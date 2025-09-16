Οι CAMERES σπάνε τους “Φράχτες” με το νέο τους single

Οι CAMERES επιστρέφουν με το νέο τους single με τίτλο «Φράχτες», ένα τραγούδι γεμάτο ένταση και συναισθηματικό βάθος.

Με στίχους που μιλούν για τα όνειρα που χάνονται, για τα εμπόδια που υψώνονται στην καρδιά και για τη μάχη με τη σιωπή, οι CAMERES καταθέτουν μια ακόμη δυνατή μουσική στιγμή.

Το «Φράχτες» συνδυάζει ατμοσφαιρικό ήχο με ροκ στοιχεία και μια ερμηνεία που αγγίζει, δημιουργώντας ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες και συναίσθημα.

Η νέα κυκλοφορία έρχεται να προστεθεί στο ιδιαίτερο ρεπερτόριο του συγκροτήματος, που συνεχίζει να πειραματίζεται και να αποτυπώνει με τη μουσική του τις πιο έντονες ανθρώπινες στιγμές.

Οι CAMERES με το «Φράχτες» μας θυμίζουν πως, ακόμα και όταν τα όνειρα γίνονται στάχτες, η μουσική μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους.

Ακούστε το:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Αποκτήστε το από το BandCamp της μπάντας ΕΔΩ.

Social Links:

WebSite

BandCamp

Facebook

Instagram

TikTok