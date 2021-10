Της Μάρθας Γιαννακίδου & του Νίκου Κολίτση (Rock Αποδράσεις ‘zine)

To αθηναϊκό forest rock trio,Supermoon, αναμειγνύει την ατμοσφαιρική ψυχεδελική μουσική του, με διάσπαρτα ψήγματα πνευματικότητας, παραμυθένιες ιστορίες και βουτιές στον κόσμο της μυθολογίας και του Rock Αποδράσεις ‘zine, στο επεισόδιο Νο12 του Rock Outing Series, μ’ ένα concept συνέντευξης 50 ερωτήσεων.

Με κοινή μουσική συνισταμένη τη διαφορετικότητα έμπνευσης, έκφρασης και συνθετικής δεξιότητας, οι Supermoon φωτίζουν το μουσικό τους σύμπαν, που ακροβατεί στα πρόθυρα του σκότους, με stoner/doom υπνωτικά tempo, μελωδικές κιθάρες και διαστημικά φωνητικά. Την ίδια στιγμή η Μάρθα Γιαννακίδου υποδύεται τη μυθολογική θεότητα των Εσκιμώων, “Sedna”, πίνοντας το θεϊκό κρασί “Manzanilla” και κρατά στα χέρια της τον περίφημο “Moon Rabbit”, με σκοπό να της αποκαλύψει το ελιξίριο της αιώνιας ζωής από το φεγγάρι όπου κατοικοεδρεύει, με μυστικιστικές τεχνικές και τη θεραπευτική δύναμη της “Mandala”. Άλλωστε, “Sun Is High”…

Oι Supermoon κυκλοφόρησαν το ομότιτλο debut album τους, λίγες μέρες πριν τον ερχομό του 2021, μέσα από την εταιρεία Μade Of Stone Recordings, με τις εκδόσεις σε format βινυλίου και κασέτας να έχουν ήδη εξαντληθεί.

Ποιο ήταν το αγαπημένο rock/metal συγκρότημα της εφηβικής σου ηλικίας;

Βασίλης: Deep Purple

Δημήτρης Τ: Τρύπες

Δημήτρης Φ: Nirvana

Ποιο ήταν το πιο ροκ εμφανισιακό ή ενδυματολογικό στοιχείο στην εφηβική, σχολική και μεταλυκειακή σου ζωή και ποιο είναι σήμερα;

Β: Στο σχολείο ντυνόμουν φουλ hard rock, πλέον απλώς ντύνομαι, αλλά πάντα μου άρεσαν στοιχεία από όλες τις «φυλές».

ΔΦ: Δεν πίστευα ποτέ ότι το ροκ είναι αναγκαίο να ακολουθείται από εμφανισιακά ή ενδυματολογικά στοιχεία.

Ο ήρωας των παιδικών σου χρόνων κι ο αντίστοιχος… σημερινός

Β: Μικρός μου άρεσε πολύ ο Spiderman, μετά ο Ritchie Blackmore… Μου αρέσουν ακόμα και οι δύο.

Ποια είναι η μεγαλύτερη ομοιότητα και η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στον τραγουδιστή και στα υπόλοιπα μέλη ενός συγκροτήματος σε μια συναυλία; Ποιο εμπεριέχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και γιατί;

Β: Η μόνη διαφορά είναι ότι ο τραγουδιστής είναι πιο αναγνωρίσιμος. Το μάτι πέφτει περισσότερο πάνω του κι είναι λογικό. Κατά τ’ άλλα, όλοι είμαστε μουσικοί, είτε παίζουμε είτε τραγουδάμε κι είναι το ίδιο εύκολο ή δύσκολο. Αν και πιστεύω ότι όσο κατεβαίνουμε προς τη βάση της μπάντας (μπάσο/τύμπανα), τα πράγματα χρειάζεται να είναι πιο ξεκάθαρα, συνεπώς πιο δουλεμένα.

ΔΤ: Αν έχει μάθει όλα τα κομμάτια, όλα καλά.

