Psycorepaths / Undergust – Annoying Truths For Humanity

Ελλάδα Βραζιλία σημειώσατε Χ. Οι Κερκυραίοι/Αθηναίοι Psycorepaths μοιράζονται κάτι λιγότερο από 20 λεπτά αυτής της κυκλοφορίας με τους Βραζιλιάνους (συγκεκριμένα από το Σάο Πάολο) Undergust. Ο τίτλος πέφτει 100% μέσα γιατί όλο το περιεχόμενο έχει να κάνει με την παγκόσμια κατάσταση που ζούμε. Ενδιαφέρον αν και αναμενόμενο είναι ότι και οι 2 μπάντες συμφωνούν εν ολίγοις στην προβληματική κατάσταση του πλανήτη μας, αν κοιτάξει κάποιος τους στίχους αλλά και το background τους. Οι Psycorepaths έχουν πιο έντονο το προσωπικό στοιχείο, αναδεικνύουν δηλαδή το πρόβλημα βιωματικά μέσω μιας συγκεκριμένης κατάστασης ή παραδείγματος (πχ στο κομμάτι «I Have A Friend Called Mike»), ενώ οι Undergust κάνουν μια πιο γενική έκθεση των προβλημάτων. Οι στίχοι είναι όλοι στα αγγλικά εκτός από το τελευταίο κομμάτι των Βραζιλιάνων που είναι στα Πορτογαλικά, κάτι που προσωπικά μου άρεσε.

Το όμορφο εξώφυλλο είναι σχέδιο της Mairy Polydorou (Athens Tattoo) και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον τίτλο, oπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα είδους concept αν λάβουμε υπ’ όψιν και τους τίτλους. Συγκεκριμένα περίοπτη θέση έχει το Eye Of Providence (η γνωστή πυραμίδα με το μάτι που υπάρχει και πάνω στο αμερικάνικο δολλάριο) και που είναι μέρος της γενικότερης θεματολογίας των Psycorepaths, αν και δεν γνωρίζω αν ισχύει το ίδιο και για τους Undergust. Όμορφο και το υπόλοιπο σχεδιαστικό κομμάτι με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον απαιτητικό ακροατή.

Στα της μουσικής επιτρέψτε μου να σχολιάσω ξεκινώντας από τους Βραζιλιάνους (τι φιλόξενος λαός είμαστε εξάλλου :-P). Οι Undergust αν και είναι μόλις 2 χρόνια στη σκηνή μετρούν 6 κυκλοφορίες (2 EP και 4 Splits) καθώς και συμμετοχές σε 3 συλλογές. Παίζουν μια μίξη Hardcore/Crossover και είναι επηρεασμένοι από Suicidal Tendencies, Cro-Mags, Ratos de Porão, Agnostic Front, First Blood κ.α. Έχουν old school αναφορές αλλά με μια μοντέρνα αισθητική. Αρκετά breakdowns, μεσαίες ταχύτητες κυρίως και παύσεις πριν από τις αλλαγές. Ιδιαίτερα aggressive φωνητικά, απλές δυνατές κιθάρες, μπάσο χαρακτηριστικό (old school-ιά) και επιθετικό drumming. Γενικώς είναι μια μπάντα που «πατάει» καλά και έχει κατευθύνει τον ήχο της εκεί που θέλει. Το μόνο μελανό σημείο είναι η παραγωγή που δεν είναι κακή, απλά τους αδικεί.

Οι Psycorepaths μετράνε 13 χρόνια ύπαρξης και αυτή είναι η πέμπτη κυκλοφορία από την new era ας πούμε εποχή τους (δεν υπολογίζονται συμμετοχές σε συλλογές), έχοντας όμως σημαντικό αριθμό κυκλοφοριών (και full length) από τον παλιότερο ήχο τους. Mε αρκετή εμπειρία στην πλάτη τους με σημαντικά ονόματα της εγχώριας και παγκόσμιας μουσικής σκηνής (όχι μόνο του ακραίου ήχου) παίζουν μια μίξη metal hardcore επηρεασμένοι από All Out War, Integrity, παλιούς Kickback, Disciple AD, Shockwave κ.α. Αρκετά groove-άτοι με λίγα γρήγορα σημεία δεν κουράζουν και υποστηρίζουν αυτό που παίζουν. Στακάτες κιθάρες, μπάσο διακριτικό, όμορφο drumming με ωραίες αλλαγές και γυρίσματα χωρίς το κλασικό hardcore thing παύση-beatdown, παύση-γρήγορος ρυθμός κοκ. Η παραγωγή είναι αρκετά πιο στεγνή από τις προηγούμενες κυκλοφορίες τους, λιγότερο ογκώδης αλλά προσωπικά μου άρεσε γιατί θεωρώ ότι ταιριάζει καλύτερα στη μουσική τους.

Το «Annoying Truths For Humanity » κυκλοφόρησε από τις Nervous B.D. Style Produxxxions, RottingHam Net Label και Angry Owl Records και προτείνεται σε κάθε οπαδό του ακραίου ήχου, ειδικότερα σε αυτούς που ακούνε hardcore και groove metal.

Ακούστε το ολόκληρο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=Qvixm8WOK10

Links: https://psycorepaths.bandcamp.com/

https://undergusthardcorebrasil.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/pg/nbdsp/videos/

https://www.facebook.com/rottingham/

https://www.facebook.com/angryowl.distro

Ν.Λ.