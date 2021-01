Της Μάρθας Γιαννακίδου & του Νίκου Κολίτση (Rock Αποδράσεις ‘zine)

Οι Θεσσαλονικείς Μ3ΜΦ1Σ ανεβαίνουν πρώτοι στο πειρατικό καράβι του Rock Outing Series, με τη σημαία του Rock Αποδράσεις ‘zine, -με καπετάνισσα τη… Μάρθα Γιαννακίδου-, αναζητώντας τον χαμένο θησαυρό της ελληνικής (αγγλόφωνης & ελληνόφωνης) σκηνής. Η οfficial ταξιδιωτική περιοδεία, απ’ άκρη σ’ άκρη στην ελληνική επικράτεια, αρχίζει μ’ ένα διαφορετικό concept συνέντευξης (50 ερωτήσεων), με το πρώτο μέλος του πληρώματος, Άλκη Κεχαγιά, των Μ3ΜΦ1Σ, μέχρι να… “ξαναφωτίσω το σκοτάδι εντός μου”.

Άλλωστε, “Σ’ αυτήν την πόλη”, η “Λεγεώνα του Βορρά” δίνει… “Ραντεβού στα επείγοντα”, γιατί… “Κάποιοι νομίσαν πως μπορούν να μας νικήσουν, πες τους να ‘ρθουν να προσπαθήσουν / Κάποιοι πιστέψαν πως μπορούν να μας λυγίσουν, πες τους να ‘ρθουν να προσπαθήσουν…”

“Kι αν σωθώ απ’ όλο αυτό, θα ‘ναι από θαύμα, μα δεν είναι γραφτό…”

Βίρα τις άγκυρες guys!

Y.γ. “To σκοτάδι εντός μου” είναι η τρίτη δισκογραφική κυκλοφορία των Μ3ΜΦ1Σ (2020).Προηγήθηκε “O ιχνηλάτης που κυνηγούσε τον θάνατο” (2017) και “Όπως αλλάζουν οι εποχές” (2014).

Ποιο ήταν το αγαπημένο rock/metal συγκρότημα της εφηβικής σου ηλικίας;

Πωωωωωω! Θ’ απαντήσω γρήγορα χωρίς πολλή σκέψη, γιατί θα γανιάσω μέχρι να επιλέξω. Fear Factory!

Ποιο ήταν το πιο ροκ εμφανισιακό ή ενδυματολογικό στοιχείο στην εφηβική, σχολική και μεταλυκειακή σου ζωή και ποιο είναι σήμερα;

Flight jacket με σφαίρες και κονκάρδες (κλασικά), σκισμένα jeans (grunge 90’s εποχές) και μαύρα t-shirts συγκροτημάτων. Αν εξαιρέσουμε το μπουφάν το οποίο στον χειμώνα δεν… έκλανε μία, όλα τα υπόλοιπα λίγο πολύ τα φοράω και σήμερα.

Ο ήρωας των παιδικών σου χρόνων κι ο αντίστοιχος… σημερινός

O MacGyver (ποτέ δε θα το γράψω σωστά!) ως παιδάκι. O σημερινός δεν είναι άλλος από τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη!

Ποια είναι η μεγαλύτερη ομοιότητα και η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στον τραγουδιστή και στα υπόλοιπα μέλη ενός συγκροτήματος σε μια συναυλία; Ποιο εμπεριέχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και γιατί;

Ο τραγουδιστής πάντα κουβαλάει την πιο ελαφριά τσάντα απ’ όλους (γέλια), εκτίθεται πρώτος και πιο πολύ απ’ όλους και παίρνει πρώτος τα credits για τα καλά που θα συμβούν αλλά κυρίως για τα άσχημα. Μόλις η μπάντα συνειδητοποιήσει ότι για να προκόψει πρέπει να λειτουργήσει ως ένα ενιαίο σύνολο, τότε δε διαφέρει κανείς από κανέναν. Τότε ξεκινούν τα θαύματα.

Θα δεχόσουν να συμμετάσχεις ως ηθοποιός σ’ ένα video clip ακραίου death/black metal συγκροτήματος;

Άνετα. Όσο πιο ακραίο, τόσο καλύτερα (χωρίς πλάκα).