ΔΦ: Ο τραγουδιστής είναι ο οδηγός και τα υπόλοιπα μέλη συνεπιβάτες. Όλοι χαζεύουν τη διαδρομή, ο οδηγός είναι αναγκαίο να είναι περισσότερο προσεκτικός.

Θα δεχόσουν να συμμετάσχεις ως ηθοποιός σ’ ένα video clip ακραίου death/black metal συγκροτήματος;

Β: Εύκολα

ΔΤ: Άνετα

ΔΦ: Το ακραίο είναι υποκειμενικό.

Αν μπορούσες να παίξεις ένα μουσικό όργανο σ’ ένα rock/metal συγκρότημα της αρεσκείας ή των ονείρων σου, ποιο θα ήταν αυτό και σε ποια μπάντα, ελληνική ή/και ξένη;

Β: Χμμμ, δύσκολο, ίσως κιθάρα στους Ramones.

ΔΤ: Κουδούνα στους War.

Ο πιο εθιστικός και χιλιοτραγουδισμένος (από σένα) στίχος rock/metal τραγουδιού

Β: “When I got the music, I got a place to go”.

Aν δεν είχε εφευρεθεί η μουσική, με τι θα μπορούσες να την αντικαταστήσεις;

Β: Με ζουρλομανδύα! Πιστεύω θα είχα τρελαθεί χωρίς τη μουσική. Βέβαια, αν δεν είχε «εφευρεθεί», δε θα ήξερα τι έχανα, οπότε, ίσως, ασχολιόμουν με τη λογοτεχνία ή τον αθλητισμό (κι εδώ κάποιοι φίλοι θα γελάνε).

ΔΦ: Αν δεν είχε εφευρεθεί, δε θα ήξερα πώς είναι για να την αντικαταστήσω με κάτι.

Ποιο rock/metal ελληνικό ή/και ξένο τραγούδι έχεις ποστάρει περισσότερες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Β: Έχω πάρα πολύ καιρό να ποστάρω κάτι. Θα πω το “Ohio” του Neil Young. Tο έχω ποστάρει σίγουρα πάνω από μία φορά στο παρελθόν.

ΔΦ: Σπάνια ποστάρω τραγούδια.

Το πιο αγαπημένο rock/metal bar-club που έχεις πάει και θα συνιστούσες σε κάποιον που έχει τις… «μαύρες» του ή για… bachelor party

Β: Τα αγαπημένα μου ροκόμπαρα, δυστυχώς, δεν υπάρχουν πια. Ήταν το Easy Living στον Χολαργό και το Blue Bar στο Χαλάνδρι.

ΔΤ: Σκυλάδικα σε όλη την επαρχία.

Το πιο μεθυστικό ροκ ποτό ή cocktail που έχεις δοκιμάσει

Β: Beer drinkers and hell raisers. Δεν πάει πιο ροκ από την μπύρα.

ΔΤ: Μπύρα

ΔΦ: Μπύρες

Το πιο στερεοτυπικά τετριμμένο αλλά αντιπροσωπευτικό rock motto και η πιο κολλητική ροκ ατάκα από βιβλίο, θεατρική παράσταση ή ταινία

Β: Play it loud! (Saxon)

ΔΤ: Yeah!

Video clip rock/metal συγκροτήματος που έχεις ζηλέψει και θα ήθελες να έχεις πρωταγωνιστήσει

Β: “Until It Sleeps” από Metallica, κλιπάρα/κομματάρα.

Η rock/metal συναυλία που δε θα ξεχάσεις ποτέ μέχρι σήμερα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό…

Β: Σίγουρα η πρώτη μου συναυλία, Uriah Heep στο Ρόδον, με opening act τους Nightstalker και Rancid στο Download.

ΔΤ: Last Drive στον Ταΰγετο.

ΔΦ: Motorhead στο Hammersmith.

Με ποιο τραγούδι σε νανούριζαν βρέφος (σ.σ. ή τουλάχιστον σου λένε ότι σε νανούριζαν) και με ποιο θα νανούριζες εσύ το μωρό σου (σ.σ. όταν και αν…);

Β: Ο παππούς μου με νανούριζε με ένα ποίημα του Νάνου Βαλαωρίτη. Μάλιστα το είχα μάθει όλο απ’ έξω κι ακόμα θυμάμαι αρκετούς στίχους. Όταν κι αν… λέω να συνεχίσω την παράδοση.

