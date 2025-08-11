play_arrow

Διεθνή νέα

Οι U2 εκφράζουν τη ρήξη: Δημοσίευσαν προτάσεις για την κατάσταση στη Γάζα

today12 Αυγούστου, 2025 1

Οι U2 εξέφρασαν δημόσια τη θέση τους για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας την ανάγκη για ειρήνη και υπερασπιζόμενοι την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος (Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr.) καταδίκασαν τόσο τις «απάνθρωπες» ενέργειες της Χαμάς όσο και την έντονη απάντηση της ισραηλινής κυβέρνησης υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

➡️ Περισσότερα στο RockDog.gr 👉 •ΕΔΩ

Συντάχθηκε από: Rockap.gr

Διεθνή νέα

Οι U2 εκφράζουν τη ρήξη: Δημοσίευσαν προτάσεις για την κατάσταση στη Γάζα

Οι U2 εξέφρασαν δημόσια τη θέση τους για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας την ανάγκη για ειρήνη και υπερασπιζόμενοι την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος (Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr.) καταδίκασαν τόσο τις «απάνθρωπες» ενέργειες της Χαμάς όσο και την έντονη απάντηση της ισραηλινής κυβέρνησης υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

today12 Αυγούστου, 2025 1

Εγχώρια Νέα

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου εμφανίστηκε με πατερίτσα στη συναυλία του στο Ναύπλιο

Ο γνωστός τραγουδιστής είχε πρόσφατα ένα ατύχημα Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου καθήλωσε το κοινό το βράδυ της Τετάρτης 6 Αυγούστου στο Ναύπλιο, σε μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα, πάθος και ένταση, όπως μόνο εκείνος ξέρει να προσφέρει. Παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του και την πατερίτσα με την οποία εμφανίστηκε στη σκηνή, η ενέργεια και η ψυχή του παρέμειναν αμείωτες. Με αυθεντικότητα και δύναμη, ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια που έχουν χαραχτεί βαθιά στη μνήμη

today7 Αυγούστου, 2025 10

Διεθνή νέα

Iron Maiden • Πέθανε ο πρώτος τραγουδιστής του συγκροτήματος, Πολ Μάριο Ντέι

Ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών Πέθανε ο πρώτος τραγουδιστής των Iron Maiden, Πολ Μάριο Ντέι σε ηλικία 69 ετών. Η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή, ανακοινώθηκε από το συγκρότημα του, More εχθές Τρίτη 29 Ιουλίου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.          

today30 Ιουλίου, 2025 19

Διεθνή νέα

«Ευχαριστούμε Όζι» • Το Μπέρμιγχαμ, η γενέτειρα του θρυλικού frontman των Black Sabbath αποχαιρετά το «είδωλό της»

Οι θαυμαστές αποτίουν φόρο τιμής στο είδωλο της χέβι μέταλ «Αναπαύσου εν ειρήνη, Όζι» (RIP Ozzy), «Ευχαριστούμε για τη μουσική σου»: Στο Μπέρμιγχαμ, τη γενέτειρα του Όζι Όζμπορν, οι θαυμαστές αποτίουν φόρο τιμής στο είδωλο της χέβι μέταλ και frontman του συγκροτήματος Black Sabbath, που πέθανε χθες σε ηλικία 76 ετών, δύο εβδομάδες μετά την τελευταία συναυλία του σε αυτήν την πόλη της κεντρικής Αγγλίας. Κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό, μηνύματα και λουλούδια έχουν τοποθετηθεί μπροστά από μία μεγάλη τοιχογραφία

today23 Ιουλίου, 2025 19

Νέες κυκλοφορίες

Οι Alter Bridge επιστρέφουν με νέο αυτοβαφτιζόμενο άλμπουμ

Το hard rock συγκρότημα από την Φλόριντα, Alter Bridge, ανακοίνωσε μια νέα δισκογραφική δουλειά — τον ομώνυμο 8ο στούντιο δίσκο τους — με προγραμματισμένη κυκλοφορία στις αρχές του 2026 📀 Τι περιλαμβάνει το "Alter Bridge" Το album θα έχει 12 νέα τραγούδια, τα οποία σύμφωνα με την ανακοίνωση της μπάντας περιλαμβάνουν μερικές από τις πιο δυνατές ηχογραφήσεις της ιστορίας τους. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν ιδιαίτερα: Rue The Day Disregard Scales Are

today17 Ιουλίου, 2025 23

Ποιοι είμαστε

Το Rockap  Music Portal είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τις τέχνες πάνω στην Rock μουσική.

Βγήκε στον αέρα του διαδικτύου στις αρχές του 2000.

