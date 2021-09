Της Μάρθας Γιαννακίδου & του Νίκου Κολίτση (Rock Αποδράσεις ‘zine)

Oι ελληνόφωνοι hard rockers Αυτόπτες Μάρτυρες παίζουν «Παράξενα Παιχνίδια» στο τραπέζι του Rock Outing Series -που γίνεται… διψήφιο (Νο11), σ’ ένα ακόμη «ταξίδι», «Κορώνα γράμματα», στους «άδειους δρόμους» του Rock Αποδράσεις ‘zine-, μ’ ένα concept συνέντευξης 50 ερωτήσεων.

Η πενταμελής μπάντα από τα Ιωάννινα, βρίσκεται σε πλήρη παράταξη (Θοδωρής Λυκογιώργος: κιθάρα/φωνή, Ορέστης Ευαγγέλου: κιθάρα/τζουράς, Χρήστος Λαδόπουλος: μπάσο, Μαρία Μοσχέτα: πλήκτρα & Γιώργος Μέμος: ντραμς), «με γεμάτα τα ποτήρια κι ανοιχτά τα παραθύρια, με αγέρα μεθυσμένο και τρελό, στα τραπέζια ξαπλωμένοι με τη μοίρα ξεχασμένη, με ξεκούρδιστες φωνές κι άδειο μυαλό»… («Από Ρε»)

Άλλωστε… «δε θ’ αλλάξει ο χρόνος, δε γυρνούν οι στιγμές, στο ταξίδι σου μόνος με τις μνήμες του χθες, μ’ έχει πιάσει μια λύπη κι η στιγμή με μισεί, τώρα αδειάσαν οι κήποι και στο δρόμο σου εσύ», («Ταξίδι»), σιγοψιθυρίζει η Μάρθα Γιαννακίδου, προσπαθώντας να αποδεχτεί το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπώρου…

Oι Αυτόπτες Μάρτυρες έχουν δύο κυκλοφορίες στο ενεργητικό τους (E.p. Στον βυθό, 2016 και Παράξενα Παιχνίδια, 2018)

1. Ποιο ήταν το αγαπημένο rock/metal συγκρότημα της εφηβικής σου ηλικίας;

Θοδωρής: Σε ηλικία 9 ετών έμαθα τους Guns ‘n’ Roses, στα χρυσά τους χρόνια και μέχρι και σήμερα τους έχω πολύ ψηλά.

Χρήστος: Μεταξύ πολλών άλλων συγκροτημάτων εκείνης της εποχής, θα διαλέξω κι εγώ τους Guns ‘n’ Roses.

Ορέστης: Deep Purple, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ήταν άλλωστε και η πρώτη μου επαφή με το είδος.

Μαρία: Metallica και System of a Down.

Γιώργος: Εγώ είμαι ένα βήμα παραπέρα. Πάντα αγαπούσα πολύ τους Megadeth.

2. Ποιο ήταν το πιο ροκ εμφανισιακό ή ενδυματολογικό στοιχείο στην εφηβική, σχολική και μεταλυκειακή σου ζωή και ποιο είναι σήμερα;

Ορέστης: Ήταν και είναι ακόμα το μαύρο δερμάτινο τζάκετ μου σε biker γραμμή. All time classic.

Θοδωρής: Στα 90’s φορούσαμε τα περίφημα fly (πολλές φορές ανάποδα, άσε…), τα γνωστά άρβυλα και σκισμένα τζιν. Είχα και μακρύ σγουρό μαλλί… Σήμερα θα έλεγα στενά τζιν.

Γιώργος: Θα έλεγα το πιο κοινό χαρακτηριστικό, τα μακριά μαλλιά.

Μαρία: Κλασικά, μαύρα νύχια βαμμένα, παντελόνι φαρδύ με αλυσίδα στο πλάι και γάντια κομμένα!

Χρήστος: Εκείνα τα χρόνια grunge 90’s, για σήμερα δεν ξέρω να σου πω…

3. Ο ήρωας των παιδικών σου χρόνων κι ο αντίστοιχος… σημερινός.

Θοδωρής: Είχα και τον He-man, είχα και τους Thundercats, είχα και τα Χελωνονιντζάκια. Τώρα, με το αποτύπωμα της ωριμότητας και της εμπειρίας, έχω καταλήξει στους Thundercats!

