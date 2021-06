Rock Outing Series No10: Distant Reality

Της Μάρθας Γιαννακίδου & του Νίκου Κολίτση (Rock Αποδράσεις ‘zine)

Distant Reality ονομάζεται το instrumental solo project του πολυοργανίστα Θεόδωρου Σταματιάδη, drummer των Αθηναίων metalcorers System Decay, που αφήνει το synthwave/dark synth & metal στίγμα του, μ’ έναconcept συνέντευξης (50 ερωτήσεων) για τον μεταλλικό paradise του Rock Outing Series (Νο10), στoν ουρανό του Rock Αποδράσεις ‘zine.

Αναζητώντας την “Eternal”… “Portal” και αντισταθμίζοντας το “Unreality” της φαντασίας, η “Rise of the dead”, μπορεί να σημάνει την αρχή μιας νέας “The Empire”, τουλάχιστον για το λογοτεχνικό background της Μάρθας Γιαννακίδου και του metal… μυθιστορήματός της, με soundtrack τους Distant Reality ήχους.

“Secret Rendezvous” oνομάζεται το τελευταίο single του Distant Reality project, που είναι το έκτο στη σειρά από το 2019 μέχρι σήμερα.

Ποιο ήταν το αγαπημένο rock/metal συγκρότημα της εφηβικής σου ηλικίας;

Ήταν, είναι και θα είναι οι Iron Maiden.

Ποιο ήταν το πιο ροκ εμφανισιακό ή ενδυματολογικό στοιχείο στην εφηβική, σχολική και μεταλυκειακή σου ζωή και ποιο είναι σήμερα;

Γενικά, ενώ ακούω metal από μικρός, η πιο metal ενδυμασία ήταν μαύρες μπλούζες και jeans. Δεν αισθάνθηκα ποτέ την ανάγκη να δείξω ότι ακούω αυτό το είδος μουσικής. Γι’αυτό και πολλές φορές, όταν αναφέρω ότι ακούω αυτή τη μουσική, λαμβάνω την απάντηση: «Αλήθεια; Δε σου φαίνεται». Γενικά το φαίνεσθαι είναι μια μεγάλη συζήτηση από μόνο του.

Ο ήρωας των παιδικών σου χρόνων κι ο αντίστοιχος… σημερινός

Από μικρός είχα αγάπη για τον Spiderman. Ειδικά την ταινία «Spiderman 1», την είχα λιώσει. Ευτυχώς πρόλαβα την εποχή των video clubs όπου πήγαινα μια φορά την εβδομάδα και για αρκετό καιρό δανειζόμουν μόνο αυτήν την ταινία, μέχρι που το αγόρασα… Πρέπει να υπάρχει ακόμη η κασέτα… μάλλον. Τωρινός ήρωας θα μπορούσα να πω ότι είναι ο Bruce Dickinson. Οι γνώσεις του, η εμπειρία ζωής και τα κατορθώματά του, θεωρώ πως είναι αξιοσημείωτα, αξιοζήλευτα (με την καλή έννοια πάντα). Είναι, άλλωστε, frontman σε μία από τις μεγαλύτερες metal μπάντες όλων των εποχών.

Ποια είναι η μεγαλύτερη ομοιότητα και η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στον τραγουδιστή και στα υπόλοιπα μέλη ενός συγκροτήματος σε μια συναυλία; Ποιο εμπεριέχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και γιατί;

Όταν ανεβαίνει ένα συγκρότημα στη σκηνή, τα βλέμματα πάντα πέφτουν στον frontman. Ο τραγουδιστής έχει ταυτιστεί, πλέον, με την ταυτότητα του συγκροτήματος. Ο αρχηγός μιας αγέλης θα μπορούσε να πει κανείς. Συνήθως είναι και το μέλος που μιλάει στο κοινό περισσότερο από τα άλλα. Είναι δύσκολη υπόθεση να είσαι το επίκεντρο των βλεμμάτων. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι ο frontman, πέρα από το τραγούδι, έχει να αναλάβει την επαφή με το κοινό. Η μεγαλύτερη ομοιότητα είναι ότι πέρα από τη δυσκολία, όλα τα μέλη είναι αναγκαίο να είναι ενεργά πάνω στη σκηνή, το καθένα με τον δικό του τρόπο. Πάνω απ’ όλα να γίνεται show, σωστά;

Θα δεχόσουν να συμμετάσχεις ως ηθοποιός σ’ ένα video clip ακραίου death/black metal συγκροτήματος;

Δεν είναι κάτι που έχω δοκιμάσει ποτέ. Ίσως και να το έκανα. Πού ξέρεις, μπορεί να τύχει κάποια στιγμή στο μέλλον.