Αν μπορούσες να παίξεις ένα μουσικό όργανο σ’ ένα rock/metal συγκρότημα της αρεσκείας ή των ονείρων σου, ποιο θα ήταν αυτό και σε ποια μπάντα, ελληνική ή/και ξένη;

Θα γούσταρα πάρα πολύ να έπαιζα κιθάρα στους Red Hot Chili Peppers. Aρρωσταίνω με την πάρτη τους.

Ο πιο εθιστικός και χιλιοτραγουδισμένος (από σένα) στίχος rock/metal τραγουδιού

“I don’t think you truuuuuust iiiiiiiiin myyyyyyyyyyy self righteous suiciiiiiiiiiiiide” (δε χρειάστηκε καν να σκεφτώ).

Aν δεν είχε εφευρεθεί η μουσική, με τι θα μπορούσες να την αντικαταστήσεις;

Ναρκωτικά! Πολλά ναρκωτικά! Αν δεν επιτρέπεται να το γράψω αυτό, βάλτε αλκοόλ! (γέλια)

Ποιο rock/metal ελληνικό ή/και ξένο τραγούδι έχεις ποστάρει περισσότερες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Αν πω να μπω να ψάξω στον τοίχο μου, θα πέσει το internet και δε θα μπορούν να κάνουν μάθημα τα παιδιά εξ αποστάσεως. Θα πω μαντεύοντας στην τύχη: “Minerva”, από Deftones (αν ψάξω, παίζει και να μην το έχω ποστάρει ποτέ, αλλά θα έπρεπε).

Το πιο αγαπημένο rock/metal bar-club που έχεις πάει και θα συνιστούσες σε κάποιον που έχει τις… «μαύρες» του ή για… bachelor party

Οι επιλογές στη Θεσσαλονίκη πάντα οδηγούν στο 8ball club.

Το πιο μεθυστικό ροκ ποτό ή cocktail που έχεις δοκιμάσει

Ιρλανδέζικο ουίσκι βεβηλωμένο με λίγη coca cola (ήδη ακούω κόσμο να με κράζει).

Το πιο στερεοτυπικά τετριμμένο αλλά αντιπροσωπευτικό rock motto και η πιο κολλητική ροκ ατάκα από βιβλίο, θεατρική παράσταση ή ταινία

“And there used to be a way to stick it to the man, it was called rock ‘n’ roll. But guess what? Oh no! The man had to ruin that too with a little thing called MTV!” (“School of Rock”, 2003)

Video clip rock/metal συγκροτήματος που έχεις ζηλέψει και θα ήθελες να έχεις πρωταγωνιστήσει

Σε όλα των Rammstein. Οι τρελοί βρίσκονται σε εντελώς άλλο επίπεδο.

Η rock/metal συναυλία που δε θα ξεχάσεις ποτέ μέχρι σήμερα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό…

2004 Zaragoza/Spain – Metallica, Slipknot, Lost Prophets στο ίδιο live.

Με ποιο τραγούδι σε νανούριζαν βρέφος (σ.σ. ή τουλάχιστον σου λένε ότι σε νανούριζαν) και με ποιο θα νανούριζες εσύ το μωρό σου (σ.σ. όταν και αν…);

Με νανούριζαν με Χατζιδάκι και την κόρη μου τη νανουρίζω με τραγούδια των Μ3ΜΦ1Σ. Το λες και ξεπεσμό!

Ποιον rock/metal καλλιτέχνη θα ήθελες να δεις για ένα 24ωρο αόρατος (-η);

Αόρατος κανέναν, γιατί σιχαίνομαι τους stalkers και γιατί χωρίς αλληλεπίδραση, δεν έχει πλάκα… Αλλά ένα 24ωρο με τον Hetfield, θα το περνούσα νηστικός και χωρίς ύπνο.

Αν ήσουν manager rock/metal συγκροτημάτων, ποια μπάντα θα προσπαθούσες να φέρεις στην Ελλάδα;

Τους Thrice, χωρίς δεύτερη σκέψη.

Ποιο rock/metal τραγούδι θα ήθελες να είχες τραγουδήσει και ποιο αντίστοιχα να είχες γράψει;

Να τραγουδήσω από King 810 το τραγούδι “Devil don’t cry” και να έχω γράψει από Perfect Circle το τραγούδι “The noose”.

Ποια μουσική πλατφόρμα επιλέγεις συχνότερα για τις μουσικές σου επιλογές και αναζητήσεις και γιατί;

Δυστυχώς το Youtube, γιατί είναι εύχρηστο και έχει τα πάντα. Λέω δυστυχώς, γιατί έχει αρχίσει να γίνεται σκουπίδι τον τελευταίο χρόνο με τις ατελείωτες διαφημίσεις.

