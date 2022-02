Της Μάρθας Γιανννακίδου & του Νίκου Κολίτση (Rock Αποδράσεις e-zine)

ΟιCameres σαλπάρουν με το καράβι τους από το λιμάνι της Καβάλας, με πειρατική σημαία το Νο16 του Rock Outing Series, στη θάλασσα του ιδρυτή και ιθύνοντα νου και του Rock Αποδράσεις ‘zine, Νίκου Γραμμάτου, μ’ ένα concept συνέντευξης 50 ερωτήσεων, από τη στεριά μέχρι τον… ουρανό.

Οι Cameres, (Νίκος Γραμμάτος, συνοδοιπόρος ο Γιάννης Βογιατζής και αρκετοί συνεργαζόμενοι καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής κατά καιρούς) «θα είναι εκεί, στις σκόρπιες στιγμές, στις τόσες χαρές, εκεί και στις λύπες…», γιατί «αστέρια υπάρχουν πολλά» και «σαν παιδί, θα σου ζητούν ζαχαρωτά…» (σ.σ. ακούς Mάρθα Γιαννακίδου;) «Δαίμονα, άκου όλα αυτά που θα πω/εγώ χορεύω μα η ψυχή μου πετάει/δε θα την πιάσεις, δεν την έχω εδώ/είναι αέρας, ευτυχώς δεν πονάει…»

H δισκογραφία του συγκροτήματος Cameres περιλαμβάνει: «Θα είμαι εκεί» Lp/cd (B-OtherSide Records) 2013, «Οι αναμνήσεις πάντα καίνε» cd 2016, «Η αγάπη έχασε τη λάμψη» Lp/cd (Rockap Records & B-OtherSide Records) 2018, «3CD LIMITED BOX SET» (all in one σε ξύλινο κουτί με πυρογραφία) και ενδιάμεσα ελληνόφωνα κι αγγλόφωνα singles και συμμετοχές σε συλλογές.

Ποιο ήταν το αγαπημένο rock/metal συγκρότημα της εφηβικής σου ηλικίας;

Από τα ελληνικά είχα έναν πρώτο μεγάλο έρωτα με τους Active Member και μετά με τα Διάφανα Κρίνα και τις Τρύπες. Βέβαια έφαγα πολύ σκάλωμα με όλη την ελληνόφωνη rock σκηνή των 90s. Από ξένα, κυρίως, Guns N’ Roses.

Ποιο ήταν το πιο ροκ εμφανισιακό ή ενδυματολογικό στοιχείο στην εφηβική, σχολική και μεταλυκειακή σου ζωή και ποιο είναι σήμερα;

Εχμ, νομίζω ότι τα σκισμένα τζιν και τα rock t-shirts ήταν σήμα κατατεθέν. Σήμερα, πάλι, τα σκισμένα τζιν είναι πιο συμμαζεμένα και τις «τρελές» μπλούζες τις φοράω σε συναυλίες ή το καλοκαίρι.

Ο ήρωας των παιδικών σου χρόνων κι ο αντίστοιχος… σημερινός

Ο πρώτος μου παιδικός «ήρωας» είχε να κάνει με το παιδικό Jumaru. Μετά ο Michael Jordan κι αργότερα αγαπημένοι καλλιτέχνες. Σήμερα δεν έχω ήρωες, τους απομυθοποίησα όλους. Εντάξει, όχι εντελώς 😊.

Ποια είναι η μεγαλύτερη ομοιότητα και η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στον τραγουδιστή και στα υπόλοιπα μέλη ενός συγκροτήματος σε μια συναυλία; Ποιο εμπεριέχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και γιατί;

Η ομοιότητα είναι ότι όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος, δηλαδή, αν δεν παίζει καλά η μπάντα, ο τραγουδιστής δε ζώσει την κατάσταση, όπως και αν ο τραγουδιστής δεν το έχει, η μπάντα πάλι θα ακούγεται χάλια. Ομαδικό είναι το παιχνίδι. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι να παίζεις κάποιο όργανο σε συναυλία, αφού ποτέ δεν έπαιξα κάτι, αλλά ο τραγουδιστής έχει όλα τα μάτια επάνω του, οπότε χρειάζεται να είσαι εξοικειωμένος με αυτό.

