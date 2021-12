Της Μάρθας Γιαννακίδου & του Νίκου Κολίτση (Rock Αποδράσεις ‘zine)

Οι Θεσσαλονικείς hard psychedelic rockers Naxatras στολίζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο Νο14 του Rock Outing Series, στην πλατεία του Rock Αποδράσεις ‘zine, μ’ ένα concept συνέντευξης 50 ερωτήσεων, από το “I” μέχρι λίγο πριν το “IV”.

Την ώρα που η Μάρθα Γιαννακίδου μελετά διεξοδικά την παραλλαγή της ινδικής αστρολογίας, για τις 27 ή 28 φάσεις της Σελήνης (Naxatras), σε διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς, το psychedelic rock group, αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει, μέσα από ένα “Journey to Narahmon” (first new single), τουλάχιστον για αρχή…

Ο Γιάννης Βαγενάς (μπάσο και φωνητικά), ο Γιάννης Κωσταντέλιας (κιθάρα), ο Κώστας Χαριζάνης (ντραμς) και ο Παντελής Κάργας (συνθεσάϊζερ), με (guest vocals στο πρώτο single by Evi Seitanidou), περιμένουν υπομονετικά την έναρξη της περιοδείας τους, εντός κι εκτός Ελλάδας, με τρία plus, οne coming on the way, albums, με τον πρώτο να επιφορτίζεται, εκτός των άλλων, το extra βάρος της… interview εκπροσώπησης όλων, τρόπον τινά, με αργόσυρτα βαριά riffs, ελάχιστα φωνητικά, κιθαριστικά solos και μουσικά tracks αντίστοιχης διάρκειας ταινιών μικρού μήκους.

Οι Naxatras πρόκειται να κυκλοφορήσουν το νέο τους album, με τίτλο “IV”, τον Φεβρουάριο του 2022, σε ψηφιακή μορφή και σε ειδική έκδοση βινυλίου.

Ποιο ήταν το αγαπημένο rock/metal συγκρότημα της εφηβικής σου ηλικίας;

Iron Maiden!

Ποιο ήταν το πιο ροκ εμφανισιακό ή ενδυματολογικό στοιχείο στην εφηβική, σχολική και μεταλυκειακή σου ζωή και ποιο είναι σήμερα;

Από την εφηβεία μέχρι τα πρώτα έτη του πανεπιστημίου, είχα τζίβες φυσικές. Φορούσα τζιν σωλήνες ακόμα και δερμάτινο παντελόνι. Eίχα μια δερμάτινη καμπαρντίνα, στρoγγυλά γυαλιά ηλίου, μεγάλο κρίκο για σκουλαρίκι. Γενικά ό,τι έβρισκα στις ντουλάπες των γονιών μου και μου άρεσαν. Πλέον, έχω κοντό μαλλί, πέρα από το σκουλαρίκι μου, μπλούζες από μπάντες και κανένα σκισμένο τζιν. Δε θα έλεγα ότι έχω κάτι αμιγώς ροκ στην εμφάνισή μου.

Ο ήρωας των παιδικών σου χρόνων κι ο αντίστοιχος… σημερινός

Οι ήρωες μου είναι σε μεγάλο βαθμό ίδιοι. Ο Dio, ο Steve Harris (και γενικά οι Iron Maiden), οι Black Sabbath, οι Pink Floyd, οι Beatles, ο Jim Morrison. Πέρα από το φάσμα της ροκ, θα έλεγα o David Lynch και o Brian Eno.

Ποια είναι η μεγαλύτερη ομοιότητα και η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στον τραγουδιστή και στα υπόλοιπα μέλη ενός συγκροτήματος σε μια συναυλία; Ποιο εμπεριέχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και γιατί;

Δεν ξέρω, ίσως ότι, συνήθως, ο τραγουδιστής είναι ο πιο δραστήριος και επικοινωνιακός επί σκηνής. Στη δική μας περίπτωση, δεν υπάρχει καθαρά vocalist, κάνω τα φωνητικά εγώ και από τον τελευταίο μας δίσκο και μετά και ο Γιάννης (κιθάρα).

Θα δεχόσουν να συμμετάσχεις ως ηθοποιός σ’ ένα video clip ακραίου death/black metal συγκροτήματος;

Ναι φυσικά, γουστάρω φουλ.

Αν μπορούσες να παίξεις ένα μουσικό όργανο σ’ ένα rock/metal συγκρότημα της αρεσκείας ή των ονείρων σου, ποιο θα ήταν αυτό και σε ποια μπάντα, ελληνική ή/και ξένη;

Θα μου άρεσε να έπαιζα με synths στους Gong και στους Funkadelic.