Μαρία: Thundercats κι εγώ αλλά και Sailormoon!

Ορέστης: Στα παιδικά χρόνια, αναμφίβολα, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ως προσωπικότητα που συνδύαζε θαυμαστές ικανότητες αλλά και χαρακτήρα (ταπεινός και ήρεμος, χωρίς να προκαλέσει ποτέ). Σήμερα, μεταξύ αρκετών, θα ξεχώριζα τον Nikola Tesla, όντας πολύ μπροστά από την εποχή του αλλά και από το σήμερα.

4. Ποια είναι η μεγαλύτερη ομοιότητα και η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στον τραγουδιστή και στα υπόλοιπα μέλη ενός συγκροτήματος σε μια συναυλία; Ποιο εμπεριέχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και γιατί;

Γιώργος: Δε βλέπω διαφορές, θεωρώ ότι όλα είναι πάνω κάτω το ίδιο.

Ορέστης: Κάθε συγκρότημα λειτουργεί ως ομάδα ή ακόμα καλύτερα ως οικογένεια. Όταν αυτό γίνει κτήμα των μελών, τότε όλα είναι πιο εύκολα. Η διαφορά, από τη δική μου οπτική γωνία, έγκειται στο γεγονός ότι ο frontman αποτελεί τον «καθρέφτη» του συγκροτήματος αλλά και τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε παίκτη και θεατή. Χρησιμοποιώ τον όρο καθρέφτης, διότι πίσω από αυτόν έχουμε ισότιμα μέλη.

Θοδωρής: Συμφωνώ απόλυτα με τον Ορέστη, με την προσθήκη ότι ο ντράμερ είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί συνεχώς τα τέσσερα άκρα του. Σίγουρα έχει κι αυτό την ιδιαίτερη δυσκολία του.

5. Θα δεχόσουν να συμμετάσχεις ως ηθοποιός σ’ ένα video clip ακραίου death/black metal συγκροτήματος;

Θοδωρής: Αν ο ρόλος που θα μου έδιναν να ερμηνεύσω μου «πήγαινε», σίγουρα.

Ορέστης: Δεν είμαι αφοριστικός απέναντι σε οποιοδήποτε είδος μουσικής. Παρ’ όλα αυτά δε θα το έκανα, διότι τα μουσικά αυτά ρεύματα δε μου ταιριάζουν.

Γιώργος: Ίσως, γιατί όχι;

6. Αν μπορούσες να παίξεις ένα μουσικό όργανο σ’ ένα rock/metal συγκρότημα της αρεσκείας ή των ονείρων σου, ποιο θα ήταν αυτό και σε ποια μπάντα, ελληνική ή/και ξένη;

Μαρία: Φυσικά πλήκτρα στους Deep Purple.

Ορέστης: Χμμ… Ρυθμική κιθάρα στους Metallica για τα γκρουβάτα θρασορίφ.

Γιώργος: Ντραμς στους Megadeth.

Χρήστος: Μπάσο στους Τρύπες.

Θοδωρής: Πιάνο στους Beatles.

7. Ο πιο εθιστικός και χιλιοτραγουδισμένος (από σένα) στίχος rock/metal τραγουδιού.

Θοδωρής: “I ain’t gonna live forever”.

Ορέστης: ‘’Oh no, oh no, not me, I did it my way’’ (για μένα είναι ροκ).

Γιώργος: Μου βάζεις δύσκολα, είναι πολλοί.

Μαρία: “I cry when angels deserve to die” (Chop Suey).

8. Aν δεν είχε εφευρεθεί η μουσική, με τι θα μπορούσες να την αντικαταστήσεις;

Χρήστος: Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή χωρίς μουσική, αλλά αν έπρεπε να επιλέξω κάτι, θα ήταν φωτογραφία και ζωγραφική.

Μαρία: Κλασικό μπαλέτο.

Θοδωρής: Ο Νίτσε είχε πει: «Χωρίς τη μουσική, η ζωή θα ήταν ένα λάθος».

Ορέστης: Στη περίπτωση αυτή η φράση «ουδείς αναντικατάστατος» πέφτει στο κενό. Παρ’ όλα αυτά θα αφιέρωνα πολύ περισσότερο χρόνο στον αθλητισμό.