Θα δεχόσουν να συμμετάσχεις ως ηθοποιός σ’ ένα video clip ακραίου death/black metal συγκροτήματος;

Όχι, δε με ενδιαφέρει αυτού του είδους η μουσική. Εκτός αν το τραγούδι δεν ήταν… σατανιστικό και υπήρχε ένα ωραίο σενάριο. Τότε θα το σκεφτόμουν.

Αν μπορούσες να παίξεις ένα μουσικό όργανο σ’ ένα rock/metal συγκρότημα της αρεσκείας ή των ονείρων σου, ποιο θα ήταν αυτό και σε ποια μπάντα, ελληνική ή/και ξένη;

Κιθάρα στους Guns N’ Roses, αλλά μόνο στα όνειρα, αφού δεν είμαι Slash.

Ο πιο εθιστικός και χιλιοτραγουδισμένος (από σένα) στίχος rock/metal τραγουδιού

Δεν μπορώ να επιλέξω ένα τραγούδι, είναι πάρα πολλά αυτά που αγαπάω.

Aν δεν είχε εφευρεθεί η μουσική, με τι θα μπορούσες να την αντικαταστήσεις;

Με τη συγγραφή ή τη ζωγραφική.

Ποιο rock/metal ελληνικό ή/και ξένο τραγούδι έχεις ποστάρει περισσότερες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Νομίζω το “Fall to pieces” των Velvet Revolver, το αγαπώ!

Το πιο αγαπημένο rock/metal bar-club που έχεις πάει και θα συνιστούσες σε κάποιον που έχει τις… «μαύρες» του ή για… bachelor party

Τα παλιά αγαπημένα μας μπαρ, έχουν πεθάνει. Σήμερα, αν ζούσε στην Καβάλα, θα τον έστελνα στο «Μικρό Νησί».

Το πιο μεθυστικό ροκ ποτό ή cocktail που έχεις δοκιμάσει

Δε θυμάμαι πώς το λένε, αλλά θυμάμαι ότι ήταν καλοκαίρι και δούλευε μπάρμαν ο φίλος μου ο Ηλίας. Είχε ένα cocktail που περιείχε 4-5 διαφορετικά είδη ουίσκι. Ήπια ένα και ήμουν πολύ χαρούμενος μετά.

Το πιο στερεοτυπικά τετριμμένο αλλά αντιπροσωπευτικό rock motto και η πιο κολλητική ροκ ατάκα από βιβλίο, θεατρική παράσταση ή ταινία

«Ο χαμένος τα παίρνει όλα».

Video clip rock/metal συγκροτήματος που έχεις ζηλέψει και θα ήθελες να έχεις πρωταγωνιστήσει

Το “November Rain” των Guns N’ Roses.

Η rock/metal συναυλία που δε θα ξεχάσεις ποτέ μέχρι σήμερα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό…

Το 2004 στο Rockwave που είδα τους Velvet Revolver, τον Zakk Wylde και τους Black Sabbath. Θα το θυμάμαι μέχρι να πεθάνω.

Με ποιο τραγούδι σε νανούριζαν βρέφος (σ.σ. ή τουλάχιστον σου λένε ότι σε νανούριζαν) και με ποιο θα νανούριζες εσύ το μωρό σου (σ.σ. όταν και αν…);

Δε θυμάμαι να με νανούριζαν με κάτι συγκεκριμένο, πρέπει να ρωτήσετε τη μαμά μου. Εγώ στο μωρό μου θα του τραγουδάω το «Ζαχαρωτά» ή κάποιο που θα του γράψω, όταν γεννηθεί.

Ποιον rock/metal καλλιτέχνη θα ήθελες να δεις για ένα 24ωρο αόρατος (-η);

Ε, φυσικά τον τρελάρα τον Axl Rose.

Αν ήσουν manager rock/metal συγκροτημάτων, ποια μπάντα θα προσπαθούσες να φέρεις στην Ελλάδα;

Θα σας κουράσω το ξέρω. Τους Guns N’ Roses!

