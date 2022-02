Της Μάρθας Γιαννακίδου & του Νίκου Κολίτση (Rock Αποδράσεις e–zine)

Οι Θεσσαλονικείς alternative rockers Multivision κάνουν ποδαρικό στο μουσικό ημερολόγιο του 2022 του Rock Αποδράσεις ‘zine, με το… φλουρί Νο15 της βασιλόπιτας του Rock Outing Series, μ’ ένα concept συνέντευξης 50 ερωτήσεων.

Οι Multivision συνθέτουν το μουσικό παζλ των ιστοριών τους, με πολυποίκιλες επιρροές από διαφορετικά είδη της ροκ μουσικής from 80s till late 10s, την ίδια στιγμή που η Μάρθα Γιαννακίδου, με “Sanguine eyes” κι ένα “Monster inside”, βουτάει σε μια “Digital Sea”, κάνει “Rewind”, “Get Lucid”, σε έναν “Monkey race”, “Another day with Jim”. Άλλωστε… “dreaming days like this, the sun is set to rise (fading slowly)/the moon before our sight/Everything will be alright/above us is only bourbon skies…”

Η πενταμελής μπάντα των Multivision (Vocals: Stelios Iatridis, Guitar/backing vocals: Dimitris Tzilopoulos, Guitar: Bill Melachrinos, Drums: Jason (Ιάσονας Γλυκίδης) & Bass guitar: Bill Ntanos) κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2021 το πρώτο full length album της, με τίτλο “Choose”, ενώ είχε προηγηθεί το ΕP “Lucius” την άνοιξη του 2018.

Ποιο ήταν το αγαπημένο rock/metal συγκρότημα της εφηβικής σου ηλικίας;

Στέλιος I.: Σίγουρα δύο συγκροτήματα μου έρχονται στο μυαλό, οι Alter Bridge και οι RHCP, οι οποίοι πραγματικά με επηρέασαν μουσικά.

Ποιο ήταν το πιο ροκ εμφανισιακό ή ενδυματολογικό στοιχείο στην εφηβική, σχολική και μεταλυκειακή σου ζωή και ποιο είναι σήμερα;

Στέλιος I.: Δερμάτινο μπουφάν. Από 15 ετών μέχρι σήμερα, έχω το ίδιο μπουφάν που μου χάρισε ο θείος μου και δεν το αλλάζω με τίποτα.

Ο ήρωας των παιδικών σου χρόνων κι ο αντίστοιχος… σημερινός

Στέλιος I.: Ο Ντονατέλο από τα Χελωνονιντζάκια (χιχιχι)… Στο παρελθόν είχα πρότυπο τον Chester Bennington μουσικά, ενώ τώρα, μαθαίνοντας περισσότερα για τη ζωή του, θα έλεγα τον παππού μου.

Ποια είναι η μεγαλύτερη ομοιότητα και η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στον τραγουδιστή και στα υπόλοιπα μέλη ενός συγκροτήματος σε μια συναυλία; Ποιο εμπεριέχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και γιατί;

Στέλιος Ι.: Έχοντας περάσει και από τις δύο καταστάσεις, θεωρώ ότι η μεγαλύτερη διαφορά του τραγουδιστή βρίσκεται στην εξωτερίκευση του μηνύματος και της αίσθησης που θέλει να περάσει το συγκρότημα καθώς και στην αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Οι ομοιότητες νιώθω πως είναι πάρα πολλές, απλώς είναι πιο εσωτερικευμένες για τα μέλη. Η κάθε κατάσταση έχει τον ίδιο βαθμό δυσκολίας, απλώς είναι διαφορετικής μορφής.

Θα δεχόσουν να συμμετάσχεις ως ηθοποιός σ’ ένα video clip ακραίου death/black metal συγκροτήματος;

Στέλιος Ι.: Δεν το νομίζω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις στη ζωή…

Αν μπορούσες να παίξεις ένα μουσικό όργανο σ’ ένα rock/metal συγκρότημα της αρεσκείας ή των ονείρων σου, ποιο θα ήταν αυτό και σε ποια μπάντα, ελληνική ή/και ξένη;

Στέλιος Ι.: Από μικρός ήθελα να παίξω τσέλο στους Apocalyptica, γι’ αυτό ξεκίνησα και τις σπουδές του.

Ο πιο εθιστικός και χιλιοτραγουδισμένος (από σένα) στίχος rock/metal τραγουδιού

Στέλιος Ι.: Σίγουρα το ρεφραίν από Dani California (RHCP), ενώ από τις δικές μας παραγωγές το φινάλε του Rewind.