ΔΦ: Love is Blue

Ποιον rock/metal καλλιτέχνη θα ήθελες να δεις για ένα 24ωρο αόρατος (-η);

Β: Το ’χω κάνει με τον Ozzy στο “The Osbournes”.

Αν ήσουν manager rock/metal συγκροτημάτων, ποια μπάντα θα προσπαθούσες να φέρεις στην Ελλάδα;

Β: Rancid

ΔΤ: Bruce Spingsteen

1Ποιο rock/metal τραγούδι θα ήθελες να είχες τραγουδήσει και ποιο αντίστοιχα να είχες γράψει;

Β: The greatest song in the world, όπως υπονοούν και οι Tenacious D: Led Zeppelin – “Stairway to Heaven”.

Ποια μουσική πλατφόρμα επιλέγεις συχνότερα για τις μουσικές σου επιλογές και αναζητήσεις και γιατί;

Β: Bandcamp, γιατί μπορείς να ακούσεις και να αγοράσεις επιτόπου κι απευθείας από την μπάντα και Υoutube για ευκολία.

ΔΦ: Spotify

Cd, mp3 ή κάτι άλλο;

Β: Βινύλιο, cd και μετά το χάος…

ΔΤ: Όλα

ΔΦ: Απ’ όλα!

Aν ήσουν μουσικός on tour, σε ποιες χώρες και πόλεις θα ήθελες οπωσδήποτε να περιοδεύσεις με την μπάντα σου;

Β: Νότια Ασία και Ινδοκίνα.

ΔΤ: Σε όλες.

Moυσική εκπομπή στο ραδιόφωνο που άκουγες ή συνεχίζεις ν’ ακούς…

Β: Άκουγα μία στον Ατλαντίς πολύ παλιά, δε θυμάμαι όνομα. Πλέον δεν ακούω κάποια συγκεκριμένη.

Αν ήσουν μουσικός παραγωγός, ποιον ροκ καλλιτέχνη ή συγκρότημα θα καλούσες στην πρώτη σου εκπομπή;

Β: Σάκη Τόλη (Rotting Christ)

ΔΤ: Eric Burdon

Aν είχες μουσική εκπομπή στο ραδιόφωνο, πώς θα την ονόμαζες;

Β: «Ράδιο Κατάληψη», στανταράκι.

ΔΤ: “Perfect Strangers”

Ποιο τραγούδι, rock/metal μπαλάντα, θ’ αφιέρωνες στον (-η) συνοδό σου, στο πρώτο ραντεβού και ποιο θα χόρευες ευχαρίστως μαζί του (-ης);

Β: “Samba Pa Ti” από Santana. Φοβερά αισθησιακό κομμάτι. Eπίσης, είναι instrumental και δε μπορείς να παρεξηγηθείς – μιας και είναι πρώτο ραντεβού!

Έχεις πικάπ στο σπίτι σου; Aν ναι, είσαι μήπως συλλέκτης δίσκων; Αν όχι, θ’ αγόραζες έναν δίσκο, αν ήταν η μοναδική μορφή στην οποία κυκλοφορούσε κι ήταν από τους αγαπημένους σου;

Β: Ναι, ναι και ναι.

ΔΤ: Ναι σε όλα.

Το καλύτερο rock/metal ελληνικό και ξένο συγκρότημα όλων των εποχών

Β: Τώρα μπλέξαμε! Το καλύτερο είναι πάρα πολύ σχετικό, οπότε θα βάλω στην εξίσωση τη δισκογραφία σε συνδυασμό με τη διάρκεια/συνέπεια και το προσωπικό γούστο. Rotting Christ και Judas Priest.

ΔΤ: Τρύπες

Η πιο αδικημένη ελληνική ή/και ξένη rock/metal μπάντα ή καλλιτέχνης

Β: Psychotic Waltz, αγαπημένη μπάντα, φοβερές μουσικές! Αν και ήταν διαλυμένοι για πολλά χρόνια, θα τους άξιζε να είναι πιο ψηλά.