9. Ποιο rock/metal ελληνικό ή/και ξένο τραγούδι έχεις ποστάρει περισσότερες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Ορέστης: “Before I forget” (Slipknot).

Μαρία: Oτιδήποτε από Nighwish και System of a Down.

Θοδωρής: “Living on the edge” (Aerosmith).

10. Το πιο αγαπημένο rock/metal bar-club που έχεις πάει και θα συνιστούσες σε κάποιον που έχει τις… «μαύρες» του ή για… bachelor party

Θοδωρής: Έχοντας ζήσει κάποιο χρονικό διάστημα στη Θεσσαλονίκη, θα είχα να απαριθμήσω πολλά, liveάδικα και μη. Πολύ καλά έχω περάσει στο Άδυτο, στα Λαδάδικα.

Ορέστης: Eightball for sure…

11. Το πιο μεθυστικό ροκ ποτό ή cocktail που έχεις δοκιμάσει

Μαρία: Jack Daniels.

Ορέστης: Irish whiskey με ένα πάγο ή old fashioned. Διάλεξε και πάρε.

Θοδωρής: Jameson με δύο πάγους, ρακόμελο.

12. Το πιο στερεοτυπικά τετριμμένο αλλά αντιπροσωπευτικό rock motto και η πιο κολλητική ροκ ατάκα από βιβλίο, θεατρική παράσταση ή ταινία

Θοδωρής: “Expose yourself to your deepest fear; after that, fear has no power and the fear of freedom shrinks and vanishes. You are free” (Jim Morrison).

Ορέστης: “If you think you are too old for rock ‘n’ roll, then you are’’ (Lemmy).

13. Video clip rock/metal συγκροτήματος που έχεις ζηλέψει και θα ήθελες να έχεις πρωταγωνιστήσει

Ορέστης: Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι “Carnivals of Rust”.

Θοδωρής: “November Rain”.

14. Η rock/metal συναυλία που δε θα ξεχάσεις ποτέ μέχρι σήμερα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό…

Θοδωρής: Scorpions το 2008 στα Ιωάννινα. O παλμός που έδωσαν (δεδομένης και της ηλικίας τους), ήταν κάτι μοναδικό.

Μαρία: Θα συμφωνήσω, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη συναυλία.

Γιώργος: Megadeth στην Αθήνα το 2016.

Ορέστης: Deep Purple το 2011 στα Ιωάννινα. Είπαμε, αγαπημένη εφηβική μπάντα είναι αυτή…

15. Με ποιο τραγούδι σε νανούριζαν βρέφος (σ.σ. ή τουλάχιστον σου λένε ότι σε νανούριζαν) και με ποιο θα νανούριζες εσύ το μωρό σου (σ.σ. όταν και αν…);

Θοδωρής: Πέρασαν πολλά πολλά χρόνια από όταν ήμουν βρέφος, δε δύναμαι να θυμάμαι. Για το παιδί μου θα διάλεγα το “Good Night” των Beatles, είναι της «θεματολογίας».

Ορέστης: Με νανούριζαν με το “What a wonderful world” (Louis Armstrong). Θα νανουρίζω (κάποτε) με το “Planet Caravan” (Black Sabbath).

16. Ποιον rock/metal καλλιτέχνη θα ήθελες να δεις για ένα 24ωρο αόρατος (-η);

Γιώργος: Αόρατος; Κανέναν.

Ορέστης: Hetfield για όλο το πακέτο, με ή χωρίς κιθάρα στα χέρια. Να μπορούσαμε, όμως, να πούμε και τίποτα…

Θοδωρής: Paul McCartney. Mου κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση η θετική ενέργεια που βγάζει στα τραγούδια και τις συνεντεύξεις του.

17. Αν ήσουν manager rock/metal συγκροτημάτων, ποια μπάντα θα προσπαθούσες να φέρεις στην Ελλάδα;

Θοδωρής: Metallica, The Who και προφανώς Guns ‘n’ Roses.

Μαρία: Rammstein, System of a Down και Nightwish.

Ορέστης: Tool, Rammstein και Metallica.

Γιώργος: Megadeth.