Cd, mp3 ή κάτι άλλο;

Flac ή wav, όπου είναι δυνατό.

Aν ήσουν μουσικός on tour, σε ποιες χώρες και πόλεις θα ήθελες οπωσδήποτε να περιοδεύσεις με την μπάντα σου;

Νότια Αμερική και Ιαπωνία.

Moυσική εκπομπή στο ραδιόφωνο που άκουγες ή συνεχίζεις ν’ ακούς…

“You rock”, με την Γιούλη Πιλπιλίδου στον 1055rock.

Αν ήσουν μουσικός παραγωγός, ποιον ροκ καλλιτέχνη ή συγκρότημα θα καλούσες στην πρώτη σου εκπομπή;

Τον Ευθύμη Καραδήμα από Nightfall.

Aν είχες μουσική εκπομπή στο ραδιόφωνο, πώς θα την ονόμαζες;

Αν ήμουν σε χιουμοριστική διάθεση θα την ονόμαζα “Eκπομπή or not to be”. Aν πάλι ήθελα να έχω έστω έναν ακροατή, θα έψαχνα έναν λίγο πιο σοβαρό τίτλο.

Ποιο τραγούδι, rock/metal μπαλάντα, θ’ αφιέρωνες στον (-η) συνοδό σου, στο πρώτο ραντεβού και ποιο θα χόρευες ευχαρίστως μαζί του (-ης);

Το τραγούδι που έπαιξε στον γάμο μου ήταν το “Children of the Sun” από Nightstalker.

Έχεις πικάπ στο σπίτι σου; Aν ναι, είσαι μήπως συλλέκτης δίσκων; Αν όχι, θ’ αγόραζες έναν δίσκο, αν ήταν η μοναδική μορφή στην οποία κυκλοφορούσε κι ήταν από τους αγαπημένους σου;

Φυσικά κι έχω αγοράσει δίσκους, ενώ δεν έχω πικάπ. Ο τελευταίος ήταν το “Koi no yokan” από Deftones.

Το καλύτερο rock/metal ελληνικό και ξένο συγκρότημα όλων των εποχών

Το γνωρίζετε καλύτερα από εμένα πως είναι αδόκιμος ο όρος “καλύτερο”, oπότε θα σας απαντήσω ότι από τα πιο αγαπημένα μου είναι οι Τhrice και οι Rotting Christ.

Η πιο αδικημένη ελληνική ή/και ξένη rock/metal μπάντα ή καλλιτέχνης

Οι Sikh από Γαλλία και οι Raw in sect από Ελλάδα.

O επιδραστικότερος Έλληνας και ξένος ροκ καλλιτέχνης

Γιάννης Αγγελάκας και Jim Morisson.

Η πιο μαγευτική φωνή που έχεις ακούσει στη ζωή σου (όχι απαραίτητα από τη μουσική)

Τα σκήπτρα κρατάει η Tori Amos.

Ο πιο ροκ Έλληνας ηθοποιός και ο πιο ροκ σκηνοθέτης στην Ελλάδα και το εξωτερικό (σε θέατρο και κινηματογράφο)

O Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και ο Quentin Tarantino.

Ποιο πρόσφατο τραγούδι από τις «Τάσεις» στο Youtube, ντράπηκες που «έπιασες» τον εαυτό σου να το σιγοτραγουδά και να πατάει το repeat;

Dua Lipa – “Don’t start now”

Ποιον φίλο (-η) σου θ’ ανέβαζες, αν μπορούσες, στο stage ενός φεστιβάλ συγκροτημάτων, για να του (-ης) ευχηθείς για τα γενέθλιά του (-ης), χωρίς να τον (την) έχεις προειδοποιήσει;

Τον Γιάννη Βόλκα. Σαν να τον βλέπω μπροστά μου.

Σκοτώνει η πειρατεία τη μουσική; Nαι ή όχι και γιατί;

Λίγο. Τόσο λίγο που δεν πειράζει. Τα έσοδα έρχονται από τα lives. Eκεί έχουμε τους δικούς μας “πειρατές”.

Ταινία που θα ήθελες να έχεις γράψει το soundtrack

Pulp fiction.