Ποιο rock/metal τραγούδι θα ήθελες να είχες τραγουδήσει και ποιο αντίστοιχα να είχες γράψει;

Το “Don’t Cry”, νομίζω ξέρετε ποιοι το λένε 😊.

Ποια μουσική πλατφόρμα επιλέγεις συχνότερα για τις μουσικές σου επιλογές και αναζητήσεις και γιατί;

Μόνο Youtube. Αυτό με βολεύει.

Cd, mp3 ή κάτι άλλο;

Είμαι cdάκιας, αλλά και το mp3, αν είναι σε καλή ποιότητα, δε με χαλάει.

Aν ήσουν μουσικός on tour, σε ποιες χώρες και πόλεις θα ήθελες οπωσδήποτε να περιοδεύσεις με την μπάντα σου;

Αμερική, Αγγλία, Ιαπωνία, Αφρική, γενικά αν μπορείς να δεις τον κόσμο, όπου περισσότερα τόσο καλύτερα.

Moυσική εκπομπή στο ραδιόφωνο που άκουγες ή συνεχίζεις ν’ ακούς…

Δεν άκουγα ποτέ ραδιόφωνο, γιατί απλώς έκανα ο ίδιος.

Αν ήσουν μουσικός παραγωγός, ποιον ροκ καλλιτέχνη ή συγκρότημα θα καλούσες στην πρώτη σου εκπομπή;

Τον Παύλο Σιδηρόπουλο, αν ζούσε.

Aν είχες μουσική εκπομπή στο ραδιόφωνο, πώς θα την ονόμαζες;

Είχα και λεγόταν “Rock Αποδράσεις”, για πολλά χρόνια.

Ποιο τραγούδι, rock/metal μπαλάντα, θ’ αφιέρωνες στον (-η) συνοδό σου, στο πρώτο ραντεβού και ποιο θα χόρευες ευχαρίστως μαζί του (-ης);

Το “Is this Love?” των Whitesnake.

Έχεις πικάπ στο σπίτι σου; Aν ναι, είσαι μήπως συλλέκτης δίσκων; Αν όχι, θ’ αγόραζες έναν δίσκο, αν ήταν η μοναδική μορφή στην οποία κυκλοφορούσε κι ήταν από τους αγαπημένους σου;

Έχω πικάπ, αλλά δεν είμαι συλλέκτης δίσκων. Έχω λίγα και καλά. Φυσικά και θα το αγόραζα, λοιπόν, όπως κι έχω αγοράσει.

Το καλύτερο rock/metal ελληνικό και ξένο συγκρότημα όλων των εποχών

Τα Διάφανα Κρίνα και οι Guns N’ Roses.

Η πιο αδικημένη ελληνική ή/και ξένη rock/metal μπάντα ή καλλιτέχνης

Αδικημένη ελληνική μπάντα νομίζω ότι είναι η Λευκή Συμφωνία ή οι Μάσκες.

O επιδραστικότερος Έλληνας και ξένος ροκ καλλιτέχνης

Από Έλληνες ο Παύλος Σιδηρόπουλος και ξένος ο Axl Rose.

Η πιο μαγευτική φωνή που έχεις ακούσει στη ζωή σου (όχι απαραίτητα από τη μουσική)

Της μητέρας μου και της γυναίκας μου.

Ο πιο ροκ Έλληνας ηθοποιός και ο πιο ροκ σκηνοθέτης στην Ελλάδα και το εξωτερικό (σε θέατρο και κινηματογράφο)

Νομίζω ότι ο συγχωρεμένος ο Θεόφιλος Βανδώρος είχε και ήταν πολύ ροκ φυσιογνωμία.

Ποιο πρόσφατο τραγούδι από τις «Τάσεις» στο Youtube, ντράπηκες που «έπιασες» τον εαυτό σου να το σιγοτραγουδά και να πατάει το repeat;

Άστο καλύτερα, μην ξεφτιλιστούμε εντελώς 😊…

Ποιον φίλο (-η) σου θ’ ανέβαζες, αν μπορούσες, στο stage ενός φεστιβάλ συγκροτημάτων, για να του (-ης) ευχηθείς για τα γενέθλιά του (-ης), χωρίς να τον (την) έχεις προειδοποιήσει;

Τον φίλο μου τον Νίκο ή τον Μάκη, ξέρουν αυτοί.