Ο πιο εθιστικός και χιλιοτραγουδισμένος (από σένα) στίχος rock/metal τραγουδιού

“Oh yeah, alright, are you gonna be in my dreams tonight” από το “The End” των Beatles. Tο τραγουδάω όλη την ώρα με έναν φίλο.

Aν δεν είχε εφευρεθεί η μουσική, με τι θα μπορούσες να την αντικαταστήσεις;

Με τίποτα.

Ποιο rock/metal ελληνικό ή/και ξένο τραγούδι έχεις ποστάρει περισσότερες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Συνήθως ποστάρω κάθε κομμάτι μια φορά!

Το πιο αγαπημένο rock/metal bar-club που έχεις πάει και θα συνιστούσες σε κάποιον που έχει τις… «μαύρες» του ή για… bachelor party

Στη Θεσσαλονίκη που ζω, για σκοτεινό ροκόμπαρο θα έλεγα το Roadhouse και για bachelor πάρτι, μάλλον, το Eightball ή το Dizzy.

Το πιο μεθυστικό ροκ ποτό ή cocktail που έχεις δοκιμάσει

Το πιο ακραίο είναι το αψέντι, με φωτιά και ζάχαρη…

Το πιο στερεοτυπικά τετριμμένο αλλά αντιπροσωπευτικό rock motto και η πιο κολλητική ροκ ατάκα από βιβλίο, θεατρική παράσταση ή ταινία

Δεν ξέρω, δεν το ‘χω πολύ με αυτά.

Video clip rock/metal συγκροτήματος που έχεις ζηλέψει και θα ήθελες να έχεις πρωταγωνιστήσει

Κάτι από King Gizzard ή από Behemoth!

Η rock/metal συναυλία που δε θα ξεχάσεις ποτέ μέχρι σήμερα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό…

Η πρώτη μεγάλη συναυλία που πήγα, Iron Maiden στην Αθήνα, όταν κυκλοφόρησαν το “A Matter of Life and Death”. Και το “The Wall”.

Με ποιο τραγούδι σε νανούριζαν βρέφος (σ.σ. ή τουλάχιστον σου λένε ότι σε νανούριζαν) και με ποιο θα νανούριζες εσύ το μωρό σου (σ.σ. όταν και αν…);

Δεν ξέρω για εμένα, αλλά, αν έκανα παιδί, θα του έβαζα σίγουρα Beatles και κλασική.

Ποιον rock/metal καλλιτέχνη θα ήθελες να δεις για ένα 24ωρο αόρατος (-η);

Αν ήμουν αόρατος, δε θα παρακολουθούσα κάποιον.

Αν ήσουν manager rock/metal συγκροτημάτων, ποια μπάντα θα προσπαθούσες να φέρεις στην Ελλάδα;

Black Sabbath στα καλά τους.

Ποιο rock/metal τραγούδι θα ήθελες να είχες τραγουδήσει και ποιο αντίστοιχα να είχες γράψει;

Και για τα δύο θα πω το “Gates of Babylon” και το “Stargazer” από Rainbow.

Ποια μουσική πλατφόρμα επιλέγεις συχνότερα για τις μουσικές σου επιλογές και αναζητήσεις και γιατί;

Youtube κυρίως, είναι απλώς συνήθεια. Έχω και Spotify.

Cd, mp3 ή κάτι άλλο;

Βινύλιο ιδανικά.

Aν ήσουν μουσικός on tour, σε ποιες χώρες και πόλεις θα ήθελες οπωσδήποτε να περιοδεύσεις με την μπάντα σου;

Ευτυχώς είχα την ευκαιρία με την μπάντα να πάω, σχεδόν, σε ολόκληρη την Ευρώπη, πέρα από Φινλανδία, Νορβηγία, Σκωτία και κάποιες μικρότερες χώρες. Θα ήθελα να περιοδεύσουμε στη Λατινική Αμερική. Πήγαμε Αυστραλία όμως!

Moυσική εκπομπή στο ραδιόφωνο που άκουγες ή συνεχίζεις ν’ ακούς…

Mondo Bongo radio.

Αν ήσουν μουσικός παραγωγός, ποιον ροκ καλλιτέχνη ή συγκρότημα θα καλούσες στην πρώτη σου εκπομπή;

Τον Lemmy, για να πάει καλά.

Aν είχες μουσική εκπομπή στο ραδιόφωνο, πώς θα την ονόμαζες;

Kool.

Ποιο τραγούδι, rock/metal μπαλάντα, θ’ αφιέρωνες στον (-η) συνοδό σου, στο πρώτο ραντεβού και ποιο θα χόρευες ευχαρίστως μαζί του (-ης);

«Κάνε μια ευχή», από Εξόριστους…

Έχεις πικάπ στο σπίτι σου; Aν ναι, είσαι μήπως συλλέκτης δίσκων; Αν όχι, θ’ αγόραζες έναν δίσκο, αν ήταν η μοναδική μορφή στην οποία κυκλοφορούσε κι ήταν από τους αγαπημένους σου;

Γενικά αγοράζω δίσκους όποτε μπορώ και μου κάνει κάτι κλικ. Έχω πικάπ.