O επιδραστικότερος Έλληνας και ξένος ροκ καλλιτέχνης

Β: Δύσκολο, δύσκολο… Σιδηρόπουλος & Iommi.

ΔΤ: Bob Dylan

Η πιο μαγευτική φωνή που έχεις ακούσει στη ζωή σου (όχι απαραίτητα από τη μουσική)

Β: Freddie Mercury στο “Teo Torriatte” των Queen. Ανατριχιάζω κάθε φορά.

31. Ο πιο ροκ Έλληνας ηθοποιός και ο πιο ροκ σκηνοθέτης στην Ελλάδα και το εξωτερικό (σε θέατρο και κινηματογράφο)

Β: Τάκης Σπυριδάκης / Jim Jarmusch, χωρίς πολλή σκέψη, γιατί θα καώ…

Ποιο πρόσφατο τραγούδι από τις «Τάσεις» στο Youtube, ντράπηκες που «έπιασες» τον εαυτό σου να το σιγοτραγουδά και να πατάει το repeat;

Β: Δεν είμαι πολύ των τάσεων, αλλά πρόσφατα άκουσα το “Cheap Thrills” και μπορώ να πω πως και μου ψιλοάρεσε και δεν ντράπηκα και τόσο… Εντάξει, δεν το έβαλα στο repeat κιόλας! Πολύ ευχάριστο, πάντως, κομμάτι γενικά και κυρίως απέχει θεματικά από τις περισσότερες τάσεις των ημερών, όπου το χρήμα και το φαίνεσθαι είναι υπεράνω όλων.

Ποιον φίλο (-η) σου θ’ ανέβαζες, αν μπορούσες, στο stage ενός φεστιβάλ συγκροτημάτων, για να του (-ης) ευχηθείς για τα γενέθλιά του (-ης), χωρίς να τον (την) έχεις προειδοποιήσει;

Β: Μάλλον κανέναν, θα ντρεπόμουν πιστεύω. Ίσως κάποιον φίλο μουσικό, ώστε να τζαμάρουμε κιόλας.

Σκοτώνει η πειρατεία τη μουσική; Nαι ή όχι και γιατί;

Β: Όχι, η μουσική δεν πεθαίνει τόσο εύκολα. Σκοτώνει, σίγουρα, τη μουσική βιομηχανία, όπως την ξέραμε.

ΔΤ: Τη μουσική ή τη μουσική βιομηχανία;

ΔΦ: Δεν είναι τόσο εύκολο να σκοτώσεις τη μουσική.

Ταινία που θα ήθελες να έχεις γράψει το soundtrack

Β: Πολύ δύσκολο να διαλέξω, θα πω 3 από τις 43: “Jesus Christ Superstar”, “Nightmare before Christmas”, “Song of the Sea”.

ΔΦ: “Trainspotting”

Kαλλιτέχνης ή συγκρότημα που θ’ άξιζε να περιμένεις στη σειρά για ένα εισιτήριο συναυλίας

Β: Όποια συναυλία επιλέγω να πάω, είμαι διατεθειμένος να περιμένω στην ουρά, είναι μέρος της διαδικασίας κι αξιολογείται εκ των υστέρων.

ΔΤ: Herbie Hancock

Το πιο ροκ ελληνικό νησί σήμερα και μετά από δέκα χρόνια

Β: Ίσως η Γαύδος, ίσως…

ΔΤ: Εύβοια

Θεατρική παράσταση περασμένων ετών, που θα ήθελες να παίξεις

Β: Dirty Granny Tales – Rejection, καταπληκτική δουλειά!

Η πιο ροκ τηλεοπτική σειρά ever στην ελληνική τηλεόραση

Β: Απαράδεκτοι, καραμακράν…

Ποιον τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό αστέρα έχεις ονειρευτεί τουλάχιστον μία φορά ότι τον (την) έχεις φιλήσει;

Β: Χαχα, πραγματικά δε θυμάμαι! Μου άρεσε πολύ η Rachel Weisz, θα μπορούσε να είναι αυτή.

