Οι Red Tree Religion είναι μια funky rock μπάντα από τον Πειραιά. Το μουσικό τους στίγμα οριοθετείται επίσης από στοιχεία classic και noisy rock, punk, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής.

Αποτελούνται από τους: Νικήτα Αυγουλή (κιθάρα) Γρηγόρη Αγκυραλίδη (μπάσο, φωνητικά) Μάνο Τιτομιχελάκη (τύμπανα). Αρχικά, ως studio project, κυκλοφόρησαν το ΕΡ “Sparkin Night Lust” από την FM Records, το 2012. Το 2016 κυκλοφόρησαν το full-length album “Kingdom of the Cool” (κυκλοφόρησε σε φυσικό CD το 2018). Την ίδια χρονιά ξεκίνησαν τη live παρουσία τους ως τρίο. Τον Μάιο του 2020 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ με τίτλο: «Live: The ERT Radio Sessions» αποτελούμενο από κομμάτια που ηχογράφησαν στο στούντιο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή για την εκπομπή «Rock Sessions by» με τον Πάνο Χρυσοστόμου. Ανάμεσα στα κομμάτια του άλμπουμ περιλαμβάνεται και μια ψυχεδελική-ροκ εκτέλεση της γνωστής Μισιρλού ως «Misirlou from Outer Space». Το 2021 συμμετείχαν στις συλλογές The True Alternative to Alternative Music Vol.II και Music Entropia Xmas Compilation με τα κομμάτια “Song for a liar” και “Misirlou from Outer Space” αντίστοιχα.

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής του νέου τους άλμπουμ το οποίο αναμένεται να είναι ότι πιο hot έχουν κάνει μέχρι τώρα! Το περιοδικό Metal Hammer έχει χαρακτηρίσει τη μουσική τους ως: «groove-άτο και καυλιάρικο funk…μουσική για να πιείς, να κουνηθείς, να ξενυχτήσεις, να φλερτάρεις, να γουστάρεις τη ζωή σου».

Σύνδεσμοι:

https://www.facebook.com/redtreereligion/

https://redtreereligion.bandcamp.com/releases

https://www.youtube.com/channel/UCB02kiNae8VosNPf3FHxmbQ?view_as=subscriber

https://www.reverbnation.com/redtreereligion

E-mail: redtreereligion@googlemail.com