18. Ποιο rock/metal τραγούδι θα ήθελες να είχες τραγουδήσει και ποιο αντίστοιχα να είχες γράψει;

Ορέστης: Θα ήθελα να είχατραγουδήσει το “Baba O’ Riley” (The Who) και να είχα γράψει το “Kashmir” (Led Zeppelin).

Μαρία: Φυσικά το “Stairway to Heaven” ή το “Bohemian Rhapsody”.

Θοδωρής: “A day in the life” (Beatles).

19. Ποια μουσική πλατφόρμα επιλέγεις συχνότερα για τις μουσικές σου επιλογές και αναζητήσεις και γιατί;

Θοδωρής: Αφού ενημερωθώ στοχευμένα από τα social media και συγκεριμένα sites, το YouTube.

Γιώργος: YouTube κι εγώ.

Ορέστης: Είμαι σε φάση μετάβασης από το YouTube στο Spotify, διότι είναι περισσότερο στοχευμένο στη μουσική κι επιπλέον λείπουν οι διαφημίσεις.

Μαρία: Spotify.

20. Cd, mp3 ή κάτι άλλο;

Ορέστης: Cd μιας και το έζησα περισσότερο και βινύλιο για το vintage της υπόθεσης. Είχε άλλη αίγλη να μαζεύεις λεφτά για να πάρεις έναν δίσκο το ΣΚ και μετά να κάθεσαι να διαβάζεις το booklet λέξη προς λέξη, ενώ παίζει στη λούπα.

Θοδωρής: Έχοντας προλάβει το βινύλιο και τις πάλαι ποτέ κασέτες, βινύλιο.

Γιώργος: Θα έλεγα το mp3, γιατί είναι πιο ευέλικτο στη χρήση.

21. Aν ήσουν μουσικός on tour, σε ποιες χώρες και πόλεις θα ήθελες οπωσδήποτε να περιοδεύσεις με την μπάντα σου;

Θοδωρής: Όλη την Ευρώπη και Αμερική προφανώς.

Γιώργος-Μαρία: Σκανδιναβία και Αργεντινή.

Ορέστης: Γερμανία, Αγγλία, Σκανδιναβία και σίγουρα Η.Π.Α.

22. Moυσική εκπομπή στο ραδιόφωνο που άκουγες ή συνεχίζεις ν’ ακούς…

Ορέστης: Ομολογώ ότι δεν είχα ή έχω κάποια αμιγώς μουσική εκπομπή που να ακολουθώ πιστά. Θα πάω 100% με το Fightclub.

23. Αν ήσουν μουσικός παραγωγός, ποιον ροκ καλλιτέχνη ή συγκρότημα θα καλούσες στην πρώτη σου εκπομπή;

Ορέστης: Till Lindemann, με ή χωρίς τους υπόλοιπους Rammstein, για να ξεκινήσω με το πόδι πατημένο στο γκάζι!

Θοδωρής: Alice Cooper.

24. Aν είχες μουσική εκπομπή στο ραδιόφωνο, πώς θα την ονόμαζες;

Θοδωρής: “Live is to rock”.

Ορέστης: “Knob to 11”. Οι κιθαρίστες θα με νιώσουν, χαχα…

25. Ποιο τραγούδι,rock/metal μπαλάντα, θ’ αφιέρωνες στον (-η) συνοδό σου, στο πρώτο ραντεβού και ποιο θα χόρευες ευχαρίστως μαζί του (-ης);

Ορέστης: “Catch the rainbow”, ως αφιέρωση. Ως προς τον χορό, άστο καλύτερα, δε θα ήθελες να το δεις.

Θοδωρής: “Wonderful tonight” από Eric Clapton.

26. Έχεις πικάπ στο σπίτι σου; Aν ναι, είσαι μήπως συλλέκτης δίσκων; Αν όχι, θ’ αγόραζες έναν δίσκο, αν ήταν η μοναδική μορφή στην οποία κυκλοφορούσε κι ήταν από τους αγαπημένους σου;

Θοδωρής: Έχω, αλλά έχει να δουλέψει δεκαετίες, πιο πολύ μουσειακή αξία έχει. Σίγουρα θα αγόραζα δίσκο.

Ορέστης: Δεν έχω πικάπ. Έχω, όμως, κάποια βινύλια από τον πατέρα μου (Pink Floyd), τα οποία και διατηρώ σαν τα μάτια μου.

