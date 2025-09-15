Νέο Single & Visualiser Lyric Video • Petros Fuzzhead – Δεν θα σε θυμάται κανείς…

“ Δεν θα σε θυμάται κανείς… “ είναι ο τίτλος του 1 ου s ingle & visualiser lyric video μέσα από το επερχόμενο δεύτερο προσωπικό album του Petros Fuzzhead .

Το single που κυκλοφόρησε στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 είναι ένα μάλλον πειραματικό κομμάτι γραμμένο με την λογική του looping και είναι μέρος της “loop therapy” εκδοχής του προσωπικού του project.

H μουσική γεννήθηκε πρωταπριλιά και οι (ελληνόφωνοι) στίχοι κάποια στιγμή φέτος το καλοκαίρι.

– Μουσική/Στίχοι/Ενορχήστρωση/κιθάρες/μπάσο/mouth drum/shaker/φωνές/video:

Πέτρος Fuzzhead Βυζούκης

– Παραγωγή/Ηχογράφηση/Engineering/Editing/Μίξη: Πάνος Παπακώστας (Noisyland Recordings) & Πέτρος Fuzzhead Βυζούκης

– Mastering: Πάνος Παπακώστας