Αν μπορούσες να παίξεις ένα μουσικό όργανο σ’ ένα rock/metal συγκρότημα της αρεσκείας ή των ονείρων σου, ποιο θα ήταν αυτό και σε ποια μπάντα, ελληνική ή/και ξένη;

Επειδή παίζω αρκετά χρόνια κιθάρα, θα ήθελα κάποια στιγμή το project “Distant Reality” να προχωρήσει και σε live band και να αναλάβω τον ρόλο του κιθαρίστα. Για ξένο συγκρότημα, εννοείται ότι θα ήθελα να παίξω κιθάρα στους Iron Maiden, αλλά πάντα το είχα όνειρο και για τους In Flames.

Ο πιο εθιστικός και χιλιοτραγουδισμένος (από σένα) στίχος rock/metal τραγουδιού

Δύσκολη ερώτηση… Eίναι τόσοι πολλοί… Ίσως κάποιος στίχος από το “Hallowed Be Thy Name” των Iron Maiden. Εκπληκτικοί στίχοι. Σε βάζουν σε μια ιστορία κάπως σκοτεινή και μυστήρια. Δεν ξέρεις τίποτα για τον πρωταγωνιστή του τραγουδιού. Αγαπημένο κομμάτι.

Aν δεν είχε εφευρεθεί η μουσική, με τι θα μπορούσες να την αντικαταστήσεις;

Δεν μπορώ να με φανταστώ χωρίς μουσική, αλλά αν έπρεπε, ίσως, να διάλεγα τη ζωγραφική. Ίσως θα ήταν καλή ευκαιρία να μάθω να ζωγραφίζω τα ανθρωπάκια καλύτερα κι όχι όπως τα ζωγράφιζα στην Α’ δημοτικού (και συνεχίζω έτσι…)

Ποιο rock/metal ελληνικό ή/και ξένο τραγούδι έχεις ποστάρει περισσότερες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Σίγουρα Iron Maiden. Φαντάζομαι το «Hallowed Βe Τhy Name» studio version αλλά και live (συγκεκριμένα Rock In Rio 2001).

Το πιο αγαπημένο rock/metal bar-club που έχεις πάει και θα συνιστούσες σε κάποιον που έχει τις… «μαύρες» του ή για… bachelor party

Δύο είναι αυτά που με κέρδισαν περισσότερο, το κλασικό Rainbow και το Second Skin, το οποίο δυστυχώς μας άφησε. Για bachelor party θα ήταν το Second Skin, λόγω των περίφημων shows του. Για κάποιον που έχει τις μαύρες του, μια βόλτα από Rainbow σε Maiden βραδιά, εγγυημένα θα του αλλάξει τη διάθεση.

Το πιο μεθυστικό ροκ ποτό ή cocktail που έχεις δοκιμάσει

Χωρίς πολλά λόγια, η μπύρα!

Το πιο στερεοτυπικά τετριμμένο αλλά αντιπροσωπευτικό rock motto και η πιο κολλητική ροκ ατάκα από βιβλίο, θεατρική παράσταση ή ταινία

Ίσως η φράση «Οι μεταλλάδες είναι κολλημένα μυαλά». Ενώ είναι στερεοτυπικό, υπάρχουν πάρα πολλά μυαλά που κατατάσσονται σε αυτήν την κατηγορία. Αυτή η ερώτηση μου θύμισε το κόμικ «Μεταλλάδες», του καλού μου φίλου και bandmate στους System Decay, Άρη Λάμπου. Από ταινία, σίγουρα η ατάκα “I’ll be back” από Terminator.

Video clip rock/metal συγκροτήματος που έχεις ζηλέψει και θα ήθελες να έχεις πρωταγωνιστήσει

Σίγουρα σε κάποιο video clip από Twisted Sister, όπως στο “We’re Not Gonna Take It”. Και το “Dragula” από Rob Zombie είναι ιδιαίτερο video. Μου αρέσει πολύ και η αισθητική των Slipknot στα video clips τους… Είναι δύσκολη επιλογή!