27. Το καλύτερο rock/metal ελληνικό και ξένο συγκρότημα όλων των εποχών.

Μαρία: Socrates και Metallica αντίστοιχα.

Ορέστης: Από Ελλάδα θα επιλέξω τους Socrates κι από εξωτερικό Led Zeppelin, εντελώς υποκειμενικά.

Θοδωρής: Η κουβέντα περί αγαπημένου και καλύτερου είναι υποκειμενική. Θα διάλεγα Παύλο Σιδηρόπουλο, αν και όντως οι Socrates ήταν κάτι εξωπραγματικό για τα ελληνικά δεδομένα. Ξένο συγκρότημα οι Beatles.

28. Η πιο αδικημένη ελληνική ή/και ξένη rock/metal μπάντα ή καλλιτέχνης.

Ορέστης: Πάλι Socrates, γιατί θεωρώ ότι για διάφορους λόγους δεν άγγιξαν το ταβάνι τους.

Θοδωρής: Για ελληνική θα συμφωνήσω με τον Ορέστη, για ξένη οι Doors. Θα είχαν πάρα πολλά να δώσουν ακόμα, αν δεν είχε γίνει το μοιραίο σε τόσο μικρή ηλικία.

29. O επιδραστικότερος Έλληνας και ξένος ροκ καλλιτέχνης.

Ορέστης: Στο ροκ πλαίσιο, από εγχώρια ο Σιδηρόπουλος. Από την υπόλοιπη υδρόγειο, o David Bowie ήταν, όντως, μία εξαιρετικά χαρισματική φυσιογνωμία.

Θοδωρής: Θα προσέθετα τον James Hetfield στον «χώρο» του. Έβαλε το heavy σε πολλά σπίτια που μέχρι τότε δεν το προτιμούσαν ιδιαίτερα.

30. Η πιο μαγευτική φωνή που έχεις ακούσει στη ζωή σου (όχι απαραίτητα από τη μουσική)

Γιώργος: Ronnie James Dio.

Θοδωρής: David Bowie. Μια φωνή, πολλές οκτάβες, 5-6 χροιές.

Μαρία: Dio και Tarja Turunen από Nightwish.

Ορέστης: Έχω αδυναμία στον Corey Taylor.

31. Ο πιο ροκ Έλληνας ηθοποιός και ο πιο ροκ σκηνοθέτης στην Ελλάδα και το εξωτερικό (σε θέατρο και κινηματογράφο)

Ορέστης: Γούσταρα και γουστάρω τον Σάκη Μπουλά. Από σκηνοθέτη τον Τσαφούλια, γιατί τόλμησε να κινηθεί πέρα απ’ τα συνηθισμένα ελληνικά τηλεοπτικά δρώμενα και στάθηκε αξιοπρεπέστατα στον χώρο. Από εξωτερικό, θα περιοριστώ στον Francis Coppola για την τριλογία του “The Godfather”.

Θοδωρής: Στην Ελλάδα, σίγουρα, Βλάσης Μπονάτσος, γιατί μεγάλωσα με τους Απαράδεκτους. Στο εξωτερικό, μετά τους Αναλώσιμους, ο Σταλόνε…

32. Ποιο πρόσφατο τραγούδι από τις «Τάσεις» στο Youtube, ντράπηκες που «έπιασες» τον εαυτό σου να το σιγοτραγουδά και να πατάει το repeat;

Ορέστης: Artbat, Sailor & I – Best of me. Και δεν ντράπηκα καθόλου.

33. Ποιον φίλο (-η) σου θ’ ανέβαζες, αν μπορούσες, στο stage ενός φεστιβάλ συγκροτημάτων, για να του (-ης) ευχηθείς για τα γενέθλιά του (-ης), χωρίς να τον (την) έχεις προειδοποιήσει;

Θοδωρής: Τον Γιώργο τον ψηλό. Είμαστε δεκαετίες φίλοι και γουστάρει πολύ κι αυτός αυτή τη μουσική.

Ορέστης: Τον Χρήστο Δήμα, για να τζαμάρουμε μαζί μετά τις ευχές.

