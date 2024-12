Ακούστε το νέο τραγούδι των Dream Theater με τίτλο “A Broken Man”.

Ολοκληρώνοντας το επιτυχημένο ευρωπαϊκό σκέλος της 40ης επετειακής περιοδείας τους 2024 – 2025 την περασμένη εβδομάδα, οι βραβευμένοι με GRAMMY, οι τιτάνες της progressive μουσικής Dream Theater κυκλοφορούν το επόμενο τραγούδι από το 16ο studio album τους, “Parasomnia”.

Το τραγούδι “A Broken Man” είναι το τελευταίο από την εμβληματική επανενωμένη σύνθεση των James LaBrie, του κιθαρίστα John Petrucci, του μπασίστα John Myung, του keyboardist Jordan Rudess και του ντράμερ Mike Portnoy. Το τραγούδι ξεκινά με ένα μουσικό μπαράζ που υποχωρεί, καθώς ο LaBrie αφηγείται την ιστορία ενός κτηνιάτρου πολέμου που αντιμετωπίζει διαταραχές ύπνου, όπως εφιάλτες και αϋπνία, λόγω της εμπειρίας της μάχης. Το τραγούδι περιέχει ήχο από πραγματικούς κτηνιάτρους που μιλούν για τις προσωπικές τους φρικαλεότητες και επαναλαμβάνουν τα τραυματικά γεγονότα των στρατευμάτων εν καιρώ πολέμου. Ένα visualizer για το τραγούδι – που δημιουργήθηκε από τον μακροχρόνιο συνεργάτη Wayne Joyner – που αποτυπώνει την ουσία του “A Broken Man” είναι τώρα διαθέσιμο εδώ.

Από το εναρκτήριο τραγούδι “In The Arms Of Morpheus” μέχρι το τελευταίο “The Shadow Man Incident”, οι Dream Theater επιστρέφουν με μια συλλογή τραγουδιών που προβάλλουν αυτό που έχει χαρίσει το συγκρότημα πιστούς θαυμαστές για τέσσερις δεκαετίες. Στα 71 λεπτά, το “Parasomnia” οδηγεί τον ακροατή σε ένα μουσικό ταξίδι που έχει γίνει συνώνυμο της μπάντας από την αρχή της καριέρας τους. Το “Parasomnia” είναι ένας όρος για ενοχλητικές, διαταραχές που σχετίζονται με τον ύπνο, όπως η υπνοβασία, η υπνική παράλυση και οι νυχτερινοί τρόμοι. Τραγούδια όπως τα “A Broken Man”, “Dead Sleep”, “Midnight Messiah” και “Bend The Clock” βασίζονται όλα στα θέματα που έφερε ο τίτλος του album.