Aν δεν είχε εφευρεθεί η μουσική, με τι θα μπορούσες να την αντικαταστήσεις;

Στέλιος Ι.: Δύσκολη ερώτηση, πραγματικά… Πιστεύω με τη φωτογραφία, αλλά το κενό θα ήταν τεράστιο…

Ποιο rock/metal ελληνικό ή/και ξένο τραγούδι έχεις ποστάρει περισσότερες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Στέλιος Ι.: Δε συνηθίζω να ανεβάζω πολλά τραγούδια στα Social Media, αλλά αν είναι ένα που έχω ανεβάσει τις περισσότερες φορές είναι το “Blackbird” από Alter Bridge.

Το πιο αγαπημένο rock/metal bar-club που έχεις πάει και θα συνιστούσες σε κάποιον που έχει τις… «μαύρες» του ή για… bachelor party

Στέλιος Ι.: Για κάποιον που θέλει να ζήσει τις μαύρες του, θα συνιστούσα το Closer στην Αθήνα, για ψιλο after bachelor το Βerlin στη Θεσσαλονίκη, αλλά ειλικρινά βρίσκω κάτι να με συναρπάσει σε μια γωνιά οποιουδήποτε Rock Bar που έχω βρεθεί – Από την καλή μπύρα και το σουβέρ, μέχρι την περίεργη συλλογή από σκαλισμένα μηνύματα στο τραπέζι.

Το πιο μεθυστικό ροκ ποτό ή cocktail που έχεις δοκιμάσει

Jason: Zombie

Το πιο στερεοτυπικά τετριμμένο αλλά αντιπροσωπευτικό rock motto και η πιο κολλητική ροκ ατάκα από βιβλίο, θεατρική παράσταση ή ταινία

Jason: “Rock might not solve your problems, but it does let you dance all over them” – Pete Townsend.

Video clip rock/metal συγκροτήματος που έχεις ζηλέψει και θα ήθελες να έχεις πρωταγωνιστήσει

Jason: “Vicarious” – Tool. Ούτε καν να πρωταγωνιστώ. Θα ήθελα απλώς να αιωρούμαι κάπου εκεί μέσα.

Η rock/metal συναυλία που δε θα ξεχάσεις ποτέ μέχρι σήμερα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό…

Jason: Σε συναυλία των Locomondo, λόγω διαφόρων γεγονότων στα οποία δε θα αναφερθώ. Πέρασα παραπάνω από όμορφα.

Με ποιο τραγούδι σε νανούριζαν βρέφος (σ.σ. ή τουλάχιστον σου λένε ότι σε νανούριζαν) και με ποιο θα νανούριζες εσύ το μωρό σου (σ.σ. όταν και αν…);

Jason: Δε θυμάμαι, γιατί κοιμόμουν σαν τούβλο. Εγώ θα νανουρίζω το μωρό μου με όλη τη δισκογραφία των Alter Bridge. Το ίδιο βράδυ. Προφανώς…

Ποιον rock/metal καλλιτέχνη θα ήθελες να δεις για ένα 24ωρο αόρατος (-η);

Jason: Τον Ozzy. Δεν αναλύω τον λόγο.

Αν ήσουν manager rock/metal συγκροτημάτων, ποια μπάντα θα προσπαθούσες να φέρεις στην Ελλάδα;

Jason: BLEED FROM WITHIN!

Ποιο rock/metal τραγούδι θα ήθελες να είχες τραγουδήσει και ποιο αντίστοιχα να είχες γράψει;

Jason: Θα ήθελα να έχω συνθέσει το κομμάτι “A Little Piece of Heaven” των Avenged Sevenfold, γιατί το θεωρώ απίστευτη μουσική δημιουργία. Όσον αφορά στο τραγούδι, Steelheart – “I’ ll never let you go”.

Ποια μουσική πλατφόρμα επιλέγεις συχνότερα για τις μουσικές σου επιλογές και αναζητήσεις και γιατί;

Jason: Youtube – Youtube music. Με αυτές μεγάλωσα, τις συνήθισα και προσθέτοντας τα premium percs, δεν μπορώ να πω πως ζητάω τίποτα παραπάνω.

Cd, mp3 ή κάτι άλλο;

Jason: Γραμμόφωνο

Aν ήσουν μουσικός on tour, σε ποιες χώρες και πόλεις θα ήθελες οπωσδήποτε να περιοδεύσεις με την μπάντα σου;

Βασίλης Ν.: Σίγουρα στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Θα ήθελα να γυρίσω όλες τις πολιτείες με ένα μεγάλο τροχόσπιτο και την μπάντα στον δρόμο για αρκετό καιρό!

