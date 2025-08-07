Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου εμφανίστηκε με πατερίτσα στη συναυλία του στο Ναύπλιο

Ο γνωστός τραγουδιστής είχε πρόσφατα ένα ατύχημα

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου καθήλωσε το κοινό το βράδυ της Τετάρτης 6 Αυγούστου στο Ναύπλιο, σε μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα, πάθος και ένταση, όπως μόνο εκείνος ξέρει να προσφέρει.

Παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του και την πατερίτσα με την οποία εμφανίστηκε στη σκηνή, η ενέργεια και η ψυχή του παρέμειναν αμείωτες. Με αυθεντικότητα και δύναμη, ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια που έχουν χαραχτεί βαθιά στη μνήμη του κοινού, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη δεν γνωρίζει περιορισμούς.

Το κοινό τον αγκάλιασε θερμά, τραγουδώντας μαζί του και χαρίζοντάς του παρατεταμένο χειροκρότημα, επιβεβαιώνοντας ότι η σχέση του Βασίλη με το κοινό του είναι μια σχέση αληθινή, βαθιά και ανεξίτηλη στον χρόνο.