Kαλλιτέχνης ή συγκρότημα που θ’ άξιζε να περιμένεις στη σειρά για ένα εισιτήριο συναυλίας

Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε τόσα πολλά, που θα ήταν άδικο να γράψω δύο σελίδες ή να ξεχάσω κάποιο. Aν πιάσουμε και το εξωτερικό, δε θα τελειώσουμε ποτέ. Κάθε συγκρότημα έχει κάτι μοναδικό να δώσει.

Το πιο ροκ ελληνικό νησί σήμερα και μετά από δέκα χρόνια

Δεν έχω ιδέα ειλικρινά.

Θεατρική παράσταση περασμένων ετών, που θα ήθελες να παίξεις

Επίσης δεν έχω άποψη. Το θέατρο δεν είναι το φόρτε μου.

Η πιο ροκ τηλεοπτική σειρά ever στην ελληνική τηλεόραση

“Παντρεμένοι με παιδιά”. Μπορεί να μην είναι ελληνική, αλλά μεγαλώσαμε βλέποντάς την.

Ποιον τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό αστέρα έχεις ονειρευτεί τουλάχιστον μία φορά ότι τον (την) έχεις φιλήσει;

Jennifer Anniston

«Ο έρωτας είναι θέμα φυσικής, ο γάμος χημείας». Σχολίασε

Φέρε μου τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.

«Τα ναρκωτικά είναι ένα στοίχημα με το μυαλό σου». Σχολίασε

Θ’ απαντήσω με στίχο από το τραγούδι “Λέω”, του Σωκράτη Μάλαμα:

“Λέω, για τους «τέλειους» τους νόμους – δίχως ρουφιάνους κι αστυνόμους,

γιατί σκληρά και μαλακά – Δεν είναι ίδια τελικά κι ας λέγονται ναρκωτικά”.

Born to be wild… συνέχισε τη φράση με δικά σου λόγια

The fine art of being Idle.

Dj, για πρώτη φορά, από σπόντα, σε rock club της Αθήνας. Mε ποιο τραγούδι ανοίγεις το set σου και με ποιο το κλείνεις;

Μιας και στην Αθήνα άκουσα πρώτη φορά τα παλαβά σετ χωρίς καμιά αλληλουχία στο θρυλικό Μο Βetter. Θα άνοιγα με “Persepolis” από Septic flesh και θα έκλεινα με Ελένη Βιτάλη “Εγώ τραγούδαγα”.

Η rock/metal μουσική είναι «μουσική του διαβόλου»… Σχολίασε

Μισό να σφάξω κάνα δυο παρθένες και να επιστρέψω στη 12ετή μελέτη του πιάνου.

Ταινία μικρού μήκους που σ΄εντυπωσίασε

Τραγούδια τρέλας της Φερνάντα Χουσείν, του John Gianvito (2001) 168’ – Λίγο πιο μικρή από την ίδια τη ζωή.

Aν η καραντίνα και ο ιός ήταν στίχος και τραγούδι, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί;

Tsopana Rave – “Eίμαι καλά”

Ποιος rock/metal καλλιτέχνης, θα ήθελες να σου τραγουδήσει και να σου αφιερώσει ένα τραγούδι από το σπίτι του, σε live μετάδοση, στο διάστημα του «εγκλεισμού», λόγω του ιού;

H Cristina Scabbia των Lacuna Coil.

«Αν δεν υπήρχε o κορωνοϊός, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε». Σχολίασε

Τα είπε προ πολλού ο George Carlin στο Αct “Saving the planet”. Μέσα σε οκτώ λεπτά σχολίασε όλη την ανθρωπότητα και τους ιούς του σήμερα. Όλα αυτά το 1992.

Με το χέρι στην καρδιά, ποια ήταν η λιγότερο… ροκ ερώτηση από τις σαράντα εννιά προηγούμενες;

Τελείωσαν κι όλας πενήντα ερωτήσεις; Aυτή!

Περισσότερες πληροφορίες για τους Μ3ΜΦ1Σ:

https://m3mf1s.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/user/memfisofficial

https://www.facebook.com/memfisofficial/

https://www.instagram.com/memfis1312/

wearememfis@gmail.com

Spotify: https://spoti.fi/39coGNz

iTunes: https://apple.co/2J82Qjj

Μ3ΜΦ1Σ:

Alkis Kehagias – Vocals

Joe F.K. – Guitars/Backing vocals

Stelios Pliakas – Guitars

Dimitris Oikonomou – Bass

Apostolos Mousias – Drums