Μουσική εκπομπή στο ραδιόφωνο που άκουγες ή συνεχίζεις ν’ ακούς…

Βασίλης Ν.: Cocktail στον 1055 rock κάθε πρωί, φανατικός ακροατής εδώ και 3-4 χρόνια.

Αν ήσουν μουσικός παραγωγός, ποιον ροκ καλλιτέχνη ή συγκρότημα θα καλούσες στην πρώτη σου εκπομπή;

Βασίλης Ν.: Εφόσον είχα τη δυνατότητα να φέρω όποιον θέλω, θα ξεκινούσα με Brent Smith (τραγουδιστής από Shinedown) για να μοιραστεί τις προσωπικές του εμπειρίες από τον χώρο της Ροκ μουσικής του σήμερα, αλλά ταυτόχρονα θα μας μιλούσε για τη ζωή του που φαίνεται να έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Aν είχες μουσική εκπομπή στο ραδιόφωνο, πώς θα την ονόμαζες;

Βασίλης Ν.: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, ίσως 2morrow show και να ήταν μετά τις 12 το βράδυ.

Ποιο τραγούδι, rock/metal μπαλάντα, θ’ αφιέρωνες στον (-η) συνοδό σου, στο πρώτο ραντεβού και ποιο θα χόρευες ευχαρίστως μαζί του (-ης);

Βασίλης Ν.: Δεν είμαι το άτομο που θα σηκωθεί να χορέψει. Ακόμη και στις πιο απαιτητικές στιγμές θα το αποφύγω, αλλά σαν τραγούδι θα διάλεγα το “One” από U2 για να σιγουρευτώ ότι θα το ξέρει και θα το εκτιμήσει, γιατί μιλάμε για πρώτο ραντεβού. Θα πάμε εκ του ασφαλούς.

Έχεις πικάπ στο σπίτι σου; Aν ναι, είσαι μήπως συλλέκτης δίσκων; Αν όχι, θ’ αγόραζες έναν δίσκο, αν ήταν η μοναδική μορφή στην οποία κυκλοφορούσε κι ήταν από τους αγαπημένους σου;

Βασίλης Ν.: Δεν έχω πικάπ, αλλά έχω ασχοληθεί με τη συλλογή δίσκων στο παρελθόν. Θυμάμαι κιόλας τον εαυτό μου να ξοδεύει όλα του τα χρήματα σε δίσκους κι έχω ακόμη στην κατοχή μου δίσκους που δεν έχω τολμήσει να βγάλω τη ζελατίνα, όπως για παράδειγμα το “Stay hungry” των Twisted Sister. Οπότε ναι, θα αγόραζα προφανώς.

Το καλύτερο rock/metal ελληνικό και ξένο συγκρότημα όλων των εποχών

Βασίλης Ν.: Πιστεύω πως υπάρχουν κάποια συγκροτήματα που είναι νεότερα τώρα και θα ξεπεράσουν κάποιους θρύλους παλαιότερων εποχών, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τα συμπεριλάβω στην απάντησή μου. Ξένο θα έλεγα, πάντως, οι Rolling Stones οι οποίοι οργώνουν τον πλανήτη ασταμάτητα τόσα χρόνια.

Η πιο αδικημένη ελληνική ή/και ξένη rock/metal μπάντα ή καλλιτέχνης

Βασίλης Ν.: Θα είναι σίγουρα κάποια μπάντα που δεν έχει φτάσει ακόμη στα αυτιά μας λόγω συνθηκών και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές μπάντες που αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση. Το σκεπτικό (doesn’t matter who you are, but it’s who you know) κυριαρχεί.

O επιδραστικότερος Έλληνας και ξένος ροκ καλλιτέχνης

Βασίλης Ν.: Για την Ελλάδα πιστεύω είναι οι Τρύπες που στιγμάτισαν το ελληνικό ροκ της εποχής κι όχι μόνο. Στο εξωτερικό, αν και δεν είναι αποκλειστικά ροκ, είναι οι Beatles που καθόρισαν τις βάσεις για την πιο σύγχρονη ροκ μουσική κι όχι μόνο!

Η πιο μαγευτική φωνή που έχεις ακούσει στη ζωή σου (όχι απαραίτητα από τη μουσική)

Βασίλης Ν.: Myles Kennedy…

Ο πιο ροκ Έλληνας ηθοποιός και ο πιο ροκ σκηνοθέτης στην Ελλάδα και το εξωτερικό (σε θέατρο και κινηματογράφο)

Βασίλης Μ.: Χρύσα Ρώπα / Αλέξανδρος Ρήγας («Στάβλοι» της Εριέτας Ζαΐμη). Θεατρικά, ο Ζήσης Ρούμπος και ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης (Caveman), εξωτερικού ο Jim Carrey και ο Quentin Tarantino.

