Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου εμφανίστηκε με πατερίτσα στη συναυλία του στο Ναύπλιο

Ποιοι είμαστε
Το Rockap Music Portal είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τις τέχνες πάνω στην Rock μουσική.
Βγήκε στον αέρα του διαδικτύου στις αρχές του 2000.
Listeners:
Top listeners:
Rock Radio Rock Apodraseis Radio Station
Sound Opinions Yana Bolder
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου καθήλωσε το κοινό το βράδυ της Τετάρτης 6 Αυγούστου στο Ναύπλιο, σε μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα, πάθος και ένταση, όπως μόνο εκείνος ξέρει να προσφέρει.
Παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του και την πατερίτσα με την οποία εμφανίστηκε στη σκηνή, η ενέργεια και η ψυχή του παρέμειναν αμείωτες. Με αυθεντικότητα και δύναμη, ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια που έχουν χαραχτεί βαθιά στη μνήμη του κοινού, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη δεν γνωρίζει περιορισμούς.
Το κοινό τον αγκάλιασε θερμά, τραγουδώντας μαζί του και χαρίζοντάς του παρατεταμένο χειροκρότημα, επιβεβαιώνοντας ότι η σχέση του Βασίλη με το κοινό του είναι μια σχέση αληθινή, βαθιά και ανεξίτηλη στον χρόνο.
Συντάχθηκε από: Rockap.gr
Βασίλης Παπακωνσταντίνου Ναύπλιο πατερίτσα
Ο γνωστός τραγουδιστής είχε πρόσφατα ένα ατύχημα Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου καθήλωσε το κοινό το βράδυ της Τετάρτης 6 Αυγούστου στο Ναύπλιο, σε μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα, πάθος και ένταση, όπως μόνο εκείνος ξέρει να προσφέρει. Παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του και την πατερίτσα με την οποία εμφανίστηκε στη σκηνή, η ενέργεια και η ψυχή του παρέμειναν αμείωτες. Με αυθεντικότητα και δύναμη, ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια που έχουν χαραχτεί βαθιά στη μνήμη […]
Ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών Πέθανε ο πρώτος τραγουδιστής των Iron Maiden, Πολ Μάριο Ντέι σε ηλικία 69 ετών. Η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή, ανακοινώθηκε από το συγκρότημα του, More εχθές Τρίτη 29 Ιουλίου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. ➡️ Περισσότερα στο RockDog.gr 👉 •ΕΔΩ•
Οι θαυμαστές αποτίουν φόρο τιμής στο είδωλο της χέβι μέταλ «Αναπαύσου εν ειρήνη, Όζι» (RIP Ozzy), «Ευχαριστούμε για τη μουσική σου»: Στο Μπέρμιγχαμ, τη γενέτειρα του Όζι Όζμπορν, οι θαυμαστές αποτίουν φόρο τιμής στο είδωλο της χέβι μέταλ και frontman του συγκροτήματος Black Sabbath, που πέθανε χθες σε ηλικία 76 ετών, δύο εβδομάδες μετά την τελευταία συναυλία του σε αυτήν την πόλη της κεντρικής Αγγλίας. Κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό, μηνύματα και λουλούδια έχουν τοποθετηθεί μπροστά από μία μεγάλη τοιχογραφία […]
Το hard rock συγκρότημα από την Φλόριντα, Alter Bridge, ανακοίνωσε μια νέα δισκογραφική δουλειά — τον ομώνυμο 8ο στούντιο δίσκο τους — με προγραμματισμένη κυκλοφορία στις αρχές του 2026 📀 Τι περιλαμβάνει το “Alter Bridge” Το album θα έχει 12 νέα τραγούδια, τα οποία σύμφωνα με την ανακοίνωση της μπάντας περιλαμβάνουν μερικές από τις πιο δυνατές ηχογραφήσεις της ιστορίας τους. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν ιδιαίτερα: Rue The Day Disregard Scales Are […]