Το καλύτερο rock/metal ελληνικό και ξένο συγκρότημα όλων των εποχών

Iron Maiden και Ξύλινα Σπαθιά.

Η πιο αδικημένη ελληνική ή/και ξένη rock/metal μπάντα ή καλλιτέχνης

Μεγάλη λίστα.

O επιδραστικότερος Έλληνας και ξένος ροκ καλλιτέχνης

Aphrodite’s Child και Jimi Hendrix.

Η πιο μαγευτική φωνή που έχεις ακούσει στη ζωή σου (όχι απαραίτητα από τη μουσική)

Dio

Ο πιο ροκ Έλληνας ηθοποιός και ο πιο ροκ σκηνοθέτης στην Ελλάδα και το εξωτερικό (σε θέατρο και κινηματογράφο)

Σπυριδάκης και Πουλικάκος. Από σκηνοθέτες, ο Νικολαϊδης και ο Οικονομίδης.

Ποιο πρόσφατο τραγούδι από τις «Τάσεις» στο Youtube, ντράπηκες που «έπιασες» τον εαυτό σου να το σιγοτραγουδά και να πατάει το repeat;

Sin Boy, αλλά δεν ντρέπομαι πια.

Ποιον φίλο (-η) σου θ’ ανέβαζες, αν μπορούσες, στο stage ενός φεστιβάλ συγκροτημάτων, για να του (-ης) ευχηθείς για τα γενέθλιά του (-ης), χωρίς να τον (την) έχεις προειδοποιήσει;

Εμμ, τον Κώστα.

Σκοτώνει η πειρατεία τη μουσική; Nαι ή όχι και γιατί;

Όχι, είναι πολύτιμο για έναν μουσικό να βρίσκει δωρεάν μουσική, αν θέλει, άρα γιατί να μην κάνουν το ίδιο και σε αυτόν; Ευτυχώς υπάρχει κόσμος που στηρίζει ανεξαρτήτως.

Ταινία που θα ήθελες να έχεις γράψει το soundtrack

The Big Lebowski.

Kαλλιτέχνης ή συγκρότημα που θ’ άξιζε να περιμένεις στη σειρά για ένα εισιτήριο συναυλίας

Όλοι όσοι ακούω.

Το πιο ροκ ελληνικό νησί σήμερα και μετά από δέκα χρόνια

Ικαρία.

Θεατρική παράσταση περασμένων ετών, που θα ήθελες να παίξεις

Ε, δύσκολο να έπαιζα στο θέατρο.

Η πιο ροκ τηλεοπτική σειρά ever στην ελληνική τηλεόραση

Δούρειος Ίππος κι Εγκλήματα.

Ποιον τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό αστέρα έχεις ονειρευτεί τουλάχιστον μία φορά ότι τον (την) έχεις φιλήσει;

Δεν το έχω δει ποτέ.

«Ο έρωτας είναι θέμα φυσικής, ο γάμος χημείας». Σχολίασε

Χημείας μου φαίνονται και τα δύο.

«Τα ναρκωτικά είναι ένα στοίχημα με το μυαλό σου». Σχολίασε

Καλύτερα να μην είναι και πολύ στοίχημα!

Born to be wild… συνέχισε τη φράση με δικά σου λόγια

Born to raise hell?

Dj, για πρώτη φορά, από σπόντα, σε rock club της Αθήνας. Mε ποιο τραγούδι ανοίγεις το set σου και με ποιο το κλείνεις;

“Pierre Cavalli – Chasse A L’home” και “Beatles – Here, There & Everywhere”.

Η rock/metal μουσική είναι «μουσική του διαβόλου»… Σχολίασε

Ε, καλά τώρα. Φυσικά και είναι.

Ταινία μικρού μήκους που σ΄εντυπωσίασε

«Rabbit Hole», από τον Mundi Vondi.

Aν η καραντίνα και ο ιός ήταν στίχος και τραγούδι, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί;

Το «4΄33”» του John Cage.

Ποιος rock/metal καλλιτέχνης, θα ήθελες να σου τραγουδήσει και να σου αφιερώσει ένα τραγούδι από το σπίτι του, σε live μετάδοση, στο διάστημα του «εγκλεισμού», λόγω του ιού;

Ozzy

«Αν δεν υπήρχε o κορωνοϊός, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε». Σχολίασε

Γιατί έτσι; Ακραίο.

Με το χέρι στην καρδιά, ποια ήταν η λιγότερο… ροκ ερώτηση από τις σαράντα εννιά προηγούμενες;

Αυτή η τελευταία!

