Οι Disoriented ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του τρίτου τους single με τίτλο “Number 4”.

Μετά την επιτυχημένη εμφάνισή τους στο An Club, έρχεται αυτό το νέο τραγούδι.

Το “Number 4” αποτελεί μια σημαντική στιγμή για την μπάντα, η οποία συνδυάζει τα lyrics με το βαθύ τους νόημα αλλά παράλληλα και μια σύγχρονη groove metal

προσέγγιση στον ήχο.

Στο παρακάτω link θα βρείτε το επίσημο Lyric Video του “Number 4”:

Official Youtube Channel : https://www.youtube.com/@disorientedband Official Instagram Page : https://www.instagram.com/disoriented_official Official Facebook Page : https://www.facebook.com/disorientedband Official Spotify Page : https://open.spotify.com/artist/79dLjkKZj28gnztuWFXj2x Official Apple Music Page : https://music.apple.com/gr/artist/disoriented/1736106302