34. Σκοτώνει η πειρατεία τη μουσική; Nαι ή όχι και γιατί;

Θοδωρής: Είναι λίγο ισοπεδωτική και «βαριά» η έκφραση, αλλά οπωσδήποτε αφαίρεσε κίνητρα για νέους μουσικούς να ξεκινήσουν κάτι. Και για τους πιο «φτασμένους» να βασίζονται μόνο στα lives.

Ορέστης: Λειτουργούσε ανασταλτικά, κυρίως, για σχήματα μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, καθώς περιόριζε έσοδα στα οποία, εν πολλοίς, βασιζόταν και η επιβίωση των σχημάτων αυτών. Πλέον, σχεδόν όλες οι μπάντες βασίζονται, ως επί το πλείστον, στις συναυλίες, οπότε και η επιρροή από την πειρατεία σχεδόν εξανεμίστηκε.

Γιώργος: Πιστεύω πως ναι, ουσιαστικά γκρέμισε το κίνητρο της δημιουργικότητας.

35. Ταινία που θα ήθελες να έχεις γράψει το soundtrack

Ορέστης: Star Wars

Θοδωρής: Braveheart

36. Καλλιτέχνης ή συγκρότημα που θ’ άξιζε να περιμένεις στη σειρά για ένα εισιτήριο συναυλίας

Γιώργος: Megadeth

Θοδωρής: The Who

Ορέστης: Pink Floyd & The Who

37. Το πιο ροκ ελληνικό νησί σήμερα και μετά από δέκα χρόνια

Ορέστης: Κρήτη και Κρήτη. Γιατί έτσι…

Θοδωρής: Δεν έχω πάει σε πολλά, αλλά εξ ακοής θαρρώ η Ίος και η Σαμοθράκη.

38. Θεατρική παράσταση περασμένων ετών, που θα ήθελες να παίξεις.

Θοδωρής: Οποιοδήποτε μιούζικαλ του Broadway.

Ορέστης: Δε με λες και σχετικό με το θέατρο για ν’ απαντήσω.

39. Η πιο ροκ τηλεοπτική σειρά ever στην ελληνική τηλεόραση

Ορέστης: Εγκλήματα.

Θοδωρής: Προφανώς Εγκλήματα, λίγο πιο πριν, όμως, υπήρξαν σειρές, όπως Οι Αυθαίρετοι και το Εκμέκ Παγωτό, εξαιρετικά cult για την εποχή τους.

40. Ποιον τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό αστέρα έχεις ονειρευτεί τουλάχιστον μία φορά ότι τον (την) έχεις φιλήσει;

Θοδωρής: Jennifer Aniston.

Ορέστης: Για να είμαι ειλικρινής, δε θυμάμαι. Όχι ότι δεν υπάρχει βέβαια…

41. «Ο έρωτας είναι θέμα φυσικής, ο γάμος χημείας». Σχολίασε

Ορέστης: Στο πρώτο σκέλος, συνδυασμός πολλών με πρωταγωνιστή την τύχη. Το δεύτερο σκέλος θα απαντηθεί σε βάθος χρόνου ελλείψει εμπειρίας.

Θοδωρής: Πάλι είναι ισοπεδωτικό «σύνθημα». Προφανώς κι είναι άλλο το εφηβικό σκίρτημα που είχαμε, όταν βλέπαμε στην τάξη το κορίτσι που μας άρεσε κι άλλο πράγμα η μακρόχρονη συμβίωση (με τη φθορά της καθημερινότητας) δύο ανθρώπων.

42. «Τα ναρκωτικά είναι ένα στοίχημα με το μυαλό σου». Σχολίασε

Θοδωρής: Μπορεί στην αρχή, στη συνέχεια (με τα βαριά) γίνεται στοίχημα και με το σώμα κι εκεί δυσκολεύουν περισσότερο τα πράγματα.

Ορέστης: Στο δικό μου μυαλό είναι απλώς επιλογή. Αλλά σίγουρα είναι μία άποψη έξω απ’ τον χορό, γι’ αυτό και δεν είναι παγιωμένη.

Γιώργος: Σε όλα τα πράγματα στη ζωή χρειάζεται να υπάρχει ένα μέτρο.

43. Born to be wild… συνέχισε τη φράση με δικά σου λόγια

Ορέστης: Θα βάλω στίχους στο μπλέντερ. Do it with your way. Thus, try to be your own personal hero.