«Ο έρωτας είναι θέμα φυσικής, ο γάμος χημείας». Σχολίασε

Β: Ο γάμος, μάλλον, είναι θέμα φυσικής επιλογής. Only the strong survive!

ΔΤ: Και το διαζύγιο μαθηματικών.

ΔΦ: Ο έρωτας είναι θέμα χημείας και ο γάμος θέμα φυσικής αντοχής.

«Τα ναρκωτικά είναι ένα στοίχημα με το μυαλό σου». Σχολίασε

Β: Όπως, σχεδόν, τα πάντα σε αυτή τη ζωή.

Born to be wild… συνέχισε τη φράση με δικά σου λόγια

Β: Slave to the grind (εντάξει είναι από Skidrow αυτό)

ΔΤ: Wild be, to born

Dj, για πρώτη φορά, από σπόντα, σε rock club της Αθήνας. Mε ποιο τραγούδι ανοίγεις το set σου και με ποιο το κλείνεις;

Β: Άνοιγμα με Megadeth – “Skin O’ My Teeth” κι όπου πάει..

ΔΤ: “Rumble” από Link Wray για αρχή και κλείσιμο με “Soul Kitchen” από Doors.

Η rock/metal μουσική είναι «μουσική του διαβόλου»… Σχολίασε

Β: Χαχα, μικρός είχα ένα βιβλίο που, δυστυχώς, έχω χάσει, το οποίο έλεγε όλα αυτά τα περί ροκ και σατανισμού. Ήταν πολύ αστείο… Το ψάχνω ακόμα!

ΔΤ: Η μουσική είναι για όλους.

ΔΦ: Είμαι ένα τσιπάκι τόσο δα…

Ταινία μικρού μήκους που σ΄εντυπωσίασε

Β: “The Caller” του Jeremy Levis.

Aν η καραντίνα και ο ιός ήταν στίχος και τραγούδι, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί;

Β: Μου ήρθαν δύο: 1. «Είμαι σε μια γλάστρα στο σαλόνι, άντε το ταβάνι με πλακώνει», Τζίμης Πανούσης – «Φυσική Ιστορία».

2. “Sucking my milk from the venomous tit of the state”, Deep Purple – “Time for Bedlam”.

Ποιος rock/metal καλλιτέχνης, θα ήθελες να σου τραγουδήσει και να σου αφιερώσει ένα τραγούδι από το σπίτι του, σε live μετάδοση, στο διάστημα του «εγκλεισμού», λόγω του ιού;

Β: Sting. Έχει κάνει ένα φοβερό home session με τον Shaggy. Πραγματικά σου φτιάχνουν τη διάθεση!

ΔΤ: Tom Waits

«Αν δεν υπήρχε o κορωνοϊός, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε». Σχολίασε

Β: Πιστεύω ότι ο covid ήταν μια καλή ευκαιρία για κάποιους να περάσουν ακόμα πιο κατασταλτικά μέτρα και να δικαιολογήσουν άλλο ένα οικονομικό κραχ αλλά μέχρι εκεί. Το σίγουρο είναι ότι κάτι αντίστοιχο θα εφεύρει η ίδια η φύση για να μας ξεφορτωθεί. Και πολύ καλά θα κάνει, είναι θέμα επιβίωσής της.

ΔΦ: Ααα, δεν τον εφηύραμε;

Με το χέρι στην καρδιά, ποια ήταν η λιγότερο… ροκ ερώτηση από τις σαράντα εννιά προηγούμενες;

Β: Μάλλον αυτή με τον γάμο.

ΔΦ: Η 40η. (σ.σ. Ποιον τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό αστέρα έχεις ονειρευτεί τουλάχιστον μία φορά ότι τον (την) έχεις φιλήσει;)

Oι SuperMoon στα Social Media:

https://www.facebook.com/supermoongr

https://www.instagram.com/supermoongr/

https://supermoongr.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/channel/UC6cBLFr44QhLYvw_rG_gkCw/videos

Email: supermoongr@gmail.com