Η rock/metal συναυλία που δε θα ξεχάσεις ποτέ μέχρι σήμερα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό…

Iron Maiden, Rockwave Festival 2018. Δεν έχω λόγια..

Με ποιο τραγούδι σε νανούριζαν βρέφος (σ.σ. ή τουλάχιστον σου λένε ότι σε νανούριζαν) και με ποιο θα νανούριζες εσύ το μωρό σου (σ.σ. όταν και αν…);

Αν θυμάμαι καλά, όταν ήμουν στην κοιλιά ακόμη, Mozart! Εγώ θα έβαζα Maiden ή Scorpions.

Ποιον rock/metal καλλιτέχνη θα ήθελες να δεις για ένα 24ωρο αόρατος (-η);

Ίσως ο Bruce Dickinson ή o Matt Heafy βλέποντας να stream-άρει στο twitch για πολλές ώρες.

Αν ήσουν manager rock/metal συγκροτημάτων, ποια μπάντα θα προσπαθούσες να φέρεις στην Ελλάδα;

Είναι πολλές. As I Lay Dying, Killswitch Engage, Trivium, Avenged sevenfold, In Flames, Metallica. Μιλάμε για συγκροτήματα που δεν έρχονται συχνά ή δεν έχουν έρθει καθόλου.

Ποιο rock/metal τραγούδι θα ήθελες να είχες τραγουδήσει και ποιο αντίστοιχα να είχες γράψει;

Όλη τη δισκογραφία των Maiden ή και σε πιο μοντέρνα μονοπάτια Killwitch Engage ή Pantera.

Ποια μουσική πλατφόρμα επιλέγεις συχνότερα για τις μουσικές σου επιλογές και αναζητήσεις και γιατί;

Spotify,Youtube και Bandcamp. Μπορείς και στα τρία να βρεις πολύ εύκολα νέα μουσική. Το Spotify, αν εξαιρέσεις τα μηδαμινά χρήματα που προσφέρει στους καλλιτέχνες, είναι αρκετά καλή πλατφόρμα για το μηνιαίο ποσό που δίνεις κάθε μήνα.

Cd, mp3 ή κάτι άλλο;

Ευτυχώς πρόλαβα τις ένδοξες μέρες των CDs. Κακά τα ψέματα, η ποιότητα του CD με τα mp3s δεν έχει καμία σχέση, άλλο ότι το δεύτερο μας βολεύει όλους. Θα επιλέξω το CD.

Aν ήσουν μουσικός on tour, σε ποιες χώρες και πόλεις θα ήθελες οπωσδήποτε να περιοδεύσεις με την μπάντα σου;

Σίγουρα στις ΗΠΑ, είναι παιδικό όνειρο. Επίσης και Λατινική Αμερική που φημίζεται για τους παθιασμένους metal fans. Από Ευρώπη, προφανώς Ελλάδα αλλά και Γαλλία.

Moυσική εκπομπή στο ραδιόφωνο που άκουγες ή συνεχίζεις ν’ ακούς…

Δε συνηθίζω να ακούω ραδιόφωνο, αλλά, αν ακούσω, θα είναι Red FM, Rock FM και Kiss FM.

Αν ήσουν μουσικός παραγωγός, ποιον ροκ καλλιτέχνη ή συγκρότημα θα καλούσες στην πρώτη σου εκπομπή;

Δύσκολο… είναι πάρα πολλοί. Με τα τωρινά δεδομένα, θα καλούσα τους Dance With The Dead, Perturbator, Carpenter Brut, που ακούω πάρα πολύ τώρα τελευταία.

Aν είχες μουσική εκπομπή στο ραδιόφωνο, πώς θα την ονόμαζες;

Όπως στην προηγούμενη ερώτηση, με τα τωρινά δεδομένα, που έχω μπει για τα καλά στον κόσμο του Synthwave, θα ήταν, ίσως, “CybeRadio” ή “FutuRadio” ή κάτι τέτοιο!

Ποιο τραγούδι, rock/metal μπαλάντα, θ’ αφιέρωνες στον (-η) συνοδό σου, στο πρώτο ραντεβού και ποιο θα χόρευες ευχαρίστως μαζί του (-ης);

Μεταξύ μας, από Rock, οι Scorpions γράφουν εξαιρετικές μπαλάντες. Θα διαλέξω το “Always Somewhere” που είναι από τα αγαπημένα μου, όχι τόσο στο ύφος της μπαλάντας που έχουμε συνηθίσει, αλλά βαδίζει προς τα εκεί.

