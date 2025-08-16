Νέα κυκλοφορία • Κάνε τον πόνο σου άρπα – Μαρία Φιρλίγκου

Μαρία Φιρλίγκου

Άλμπουμ: Κάνε τον πόνο σου άρπα

Καλλιτέχνης: Μαρία Φιρλίγκου

Είδος: Ποιητικό τραγούδι • Σύγχρονη κλασική μουσική • Πειραματική

Το «Κάνε τον πόνο σου άρπα» είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Μαρίας Φιρλίγκου, με 12 μελοποιήσεις ποιημάτων του Κώστα Καρυωτάκη — τόσο δικών του όσο και μεταφράσεών του από ξένους ποιητές όπως ο Heinrich Heine.

Η μουσική συνδυάζει κλασική αρμονία με ανατολίτικους δρόμους και πειραματικές ενορχηστρώσεις, με έντονη παρουσία φωνής και πιάνου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Παρασκευή 18 Ιουλίου 2025

Το πρώτο single «Πες, η αγάπη τι έχει γίνει» είναι ήδη διαθέσιμο.

TRACKLIST

1. Gala

2. Κ’ αν έσβησε σαν ίσκιος

3. Πες, η αγάπη τι έχει γίνει (Heinrich Heine – Μετάφραση: Κ. Καρυωτάκης)

4. Τελευταίο ταξίδι

5. Οι αγάπες

6. Όλα τα πράγματά μου

7. Τάφοι

8. Θέλω να φύγω πια από δω

9. Σκιές (Comtesse Mathieu de Noailles – Μετάφραση: Κ. Καρυωτάκης)

10. Μα η αγάπη μου δεν πεθαίνει

11. Εσπέρα

12. Ευγένεια

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΑ

Συνθέτρια | Ερμηνεύτρια | Εκπαιδευτικός Μουσικής | Εκπαιδεύτρια Pilates/Yoga | Μαθηματικός

Η Μαρία Φιρλίγκου παρουσιάζει το πρώτο της single «Πες, η αγάπη τι έχει γίνει;», προπομπό του επερχόμενου άλμπουμ «Κάνε τον πόνο σου άρπα», ένα έργο που μελοποιεί επιλεγμένα ποιήματα του Κώστα Καρυωτάκη.

Ως συνθέτρια, ερμηνεύτρια, ενορχηστρώτρια και παραγωγός, δημιουργεί έναν ήχο που ενώνει την κλασική αρμονία του πιάνου και τη φωνητική πολυφωνία με ανατολικές επιρροές και πειραματικά ηλεκτρονικά στοιχεία.

Γεννημένη στη Μυτιλήνη και με βάση το Αγρίνιο, είναι δασκάλα φωνής και πιάνου, με έμφαση στην τεχνική καθαρότητα, τη βαθιά έκφραση και την καλλιτεχνική ανεξαρτησία.

Έχει σπουδάσει κλασικό πιάνο και σύγχρονο τραγούδι, και κατέχει Μεταπτυχιακό στη Μουσική Εκπαίδευση. Είναι επίσης πτυχιούχος Μαθηματικών και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Yoga και Pilates.

Ως φωνή, έχει συνεργαστεί με τον Παναγιώτη Μάργαρη και τον Alpine Mellow (Unchained).

Έχει γράψει μουσική για το θέατρο (Μολυβένιος Στρατιώτης) και για ντοκιμαντέρ (Τρεις επισκέψεις στον Πύργο της Μαριάνας).

Το «Κάνε τον πόνο σου άρπα» είναι το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ — μια βαθιά προσωπική και καλλιτεχνική κατάδυση στην ποίηση και το συναίσθημα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

🎧 Bandcamp:

https://mariafirligu.bandcamp.com/album/pain-into-harp

🎬 YouTube – Single:

«Πες, η αγάπη τι έχει γίνει»



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

📧 Email: marfir1711@gmail.com

🔗 Linktree: https://linktr.ee/MariaFirligu