θεωρώ ότι είναι και αχρείαστη, γιατί αντί να “κατεβάσει” κάποιος κάτι που θέλει ν’ ακούσει, μπορεί να το ακούσει, μέσω υπηρεσιών streaming, που είναι πολύ οικονομικές κι αν θέλει μετά να το αγοράσει.

Ταινία που θα ήθελες να έχεις γράψει το soundtrack

Minas: Πολλές, αλήθεια… μια πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό είναι “O Ιησούς από τη Ναζαρέτ”, του Φράνκο Τζεφιρέλι.

Kαλλιτέχνης ή συγκρότημα που θ’ άξιζε να περιμένεις στη σειρά για ένα εισιτήριο

Minas: Αρκετά… Pink Floyd, Fates Warning, Helloween, πολλά, τι να πρωτογράψω;

Το πιο ροκ ελληνικό νησί σήμερα και μετά από δέκα χρόνια

Vassilis: Νομίζω ο καθένας έχει το δικό του αγαπημένο μέρος που το έχει συνδέσει με εμπειρίες και βιώματα. Το δικό μου (αν και επικρατεί ambient ατμόσφαιρα), είναι η Σαντορίνη.

Θεατρική παράσταση περασμένων ετών, που θα ήθελες να παίξεις

Constantinos: Ε, φυσικά “Jesus Christ Superstar”! Και Τον Ιησού και τον Ιούδα!

Η πιο ροκ τηλεοπτική σειρά ever στην ελληνική τηλεόραση

Minas: Νομίζω το ‘’Εκμέκ Παγωτό’’, μια σειρά των 90’s στο παλιό Mega. Έπος!

Ποιον τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό αστέρα έχεις ονειρευτεί τουλάχιστον μία φορά ότι τον (την) έχεις φιλήσει;

Dimitris: Scarlett Johansson

«Ο έρωτας είναι θέμα φυσικής, ο γάμος χημείας». Σχολίασε

Minas: Νομίζω ότι όλα είναι θέμα ανθρωπιστικής παιδείας, σεβασμού, αξιοπρέπειας, ειλικρίνειας και αγάπης.

«Τα ναρκωτικά είναι ένα στοίχημα με το μυαλό σου». Σχολίασε

Vassilis: Αποτέλεσαν τη μάστιγα του αιώνα κι ακόμα είναι η αιτία που χάνονται άνθρωποι, ιδίως νέοι κι είναι αρκετά λυπηρό. Αν και δεν έχω εμπειρία με γνωστό ή φίλο, θεωρώ ότι ο εθισμός είναι το όπλο και το μυαλό η σκανδάλη.

Born to be wild… συνέχισε τη φράση με δικά σου λόγια

Constantinos: … And live with desire!

Dj, για πρώτη φορά, από σπόντα, σε rockclub της Αθήνας. Mε ποιο τραγούδι ανοίγεις το set σου και με ποιο το κλείνεις;

Nick: Ανοίγουμε με “Orgasmatron” από Sepultura και κλείνουμε με “Τake hold of the flame”, Queensryche.

Η rock/metal μουσική είναι «μουσική του διαβόλου»… Σχολίασε

Dimitris: Ο διάβολος, αν υπήρχε, δε θα είχε μουσική.

Ταινία μικρού μήκους που σ΄εντυπωσίασε

Dimitris: Δε βλέπω ταινίες μικρού μήκους.

Aν η καραντίνα και ο ιός ήταν στίχος και τραγούδι, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί;

Vassilis: Helloween, “I want Out”

Ποιος rock/metal καλλιτέχνης, θα ήθελες να σου τραγουδήσει και να σου αφιερώσει ένα τραγούδι από το σπίτι του, σε live μετάδοση, στο διάστημα του «εγκλεισμού», λόγω του ιού;

Vassilis: Roger Waters, “High Hopes”

«Αν δεν υπήρχε o κορωνοϊός, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε». Σχολίασε

Nick: Το θέμα του κορωνοϊού είναι αρκετά σοβαρό με πολλές προεκτάσεις. Ό,τι συνδέεται μ’ αυτό είναι άσχημο, με συνέπειες που επηρεάζουν εκτός από το θέμα της υγείας, που είναι και το σοβαρότερο όλων, τη ζωή μας σε επίπεδο επιλογών κι ελεύθερης βούλησης. Με λίγα λόγια, η ζωή μας έχει αλλάξει. Υπάρχουν κανόνες και περιορισμοί που δεν υπήρχαν… για το κοινό καλό.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι: Μήπως όλα απορρέουν από την ανεπάρκεια κάποιων “υπεύθυνων”, να προσπαθούν να σκοτώσουν κουνούπι με καραμπίνα; Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μη χάσουν τη θέση τους, χωρίς να ενδιαφέρονται για τις τύχες τόσων οικογενειών.

Από την άλλη πλευρά και χωρίς να θέλω να φανώ συνομωσιολόγος, όλοι νιώθουμε στο πετσί μας την πίεση ελέγχου να δηλώνουμε ποιοι είμαστε, πού βρισκόμαστε και πού πάμε… Ακόμα και ο ξεδιάντροπα και χωρίς προσχήματα τρόπος που προπαγανδίζουν τα ΜΜΕ, βάζουν σε σκέψεις κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο… Αν θα ήμουν κομμάτι ενός κέντρου αποφάσεων και θα έπρεπε να βρω τρόπο να περιορίσω, ελέγξω, κατευθύνω μάζες ανθρώπων, ο κορωνοϊός θα ήταν μια αρκετά βολική λύση. Όλ’ αυτά είναι σκέψεις, ενδεχόμενα να μην ισχύουν… Εύχομαι να το ξεπεράσουμε γρήγορα κι αλώβητα.

Με το χέρι στην καρδιά, ποια ήταν η λιγότερο… ροκ ερώτηση από τις σαράντα εννιά προηγούμενες;

Minas: Η 51η! Αστειεύομαι… Κάθε ερώτηση έχει τη δική της rock ιστορία, αφού για να μη γελιόμαστε, όλοι μας σ’ αυτόν τον χώρο της μουσικής, τις έχουμε συζητήσει… Ευχαριστούμε Μάρθα για τη διαφορετικότητα των ερωτήσεων και τη φιλοξενία!

Περισσότερες πληροφορίες για τους BLACKSUN:

http://www.blacksun.gr/

https://www.facebook.com/BlacksunGreece

https://www.youtube.com/channel/UCkmmRvNuetVjB30Vrjvag8Q

https://www.instagram.com/blacksunbandgreece/?hl=el

https://black-sungr.bandcamp.com/