Έχεις πικάπ στο σπίτι σου; Aν ναι, είσαι μήπως συλλέκτης δίσκων; Αν όχι, θ’ αγόραζες έναν δίσκο, αν ήταν η μοναδική μορφή στην οποία κυκλοφορούσε κι ήταν από τους αγαπημένους σου;

Δυστυχώς δεν έχω πικάπ ούτε μπορώ να με χαρακτηρίσω συλλέκτη δίσκων. Θέλω, όμως, πολύ κάποια στιγμή να αποκτήσω ένα.

Το καλύτερο rock/metal ελληνικό και ξένο συγκρότημα όλων των εποχών

Αν δεν το έχετε καταλάβει ήδη, τότε για μένα το καλύτερο Metal συγκρότημα όλων των εποχών είναι οι Iron Maiden. Για Ελληνικό, θεωρώ τους Rotting Christ. Για τα ελληνικά δεδομένα, έχουν καταφέρει πάρα πολλά, σε παγκόσμιο επίπεδο κι ελπίζω να καταφέρουν ακόμη περισσότερα.

Η πιο αδικημένη ελληνική ή/και ξένη rock/metal μπάντα ή καλλιτέχνης

Ξένη θα πω Avenged Sevenfold. Ενώ έχουν σημειώσει τεράστια επιτυχία, τρώνε πολύ «hate», ενώ η μουσική τους για μένα είναι πάρα πολύ καλή. Ελληνικά συγκροτήματα είναι πάρα πολλά…!

O επιδραστικότερος Έλληνας και ξένος ροκ καλλιτέχνης

Ξένος καλλιτέχνης, σίγουρα, ο James Hetfield. Πόσοι/ες εμπνεύστηκαν από το στυλ, φωνητικά και το παίξιμό του; Έλληνας πιστεύω πως είναι ο Σάκης Τόλης. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες που αξίζουν πολλά μπράβο, για παράδειγμα ο Παύλος Σιδηρόπουλος, αλλά η επιτυχία του Σάκη Τόλη, με τους Rotting Christ, σε μια εποχή όπου το Metal ήταν κατακριτέο και του «Σατανά», πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη. Πόσο μάλλον όταν οι ρίζες τους ήταν στο Black metal, ένα είδος που δε χωνεύεται εύκολα.

Η πιο μαγευτική φωνή που έχεις ακούσει στη ζωή σου (όχι απαραίτητα από τη μουσική)

Δεν υπάρχει λόγος να κρύψω το fanboy που κρύβω μέσα μου και θα πω χωρίς πολλή σκέψη τη φωνή του Bruce Dickinson. Για μένα είναι μαγευτική. Είναι θεατρική, με συναίσθημα και τόσο δυναμική. Σε βάζει στο κλίμα. Είναι δυνατόν να ακούσεις το «Hallowed Be Thy Name» και να μη σε ταξιδέψει στον κόσμο του τραγουδιού; Η ερμηνεία του είναι από άλλον κόσμο.

Ο πιο ροκ Έλληνας ηθοποιός και ο πιο ροκ σκηνοθέτης στην Ελλάδα και το εξωτερικό (σε θέατρο και κινηματογράφο)

Από Ελλάδα, Σάκης Μπουλάς, Δημήτρης Σταρόβας και Γιάννης Ζουγανέλης. Από εξωτερικό, Jim Carrey και Stephen King.

Ποιο πρόσφατο τραγούδι από τις «Τάσεις» στο Youtube, ντράπηκες που «έπιασες» τον εαυτό σου να το σιγοτραγουδά και να πατάει το repeat;

Το τελευταίο που θυμάμαι είναι το “Despacito”.

Ποιον φίλο (-η) σου θ’ ανέβαζες, αν μπορούσες, στο stage ενός φεστιβάλ συγκροτημάτων, για να του (-ης) ευχηθείς για τα γενέθλιά του (-ης), χωρίς να τον (την) έχεις προειδοποιήσει;

Θα ανέβαζα τον κολλητό μου, Ισίδωρο, ο οποίος γουστάρει πολύ τη μουσική που γράφω/παίζω για να τα σπάσουμε παρέα.

