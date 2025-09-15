Νέο Single & Visualiser Lyric Video • Petros Fuzzhead – Δεν θα σε θυμάται κανείς…

Ποιοι είμαστε
Το Rockap Music Portal είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τις τέχνες πάνω στην Rock μουσική.
Βγήκε στον αέρα του διαδικτύου στις αρχές του 2000.
Το single που κυκλοφόρησε στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 είναι ένα μάλλον πειραματικό κομμάτι γραμμένο με την λογική του looping και είναι μέρος της “loop therapy” εκδοχής του προσωπικού του project.
H μουσική γεννήθηκε πρωταπριλιά και οι (ελληνόφωνοι) στίχοι κάποια στιγμή φέτος το καλοκαίρι.
– Μουσική/Στίχοι/Ενορχήστρωση/κιθάρες/μπάσο/mouth drum/shaker/φωνές/video:
Πέτρος Fuzzhead Βυζούκης
– Παραγωγή/Ηχογράφηση/Engineering/Editing/Μίξη: Πάνος Παπακώστας (Noisyland Recordings) & Πέτρος Fuzzhead Βυζούκης
– Mastering: Πάνος Παπακώστας
Petros Fuzzhead Δεν θα σε θυμάται κανείς...
Το Ίδρυμα Ωνάση έκανε ένα ξεχωριστό βήμα για τον πολιτισμό, αποκτώντας με δωρεά την τεράστια και πολυσχιδή συλλογή δίσκων του Γιάννη Πετρίδη. Η συλλογή περιλαμβάνει σπάνιες και αγαπημένες κυκλοφορίες από τη δεκαετία του ’60, βιβλία, soundtracks, και μουσική από Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία — από ρεμπέτικα μέχρι σύγχρονα έργα. Η συλλογή μεταφέρθηκε στη Στέγη, όπου σχεδιάζεται να στεγαστεί σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο αφιερωμένο στην ακρόαση, την έρευνα και την […]
Σαν σήμερα, στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, η ελληνική μουσική σκηνή βυθίστηκε στη θλίψη με την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, ενός από τους πιο αγαπημένους και σημαντικούς τραγουδοποιούς της σύγχρονης ελληνικής ροκ. Ο Λαυρέντης γεννήθηκε στον Βόλο το 1956 και από μικρός έδειξε την αγάπη του για τη μουσική. Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 ξεκίνησε τη δισκογραφική του πορεία με το συγκρότημα PLJ Band, το οποίο αργότερα […]
Έφυγε από την ζωή σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου του 2016 Ένας "καταραμένος" μα και φωτισμένος ποιητής από την Αλεξανδρούπολη Ο Θάνος Ανεστόπουλος γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη τον Φεβρουάριο του 1967. Το 1984 ιδρύει τους «Crazy Patatoel» και το 1990 τους Πατατούφ, που με την προσθήκη κάποιων νέων μελών το 1991, μετονομάζονται σε Διάφανα Κρίνα. Το 1994 κυκλοφόρησε από τη δισκογραφική εταιρεία Wipe Out το πρώτο τους single «Λιώνοντας Μόνος / Κάτω […]
Οι «Giorgos & Eva Band» κατά κόσμο Γιώργος Καραχάλιος και Εύα Παπαθανασίου – Καραχάλιου είναι δύο ταλαντούχοι νέοι ορμώμενοι από την περιοχή της Κύμης Εύβοιας. Σύντροφοι στη σκηνή και τη ζωή, έκαναν πραγματικότητα το όνειρό τους να ακολουθήσουν τη μουσική . Τα τραγούδια τους μοιάζει να αποτελούν την απάντηση σε κάθε μορφή κοινωνικής καταπίεσης και κατάχρησης της εξουσίας. Θα μπορούσε κάποιος να τα χαρακτηρίσει ως διαχρονικά ποιήματα που γράφτηκαν και […]