Ποιο πρόσφατο τραγούδι από τις «Τάσεις» στο Youtube, ντράπηκες που «έπιασες» τον εαυτό σου να το σιγοτραγουδά και να πατάει το repeat;

Βασίλης Μ.: Voodoo (Chris Light), Clients (Mente Fuente).

Ποιον φίλο (-η) σου θ’ ανέβαζες, αν μπορούσες, στο stage ενός φεστιβάλ συγκροτημάτων, για να του (-ης) ευχηθείς για τα γενέθλιά του (-ης), χωρίς να τον (την) έχεις προειδοποιήσει;

Βασίλης Μ.: Τον Παύλο…

Σκοτώνει η πειρατεία τη μουσική; Nαι ή όχι και γιατί;

Βασίλης Μ.: Τη μουσική την ίδια όχι, αλλά τους καλλιτέχνες που τη γράφουν πολλές φορές.

Ταινία που θα ήθελες να έχεις γράψει το soundtrack

Βασίλης Μ.: Lucy ή Avatar

Kαλλιτέχνης ή συγκρότημα που θ’ άξιζε να περιμένεις στη σειρά για ένα εισιτήριο συναυλίας

Βασίλης Μ.: Pink Floyd!

Το πιο ροκ ελληνικό νησί σήμερα και μετά από δέκα χρόνια

Βασίλης Μ.: Ικαρία τώρα, Κρήτη σε δέκα χρόνια.

Θεατρική παράσταση περασμένων ετών, που θα ήθελες να παίξεις

Βασίλης Μ.: Jesus Christ Superstar!

Η πιο ροκ τηλεοπτική σειρά ever στην ελληνική τηλεόραση

Βασίλης Μ.: Μίλα μου βρώμικα / Η οικογένεια βλάπτει.

Ποιον τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό αστέρα έχεις ονειρευτεί τουλάχιστον μία φορά ότι τον (την) έχεις φιλήσει;

Βασίλης Μ.: Την Ruby Rose!

Δημήτρης: Emma Watson!

Βασίλης Ν.: Jennifer Aniston!

«Ο έρωτας είναι θέμα φυσικής, ο γάμος χημείας». Σχολίασε

Δημήτρης: Ο δημιουργός των ερωτήσεων είναι μεγάλη ιδιοφυΐα…

«Τα ναρκωτικά είναι ένα στοίχημα με το μυαλό σου». Σχολίασε

Δημήτρης: Πόσο απόδοση το δίνει ;

Born to be wild… συνέχισε τη φράση με δικά σου λόγια

Δημήτρης: Born to be wild card…

Dj, για πρώτη φορά, από σπόντα, σε rock club της Αθήνας. Mε ποιο τραγούδι ανοίγεις το set σου και με ποιο το κλείνεις;

Δημήτρης: Soundgarden- Black Rain, Strokes – Reptilia.

Η rock/metal μουσική είναι «μουσική του διαβόλου»… Σχολίασε

Δημήτρης: Δε θυμάμαι να μου ανήκει η Ροκ ή η Μέταλ.

Ταινία μικρού μήκους που σ΄εντυπωσίασε

Δημήτρης: Στίγμα (Δημήτρης Θεοχαρίδης)

Aν η καραντίνα και ο ιός ήταν στίχος και τραγούδι, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί;

Δημήτρης: Δε θα ήταν.

Ποιος rock/metal καλλιτέχνης, θα ήθελες να σου τραγουδήσει και να σου αφιερώσει ένα τραγούδι από το σπίτι του, σε live μετάδοση, στο διάστημα του «εγκλεισμού», λόγω του ιού;

Δημήτρης: Charles Manson

«Αν δεν υπήρχε o κορωνοϊός, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε». Σχολίασε

Δημήτρης: Ο δημιουργός των ερωτήσεων πρέπει σίγουρα να είναι μεγάλη ιδιοφυΐα… (σ.σ. αν το ξαναπείς, θα το πιστέψουμε στο τέλος…)

Με το χέρι στην καρδιά, ποια ήταν η λιγότερο… ροκ ερώτηση από τις σαράντα εννιά προηγούμενες;

Δημήτρης: Η 41η! («Ο έρωτας είναι θέμα φυσικής, ο γάμος χημείας». Σχολίασε)