Σκοτώνει η πειρατεία τη μουσική; Nαι ή όχι και γιατί;

Ίσως και να σκοτώνει, αλλά δε νομίζω ότι η πειρατεία τη σκότωσε.

Ταινία που θα ήθελες να έχεις γράψει το soundtrack

Την ταινία «Rock Star».

Kαλλιτέχνης ή συγκρότημα που θ’ άξιζε να περιμένεις στη σειρά για ένα εισιτήριο συναυλίας

Όσα έχω αναφέρει παραπάνω, να μη γίνομαι κουραστικός.

Το πιο ροκ ελληνικό νησί σήμερα και μετά από δέκα χρόνια

Η Λήμνος, αν και δεν έχει πολλά ροκ μαγαζιά, το τοπίο της, όμως, είναι πολύ rock. Να πάτε στην παραλία Red Rock. Πήγα το καλοκαίρι.

Θεατρική παράσταση περασμένων ετών, που θα ήθελες να παίξεις

Δεν έχω ιδιαίτερη προτίμηση, γιατί έχω παίξει στο παρελθόν θέατρο, οπότε είμαι φαν.

Η πιο ροκ τηλεοπτική σειρά ever στην ελληνική τηλεόραση

Οι Απαράδεκτοι.

Ποιον τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό αστέρα έχεις ονειρευτεί τουλάχιστον μία φορά ότι τον (την) έχεις φιλήσει;

Την Monica Bellucci.

«Ο έρωτας είναι θέμα φυσικής, ο γάμος χημείας». Σχολίασε

Ο έρωτας είναι κάτι μεταφυσικό θα έλεγα. Ο γάμος θέλει χημεία ναι αλλά και υπομονή.

«Τα ναρκωτικά είναι ένα στοίχημα με το μυαλό σου». Σχολίασε

Όλα στο μυαλό είναι και καλύτερα να μην τα βάλεις ποτέ εκεί μέσα.

Born to be wild… συνέχισε τη φράση με δικά σου λόγια

Νομίζω ότι το τραγούδι τα είπε όλα… “We can climb so high. I never wanna die!”

Dj, για πρώτη φορά, από σπόντα, σε rock club της Αθήνας. Mε ποιο τραγούδι ανοίγεις το set σου και με ποιο το κλείνεις;

Με το “Slither” των Velvet Revolver και κλείσιμο με το “Paradise city” των Guns N’ Roses.

Η rock/metal μουσική είναι «μουσική του διαβόλου»… Σχολίασε

Ανοησίες!

Ταινία μικρού μήκους που σ΄εντυπωσίασε

Η πρόσφατη που έβγαλε η Lacta για την κακοποίηση των γυναικών. Να προσέχετε τους φίλους σας, κορίτσια, όπως και οι άντρες με ποιες μπλέκουν.

Aν η καραντίνα και ο ιός ήταν στίχος και τραγούδι, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί;

Το «Είμαι καλά» των Τσοπάνα Rave. Τα έχουν πει όλα.

Ποιος rock/metal καλλιτέχνης, θα ήθελες να σου τραγουδήσει και να σου αφιερώσει ένα τραγούδι από το σπίτι του, σε live μετάδοση, στο διάστημα του «εγκλεισμού», λόγω του ιού;

Ο Axl Rose. Παιδιά θα το κανονίσετε, αρχές Ιανουαρίου έχω γενέθλια.

«Αν δεν υπήρχε o κορωνοϊός, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε». Σχολίασε

Μπορεί και να τον έχουμε εφεύρει. Ποιος ξέρει!

Με το χέρι στην καρδιά, ποια ήταν η λιγότερο… ροκ ερώτηση από τις σαράντα εννιά προηγούμενες;

Η 49η. (σ.σ. «Αν δεν υπήρχε o κορωνοϊός, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε». Σχολίασε)

