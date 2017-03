OCEAN MIND + GHOST SEASON live @ AN Groundfloor – Παρασκευή 31 Μαρτίου

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου ανεβαίνουν στην σκηνή του ΑΝ Groundfloor, οι OCEAN MIND για ένα set γεμάτο με αυθεντικούς hard rock ήχους, και η Modern/Alternative Metal μπάντα GHOST SEASON με την μοναδική ενέργεια τους….. και υπόσχονται ένα εκρηκτικό live!!!!

Παρασκευή 31 Μαρτίου

ΑΝ Groundfloor

Σολωμού 13-15 Εξάρχεια

Doors open 21:00, Είσοδος 7 ευρώ



OCEAN MIND

Αυτό που ξεχωρίζει κάποιος στους Ocean Mind από όλες τις άλλες μπάντες είναι η δύναμη τους σαν power κουαρτέτο Xωρίς gadgets, κόλπα, ηλεκτρονικά εφέ και programming.

Aπλά ένα όργανο Hammond, μια κιθάρα με έναν ενισχυτή και ένας drummer…

Τα πάντα ανήσυχα πνεύματα τους και η ακατανίκητη πείνα τους για τη μουσική, ως ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης τους οδήγησε στη δημιουργία του «Underwater», του νέου,3ου τους άλμπουμ, μια διαδικασία που κράτησε πάνω από έναν χρόνο.

To» Underwater» κυκλοφόρησε αρχικά σαν διπλό άλμπουμ στην Ευρώπη, από την Leaders Records τον Ιούνιο του 2016,και αργότερα στην Ιαπωνία.

Με πάνω από 2 ώρες heavy rock υψηλών οκτανίων, σε συνδυασμό με πιο σύνθετες και προοδευτικές μορφές, σπρώχνει τα πράγματα ακόμη περισσότερο για το group. Ethnic progressive και σύγχρονα rock στοιχεία αναμειγνύονται με έναν πρωτοφανή ίσως τρόπο, συνθέτοντας την σύγχρονη μουσική πρόταση των Ocean Mind.

Πηγαίνοντας για άλλη μια φορά κόντρα στις επιταγές των καιρών που θέλουν μικρές και ‘’εύπεπτες’’ δουλειές από group του είδους, καταθέτουν έναν διπλό δίσκο γεμάτο αξιόλογη προοδευτική μουσική, έχοντας για άλλη μια φορά παραγωγή που ξεχωρίζει.

Οι OCEAN MIND είναι:

Ζαχαρίας Ντούλος: φωνή / Hammond

Πέτρος Πιερρακέας: κιθάρες

Κώστας Παρισιάδης:μπάσο

Βασίλης Μπάλδος: τύμπανα

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ

Alone we walk, together we fly (LP) – 2009

2 ready 2 live (LP) – 2011

Underwater (LP) – 2016

LINKS

Bandcamp – https:// oceanmind.bandcamp.com/

Facebook – https://www.facebook.com/ OCEANMINDmusic/

Reverbnation-https:// www.reverbnation.com/ oceanmind

Twitter – https://twitter.com/ oceanmindband

Myspace – https://myspace.com/ zachsoceanmind

GHOST SEASON

Οι Ghost Season είναι μια Modern/Alternative Metal μπάντα απο την Αθήνα. Η μπάντα σχηματίστηκε τον Ιούλιο του 2013 και στα τέσσερα χρόνια ύπαρξης της μετράει ήδη δύο κυκλοφορίες, το EP “Ghosts Like Her” (2014) και το LP “Like Stars In A Neon Sky” που μόλις κυκλοφόρησε από την αμερικάνικη Pavement Entertainment, εταιρεία που στεγάζει μπάντες παγκόσμιας φήμης όπως οι Soil, οι (hed) Pe, οι Tantric κ.α.

Η εξαιρετική ενέργεια με την οποία αποδίδει το τετραμελές σχήμα on stage τα κομμάτια του δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο

Ghost Season are:

Herc Zotos – Vocals

Nick Christolis – Guitars

Dorian Gates – Bass

Helen Nota – Drums

Discography:

Ghosts Like Her (EP) – 2014

Break My Chains (Single) – 2015

Like Stars In a Neon Sky (LP) – 2017

Links:

Website – http:// www.ghostseason.com/

Facebook – https://facebook.com/ GhostSeasonMusic

Twitter – https://twitter.com/ GhostSeasonBand

Instagram – https://instagram.com/ ghostseasonmusic

Youtube – https://youtube.com/ GhostSeasonBand