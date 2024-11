Νέο κομμάτι και video: Above Us The Waves – “Cliffhanger”

Επιστρέφοντας στη δισκογραφική δράση μετά από 6 απαιτητικά χρόνια, οι Καβαλιώτες βετεράνοι του metalcore, δίνουν ένα δείγμα της νέας τους εποχής με το ‘Cliffhanger‘.

Το πρώτο κομμάτι και video από το επερχόμενο ‘Counting Seasons’ EP δίνει το στίγμα της σημερινής τους θέσης και συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που τους έκαναν την υπολογίσιμη δύναμη που είναι σήμερα, διατηρώντας ένα φρέσκο αέρα ανανέωσης και ορμητικότητας.



In the band’s own words:

” Το ‘Cliffhanger’ αγγίζει τα δύσκολα θέματα του πολέμου, της υπερηφάνειας και της επαναλαμβανόμενης φύσης των συγκρούσεων. Οι στίχοι αναδεικνύουν πώς η ανθρωπότητα τείνει να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη, αναζητώντας μια μάταιη δόξα με βαρύ κόστος. Παράλληλα, αντικατοπτρίζουν τη ματαιότητα της βίας και το βάρος που αφήνει η ιστορία, θέτοντας ερωτήματα για το αν η ειρήνη μπορεί ποτέ να επιτευχθεί όταν υπερηφάνεια και ενοχή συγκρούονται. Προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε αυτή τη θεματολογία μέσα από ένα από τα πιο επιθετικά και ταυτόχρονα anthemic κομμάτια που έχουμε γράψει.

Και ναι, ο τίτλος ίσως σας φέρνει στο μυαλό την εμβληματική ταινία του Sylvester Stallone. Μεγαλώσαμε άλλωστε βλέποντας τις ταινίες του, όπου οι συγκρούσεις λύνονταν με μύες και χειροβομβίδες.. Η δική μας προσέγγιση στο “Cliffhanger”, όμως, εστιάζει σε μια πολύ πιο σκληρή και ενδοσκοπική πλευρά της σύγκρουσης—χωρίς ακροβατικά στα βουνά ή εκτοξευτές ρουκετών (συγγνώμη, Sly).

Το κομμάτι μιξαρίστηκε και έγινε mastering από τον Kyle Black, γνωστό για τη συνεργασία του με τους Paramore, All Time Low, New Found Glory και Comeback Kid. Το βίντεο σκηνοθετήθηκε και μονταρίστηκε από τους CineVeil Visuals, ενώ το artwork επιμελήθηκε για άλλη μια φορά ο Μάνθος Στεργίου (Manster Design). Ξεχωριστή μνεία στους φίλους που μας βοήθησαν στη φάση της προπαραγωγής (Αχιλλέας Μανόπουλος), στην ηχογράφηση των φωνητικών (Pantelis Bns, True North Studios) και στα guest φωνητικά, τα οποία προσέφεραν οι Θάνος Μισχόπουλος (Kin Beneath Chorus), Χάρης Παπατζίμας και Βαγγέλης Σωφρονάς (Bad Blood Orchestra). “

*** Credits ***

Music Video Directed & Edited by: CineVeil Visuals

Written, Produced, and Performed by Above Us The Waves

Mixed and Mastered by Kyle Black at West Alley Recording (https://www.kyleblackmusic.com/)

Pre-production assistance by Achilleas Manopoulos

Drums Recorded at Polytropon Recording Studio

Vocals Recorded at True North Studios by Pantelis Bns

Guest Vocals by: Thanos Mishopoulos, Vangelis (Seinvis) Sofronas, Harry Papatzimas, Pantelis Bns