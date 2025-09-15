play_arrow

Δελτία ήχου

Νέο Single & Visualiser Lyric Video • Petros Fuzzhead – Δεν θα σε θυμάται κανείς…

15 Σεπτεμβρίου, 2025

Δεν θα σε θυμάται κανείς…  είναι ο τίτλος του 1ου single & visualiser lyric video μέσα από το επερχόμενο δεύτερο προσωπικό album του Petros Fuzzhead.

Το single που κυκλοφόρησε στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 είναι ένα μάλλον πειραματικό κομμάτι γραμμένο με την λογική του looping και είναι μέρος της “loop therapy” εκδοχής του προσωπικού του project.

H μουσική γεννήθηκε πρωταπριλιά και οι (ελληνόφωνοι) στίχοι κάποια στιγμή φέτος το καλοκαίρι.

          – Μουσική/Στίχοι/Ενορχήστρωση/κιθάρες/μπάσο/mouth drum/shaker/φωνές/video:

Πέτρος Fuzzhead Βυζούκης

          – Παραγωγή/Ηχογράφηση/Engineering/Editing/Μίξη: Πάνος Παπακώστας (Noisyland Recordings) & Πέτρος Fuzzhead Βυζούκης

          – Mastering: Πάνος Παπακώστας

Fuzzhead linktree

Spotify

Apple/iTunes

Instagram

Facebook

Bandcamp

