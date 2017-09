Ο Πέτρος Θεοτοκάτος ξεκινά τις φθινοπωρινές του συναυλίες από το «Κόμιξ Beer House – Rock Stage» στο Ν. Ηράκλειο, την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου.\

Με συνοδοιπόρο τον Αρη Ποταμιάνο στο μπάσο και τα πλήκτρα, ο τραγουδοποιός της εναλλακτικής ροκ σκηνής, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με ηλεκτρική κιθάρα, πλήκτρα και live looping, όπου τραγούδια από το σύνολο της δισκογραφίας του θα εναλλάσσονται με ιδιαίτερες διασκευές από την ελληνική και ξένη ροκ σκηνή.

Facebook page : https://www.facebook.com/ptheotokatos/

Links τραγουδιών:

http://www.youtube.com/watch?v=J4iV8K01h74 (Θα χαθώ)

https://www.youtube.com/watch?v=6rJ84FC0KoA (Στην Αίγινα)

https://www.youtube.com/watch?v=zinjYso1cwk (Mατωμένη μπανιέρα)

https://www.youtube.com/watch?v=Xo9XaINQ97I (Η ελευθερία δε νικιέται)

https://www.youtube.com/watch?v=w1HIsCPE1nk (Άσε το φως να καεί)

https://www.youtube.com/watch?v=wT-Yhux6aRs (Βόλτα στη θάλασσα)

https://www.youtube.com/watch?v=ycsxgRnmXp8 (Ανατολή)

https://www.youtube.com/watch?v=7Nq9X47d6-k (It’s all over now Baby Blue [Bob Dylan cover – live])

Info:

ΚΟΜΙΞ BEER HOUSE – ROCK STAGE

Κηφισίας 15 & Ελπίδος 2, Ν. Ηράκλειο

Τηλ. 21 0284 9833

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου

Ωρα 22:30

Είσοδος ελεύθερη