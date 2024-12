Οι BLUES CARGO LIVE στο ΤΗΕATRE OF THE NO

Το Theatre of the No, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, φιλοξενεί για μια βραδιά τους BLUES CARGO.

Η πιο αυθεντική Chicago Blues μπάντα της ελληνικής σκηνής, με 37 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και αφοσίωσης στο αγαπημένο τους μουσικό είδος, υπόσχεται να οδηγήσει το κοινό σε ένα αξέχαστο μουσικό ταξίδι.

Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου στις 22.30

Mια βραδιά γεμάτη από Chicago-Funky-Soul-Blues Standards, καθώς και πρωτότυπες συνθέσεις από τα επιτυχημένα τους άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένου του πολυσυζητημένου «Delayed Delivery» (2009), το οποίο απέσπασε εξαιρετικές κριτικές από το «BLUES Magazine», ένα από τα κορυφαία αμερικανικά περιοδικά.

Οι BLUES CARGO ιδρύθηκαν στην Αθήνα το 1987 και σήμερα έχουν κατορθώσει να πλησιάσουν πιο κοντά από ποτέ στον αυθεντικό ήχο του Chicago Blues, ξεπερνώντας ακόμα και αρκετές μπάντες που δραστηριοποιούνται στην ίδια την πόλη του Σικάγο. Το τελευταίο τους άλμπουμ, “ON TIME”, επισφραγίζει την αφοσίωσή τους σε αυτό το μουσικό είδος, έχοντας ήδη γίνει «Χρυσό». Η μπάντα έχει αναγνωριστεί από το Blues Hall of Fame ως μια από τις σημαντικότερες blues μπάντες της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, οι BLUES CARGO έχουν συνοδεύσει σπουδαίους μουσικούς όπως οι Guitar Shorty, U.P. Wilson, Louisiana Red, Lurrie Bell, Big Time Sarah, Eddie C. Campbell, Lefty Dizz, Angela Brown, Lovie Lee, Byther Smith, Jean Caroll, Maxine Howard, Blind Mississippi Morris, Sweet Betty, Jimmy Morello, Nellie Tiger Travis, Jolly Jumper and Big Moe, Michael Dotson, Janice Harrington και Matthew Skoller.

Πληροφορίες

BLUES CARGO:

Δημήτρης Ιωάννου: μπάσο, τραγούδι

Στέλιος Ζαφειρίου: κιθάρα

Γιώργος Λαγογιάννης: πλήκτρα, τραγούδι

Δημήτρης Ψάλτης: σαξόφωνο

Τόλης Γούλας: ντραμς

Συντελεστές :

Φωτογραφίες: Νίκος Παγωνάκης

Social Media: Κάλλια Γερακιανάκη

Υπ. Επικοινωνίας: Ελευθερία Σακαρέλη

Διοργανωτής: FAIL BETTER PRODUCTIONS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑ

Ημ/νίες Παραστάσεων

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου στις 22.30

Τιμή Εισιτήριου: 10€

Προπώληση: https://www.more.com/music/blues-cargo/

ΤHEATRE OF THE NO: Κων/νου Παλαιολόγου 3, Αθήνα

Τηλ: 6946851001

Website & Social Media:

https://www.facebook.com/TheatreoftheNO

https://www.instagram.com/theatreoftheno/

https://theatreoftheno.com/contact-us/

https://www.facebook.com/bluescargo

Λίγα λόγια για το THEATRE OF THE NO:

Το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας άνοιξε τις πόρτες του στις 18 Απριλίου 2024, ως ένας διεθνής καλλιτεχνικός πυρήνας στο κέντρο της πόλης. Δημιουργώντας έναν πολύχρωμο και πολυπολιτισμικό χώρο για διεθνείς και ντόπιους, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό ρεπερτόριο παραστάσεων στα αγγλικά, με θεατρικά έργα, όπερες, κωμωδία και μουσικές συναυλίες. Με στόχο να καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης που προάγει την καλλιτεχνική καινοτομία, τις πολιτιστικές ανταλλαγές και τον διάλογο ανάμεσα στην τοπική και τη διεθνή κοινότητα, το Τ.Ο.Τ.Ν. ενισχύει τις δημιουργικές συνεργασίες.