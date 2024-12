Το ντεμπούτο άλμπουμ των BLACKEN μόλις κυκλοφόρησε!

Ο δίσκος έχει τίτλο “Exit 57” και κυκλοφορεί σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες!!

Η ηχογράφηση και η μίξη του δίσκου έγιναν από τον Bob Κατσιώνη στα Sound symmetry studios, και το mastering από τον Νάσο Νομικό (Vu productions)

Το εξώφυλλο του δίσκου επιμελήθηκε ο Ethan Tziokas.

BLACKEN – Exit 57

Tracklist:

1. Believe in me

2. Another day

3. Trouble

4. Feel the pain

5. Break the chains

6. One last fight

7. Running away

8. End of my time

Ανεβάστε την ένταση και κλικάρετε 👇🏻

🔗 https://www.youtube.com/@blackenofficial7962