Ίσως, το τραγούδι που δεν μπορείς να σταματήσεις να ακούς, να λέει για σένα πολύ περισσότερα απ’ όσο νομίζεις. Το έχεις πάθει κι εσύ, έτσι; Βάζεις το ίδιο κομμάτι στο repeat και όχι απλά για λίγες φορές. Το ακούς όσο περπατάς, όσο οδηγείς, όσο σκρολάρεις. Ξέρεις κάθε στίχο, κάθε αναπνοή του τραγουδιστή, και παρ’ όλα αυτά θες να το ακούσεις ξανά και ξανά. Δεν είναι τυχαίο. Αυτό που φαίνεται σαν μια αθώα […]
Ο γνωστός τραγουδιστής είχε πρόσφατα ένα ατύχημα Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου καθήλωσε το κοινό το βράδυ της Τετάρτης 6 Αυγούστου στο Ναύπλιο, σε μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα, πάθος και ένταση, όπως μόνο εκείνος ξέρει να προσφέρει. Παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του και την πατερίτσα με την οποία εμφανίστηκε στη σκηνή, η ενέργεια και η ψυχή του παρέμειναν αμείωτες. Με αυθεντικότητα και δύναμη, ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια που έχουν χαραχτεί βαθιά στη μνήμη […]
Ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών Πέθανε ο πρώτος τραγουδιστής των Iron Maiden, Πολ Μάριο Ντέι σε ηλικία 69 ετών. Η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή, ανακοινώθηκε από το συγκρότημα του, More εχθές Τρίτη 29 Ιουλίου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. ➡️ Περισσότερα στο RockDog.gr 👉 •ΕΔΩ•
Οι θαυμαστές αποτίουν φόρο τιμής στο είδωλο της χέβι μέταλ «Αναπαύσου εν ειρήνη, Όζι» (RIP Ozzy), «Ευχαριστούμε για τη μουσική σου»: Στο Μπέρμιγχαμ, τη γενέτειρα του Όζι Όζμπορν, οι θαυμαστές αποτίουν φόρο τιμής στο είδωλο της χέβι μέταλ και frontman του συγκροτήματος Black Sabbath, που πέθανε χθες σε ηλικία 76 ετών, δύο εβδομάδες μετά την τελευταία συναυλία του σε αυτήν την πόλη της κεντρικής Αγγλίας. Κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό, μηνύματα και λουλούδια έχουν τοποθετηθεί μπροστά από μία μεγάλη τοιχογραφία […]
Το hard rock συγκρότημα από την Φλόριντα, Alter Bridge, ανακοίνωσε μια νέα δισκογραφική δουλειά — τον ομώνυμο 8ο στούντιο δίσκο τους — με προγραμματισμένη κυκλοφορία στις αρχές του 2026 📀 Τι περιλαμβάνει το “Alter Bridge” Το album θα έχει 12 νέα τραγούδια, τα οποία σύμφωνα με την ανακοίνωση της μπάντας περιλαμβάνουν μερικές από τις πιο δυνατές ηχογραφήσεις της ιστορίας τους. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν ιδιαίτερα: Rue The Day Disregard Scales Are […]
Ίσως, το τραγούδι που δεν μπορείς να σταματήσεις να ακούς, να λέει για σένα πολύ περισσότερα απ’ όσο νομίζεις. Το έχεις πάθει κι εσύ, έτσι; Βάζεις το ίδιο κομμάτι στο repeat και όχι απλά για λίγες φορές. Το ακούς όσο περπατάς, όσο οδηγείς, όσο σκρολάρεις. Ξέρεις κάθε στίχο, κάθε αναπνοή του τραγουδιστή, και παρ’ όλα αυτά θες να το ακούσεις ξανά και ξανά. Δεν είναι τυχαίο. Αυτό που φαίνεται σαν μια αθώα […]
Το Rockap Music Portal είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τις τέχνες πάνω στην Rock μουσική.
Βγήκε στον αέρα του διαδικτύου στις αρχές του 2000.