Σκοτώνει η πειρατεία τη μουσική; Nαι ή όχι και γιατί;

Η απάντηση είναι μόνο ναι, αλλά… είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία οι καλλιτέχνες χάνουν το εισόδημά τους, από την άλλη κερδίζουν ακροατές. Προσωπικά έχω αγοράσει δίσκους, αφού τους άκουσα διαδικτυακά. Σίγουρα οι καλλιτέχνες χάνουν πάρα πολλά με την πειρατεία. Έχει χαθεί η μαγεία του να περιμένεις μια καινούρια κυκλοφορία από ένα συγκρότημα κι όταν βγει να πας στο κοντινότερο δισκοπωλείο να το αγοράσεις. Δυστυχώς δεν το πρόλαβα πολύ αυτό το συναίσθημα, αλλά από ιστορίες παλαιότερων, το φαντάζομαι. Όπως και να έχει, υπάρχουν πλατφόρμες που βοηθούν τη διαδικτυακή ακρόαση μουσικής, χωρίς να «κλέβεις», βλέπε BandCamp , Spotify, iTunes,…

Ταινία που θα ήθελες να έχεις γράψει το soundtrack

Terminator. Ίσως από τα πιο αντιπροσωπευτικά Soundtrack ταινίας.

Kαλλιτέχνης ή συγκρότημα που θ’ άξιζε να περιμένεις στη σειρά για ένα εισιτήριο συναυλίας

Με βάση τις προηγούμενες απαντήσεις μου, νομίζω, φαίνεται..! Iron Maiden, Slipknot που θα είχαμε την τύχη να τους δούμε φέτος, Avenged Sevenfold, In Flames, Metallica κι άλλα πάρα πολλά συγκροτήματα.

Το πιο ροκ ελληνικό νησί σήμερα και μετά από δέκα χρόνια

Δεν ξέρω γιατί, αλλά θα επιλέξω τη Ρόδο, από την οποία κατάγεται και η μητέρα μου. Τη Ρόδο την έχω συνδυάσει ως το νησί που πας για να καλοπεράσεις, με όλη τη σημασία της λέξης. Το ροκ είναι ένα είδος που συνδυάζει τη μουσική με τη διασκέδαση. Το έχουμε δει από πολλά συγκροτήματα αυτό, μιας που στη Ρόδο, γενικά, παίζει πολλή διασκέδαση και θα επιλέξω αυτό.

Θεατρική παράσταση περασμένων ετών, που θα ήθελες να παίξεις

Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω και πολύ με το Θέατρο. Τα περασμένα δύο χρόνια έχω πάει σε δύο παραστάσεις και πριν από αυτό τελευταία φορά ήταν στο δημοτικό. Ίσως να διάλεγα κάποια κωμωδία, καθώς μου αρέσει πολύ το είδος.

Η πιο ροκ τηλεοπτική σειρά ever στην ελληνική τηλεόραση

Στην ελληνική τηλεόραση… θα πω ΑΜΑΝ, μόνο και μόνο για το γνωστό video με τα Metal κάλαντα!

Ποιον τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό αστέρα έχεις ονειρευτεί τουλάχιστον μία φορά ότι τον (την) έχεις φιλήσει;

Να πω την αλήθεια, δε θυμάμαι!

«Ο έρωτας είναι θέμα φυσικής, ο γάμος χημείας». Σχολίασε

Γενικά είμαι άνθρωπος που δένομαι εύκολα με άτομα. Ο έρωτας, σίγουρα, είναι θέμα χημείας για μένα. Για να ερωτευτείς κάποιον/α, πρέπει προφανώς να ταιριάζεις, αλλά και να υπάρχει αυτό το δέσιμο που νιώθουμε… τη χημεία που λέμε. Όπως στις χημικές αντιδράσεις που ένα στοιχείο αντιδρά με ένα άλλο. Ακριβώς έτσι. Ο γάμος είναι ένα φυσικό επακόλουθο, μια φυσική ροή της ζωής που επιλέγεις να το ζήσεις με τον άνθρωπο που αγαπάς. Δε νομίζω ότι ο γάμος είναι θέμα χημείας. Είναι θέμα επιλογής και κοινωνικής αποδοχής, αν θέλετε να το πάμε προς το κοινωνικό κομμάτι.