Θοδωρής: …and wild may I die.

44. Dj, για πρώτη φορά, από σπόντα, σε rock club της Αθήνας. Mε ποιο τραγούδι ανοίγεις το set σου και με ποιο το κλείνεις;

Θοδωρής: Ξεκινάω με το “Do you read me?” από Rory Gallagher και κλείνω με το “Still of the Night” από Whitesnake.

Ορέστης: Ξεκίνημα με το ‘’Fuel’’. Salute με το “For those about to rock’’.

45. Η rock/metal μουσική είναι «μουσική του διαβόλου»… Σχολίασε

Ορέστης: Από πότε είναι αυτή η συνέντευξη;;; (θα έλεγε κάποιος). Πέρα απ’ την πλάκα τώρα, πρόκειται ξεκάθαρα για μια απαρχαιωμένη μαλ@@@@.

Μαρία: Είναι μια παρωχημένη άποψη που κάποτε την υποστήριζαν πολύ συντηρητικά μυαλά. Σήμερα δε νομίζω να ισχυρίζεται κανείς κάτι τέτοιο.

Γιώργος: Ε, είναι τουλάχιστον αστείο.

Θοδωρής: Όταν πρωτοξεκίνησαν να διακινούνται τέτοιες γελοίες απόψεις, η ανθρωπότητα ήταν σε μια άλλη φάση (και προφανώς η Ελλάδα ακόμα χειρότερα). Η τέχνη και ο πολιτισμός προχωράνε και δεν κοιτάνε πίσω, παρά μόνο για να πουν: «δες, ρε, εσύ πού ήμασταν».

46. Ταινία μικρού μήκους που σ΄εντυπωσίασε.

Ορέστης: “MAN” του Steve Cutts.

47. Aν η καραντίνα και ο ιός ήταν στίχος και τραγούδι, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί;

Θοδωρής: “I want to break free” (Queen).

Ορέστης: “I need a voice to let myself, to let myself go free” (St. Anger).

48. Ποιος rock/metal καλλιτέχνης, θα ήθελες να σου τραγουδήσει και να σου αφιερώσει ένα τραγούδι από το σπίτι του, σε live μετάδοση, στο διάστημα του «εγκλεισμού», λόγω του ιού;

Γιώργος: Dave Mustaine

Ορέστης: Yποθετική ερώτηση-υποθετική απάντηση. “Bohemian Rhapsody” (Freddie Mercury).

Θοδωρής: “Let it Be” (Paul McCartney).

49. «Αν δεν υπήρχε o κορωνοϊός, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε». Σχολίασε

Θοδωρής: Σε όλη αυτήν την περίοδο αναδείχτηκαν πολλά. Πέρα από τη μεγάλη δουλειά της επιστήμης, παρατηρήθηκαν πολλές ανθρώπινες συμπεριφορές που με τις «κανονικές» συνθήκες δεν έβγαιναν στην επιφάνεια (άρα δεν ήταν «κανονικές» οι συνθήκες). Μαθαίνουμε και προχωράμε.

Ορέστης: Σε μερικά χρόνια πιθανότατα θα λέμε «ευχαριστώ» για την ύπαρξη του Covid-19, καθώς η ιατρική σημειώνει άλματα σε σχέση με τη θεραπεία ανίατων, έως σήμερα, ασθενειών, χάρη στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών αλλά και την εφαρμογή σε μαζική κλίμακα νέων σχετικά τεχνολογιών παραγωγής φαρμάκων που συμβαίνει την τελευταία διετία.

Γιώργος: Εννοείται είναι ό,τι καλύτερο.

50. Με το χέρι στην καρδιά, ποια ήταν η λιγότερο… ροκ ερώτηση από τις σαράντα εννιά προηγούμενες;

Ορέστης: H 50η με διαφορά!

Γιώργος: Ήταν πολλές.

Θοδωρής: Η 40η, να με σχωρνάτε…

Oι Aυτόπτες Μάρτυρες στα Social Media:

https://www.facebook.com/autoptesmartyres

https://aytoptesmartyres.bandcamp.com/album/2018

https://www.youtube.com/channel/UCWn27MeZckfq2yAyurjwCbQ/videos

E-mail: aytoptesmartyres@hotmail.com