«Τα ναρκωτικά είναι ένα στοίχημα με το μυαλό σου». Σχολίασε

Συμφωνώ. Τα ναρκωτικά για μένα είναι ένα πολύ θλιβερό και σκοτεινό μονοπάτι που μπορεί να ακολουθήσει το ανθρώπινο μυαλό. Δεν είναι αθώο. Άνθρωποι σκοτώνονται καθημερινά. Όπως και να τα χρησιμοποείς, βλάπτεις τον οργανισμό σου. Ναι, είναι ένα στοίχημα. Να το κάνω ή όχι; Θα πάθω κάτι ή όχι; Είναι στοίχημα με τη ζωή σου. Εκτιμώ πολύ τους ανθρώπους που καταφέρνουν ή προσπαθούν να βγουν από αυτή τη φάση της ζωής τους.

Born to be wild… συνέχισε τη φράση με δικά σου λόγια

Δεν ξέρω κατά πόσο μου ταιριάζει αυτή η φράση, καθώς είμαι ένας ήσυχος άνθρωπος που δε ζω τη ζωή μου στα άκρα ή με ρίσκο. Παρ’ όλα αυτά, Born to be wild and have fun!

Dj, για πρώτη φορά, από σπόντα, σε rock club της Αθήνας. Mε ποιο τραγούδι ανοίγεις το set σου και με ποιο το κλείνεις;

Θα ξεκινούσα με το “Fight Fire With Fire” των Metallica. Έχει την εισαγωγή που σε ξεγελάει και μετά… χαμός! Θα έκλεινα το set με Maiden και θα διαλέξω το “Aces High”, για να κλείσουμε δυναμικά.

Η rock/metal μουσική είναι «μουσική του διαβόλου»… Σχολίασε

Ασχολίαστο χαχα… Καταλαβαίνω ότι το Metal σαν είδος πάντα ήταν της αντίδρασης, της προβολής, της πρόκλησης και της απομάκρυνσης από τη μάζα. Είναι λογικό πριν από 40-50 χρόνια να σκέφτονταν πολλοί έτσι. Τους καταλαβαίνω. Όταν ξαφνικά βλέπουν ανθρώπους να γράφουν κομμάτια με θεματικές και Image που δε συμβαδίζουν με τη θρησκεία τους. Ήταν κάτι καινούριο τότε. Τώρα όμως… στο 2020… δε θα έπρεπε. Δε χρειάζεται να ακούς αυτή τη μουσική για να είσαι ενάντια στην εκκλησία/θρησκεία.

Ταινία μικρού μήκους που σ΄εντυπωσίασε

Kung Fury, χωρίς πολλή σκέψη.

Aν η καραντίνα και ο ιός ήταν στίχος και τραγούδι, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί;

Επειδή διαβάζουμε πάρα πολλά κουλά μέσα στη μέρα και διάφορες απόψεις από άτομα που δεν έχουν ιδέα από ιατρική… όπως, επίσης, διαβάζουμε ειδήσεις που τρομοκρατούν τον κόσμο και σκορπίζουν την τρομολαγνεία… “I push my fingers into my eyes” (Duality, Slipknot…)

Ποιος rock/metal καλλιτέχνης, θα ήθελες να σου τραγουδήσει και να σου αφιερώσει ένα τραγούδι από το σπίτι του, σε live μετάδοση, στο διάστημα του «εγκλεισμού», λόγω του ιού;

Σίγουρα ο Matt Heafy από Trivium, που τα τελευταία χρόνια είναι δημοφιλής στον χώρο του Twitch.

«Αν δεν υπήρχε o κορωνοϊός, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε». Σχολίασε

Σε καμία περίπτωση δε θα έπρεπε να κατασκευάσει η ανθρωπότητα έναν ιό που να έχει τα αποτελέσματα που βλέπουμε τώρα. Ας χρησιμοποιήσουμε τις επιστήμες για τις θετικές πλευρές της ζωής και της εξέλιξης.

Με το χέρι στην καρδιά, ποια ήταν η λιγότερο… ροκ ερώτηση από τις σαράντα εννιά προηγούμενες;

Ίσως η ερώτηση για το πιο ροκ νησί!

Οι Distant Reality στα Social Media:

https://distantrealitygr.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/channel/UCHgI78WgpEgj0kL5_89v0Ag/videos

• Instagram: @distantrealitygr

• Facebook: https://www.facebook.com/distantrealitygr